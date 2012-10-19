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Очень краткий курс маркетинга для женщин

19.10.2012 10:08 10 2 228 просмотров
1. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и говоришь: «Со мной классно в постели». Это прямой маркетинг.

2. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Один из твоих друзей подходит к нему и говорит: «С ней классно в постели». Это реклама.

3. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и просишь номер телефона. На следующий день ты звонишь ему и говоришь: «Со мной классно в постели». Это телефонный маркетинг.

4. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты поднимаешься и поправляешь платье, подходишь к нему и наливаешь ему напиток. Ты говоришь: «Позвольте» и подходишь к нему ближе, чтобы поправить ему галстук, и одновременно касаешься грудью его руки, а затем говоришь: «Кстати, со мной классно в постели». Это пиар.

5. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Он подходит к тебе и говорит: «Я слышал, с тобой классно в постели». Это узнаваемый брэнд.

6. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты уговариваешь его пойти с твоей подругой. Это торговое представительство.

7. Твоя подруга не удовлетворяет его, поэтому он звонит тебе. Это техническая поддержка.

8. Ты на пути на вечеринку и вдруг тебе в голову приходит мысль, что в тех домах, мимо которых лежит твой путь, может быть много симпатичных мужчин. Ты залезаешь на крышу одного из домов, расположенных ближе к центру и кричишь во все горло: «Со мной классно в постели!» - это спам.

9. На вечеринке ты видишь несколько симпатичных парней. Ты всем им пишешь записки о том, как с тобой будет классно в постели. Это директ-мейл.

10.Ты приходишь на вечеринку, видишь обалденного парня, подходишь к нему и говоришь «пойдем наверх, я очень хороша в постели». А он говорит «я не могу, потому что люблю мальчиков» - это неверный выбор целевой группы.

11. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Путем хитрых махинаций ты устраиваешь грязную склоку между присутствующими девушками, а сама остаешься в стороне. Когда все передерутся, ты говоришь «пойдем отсюда! кстати, со мной классно в постели!» - это черный пиар.

12. Ты приходишь на вечеринку и говоришь «Со мной круто в постели, но за мое тело хочу шоколад и шампанское». Это бартер.

13. Ты приходишь на вечеринку, а там куча красивых девиц. Ты приспускаешь бретельку и говоришь: «Со мной круто в постели и шоколада с шампанским не надо» - это демпинг.

14. На вечеринке ты не пользуешься успехом. Ты бежишь в центр пластической хирургии и делаешь себя похожей на Мерелин Монро. Это плагиат.

15. На вечеринке ты сразу громко заявляешь - «Кто интересуется какова я в постели - за мной!» и уводишь их на другую вечеринку. Это позиционирование...

16. На вечеринку ты вообще не пошла, но говорят там только о том, как ты хороша в постели. Это раскрученная торговая марка.

17. Вечеринка проходит у тебя дома и приглашены только парни с которыми ты переспала. Это конференция разработчиков.

18. Ты пришла на вечеринку с подругами, и вы вместе видите симпатичного парня. Каждая из вас рассказывает как круто с ней в постели и что она за это хочет получить. Это тендер.

19. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь много симпатичных парней. Ты говоришь, что с тобой очень классно в постели и переспать с тобой сможет тот, кто предложит больше шампанского и шоколада. Это аукцион.

20. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что тебя зовут Светка. Все знают как хорошо в постели со Светкой. При этом Светка знает, что ты выдала себя за нее. За это Светка получает шоколадку. Это франчайзинг.

21. Ты приходишь на вечеринку с подругой. На вечеринке все знают, что с тобой хорошо в постели, ты им рекомендуешь подругу и говоришь, что ты ее всему научила и она знает все то, что знаешь ты. Утром Вы делите шампанское и шоколадки между собой. Это передача технологии и научно-техническая кооперация.

Первоисточник http://www.facebook.com/#!/notes/anton-averkiev/
Мнение автора может не совпадать smile:(
с опытом Семен Семеныча. smile:oops:

Комментарии 10

Шарухин Антон  (toshik80)
#
Если девушка начнет заниматься прямым маркетингом, пиаром, телефонным маркетингом, технической поддержкой и другими вещами перечисленными выше, то боюсь получится как в том анекдоте:
Студентка:
- на первом курсе "Никому, никому, никому"
- на втором курсе "Никому, никому, одному только ему"
- на третьем курсе "Никому, никому, одному ему, ну и еще одному"
- на четвертом курсе "Всем, всем, всем"
- на пятом "Кому, кому, кому"

А если заниматься бартером или франчайзингом, то тут и до общения с правоохранителями недалеко.

И вообще....
Букетно-конфетный период еще никто не отменял smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Анекдот настолько старый, что в его бороде путались еще мои учителя...

Моя заметка не столько призыв к началу действий, сколько простейшее объяснение тем, кто уже освоился в одном деле smile;) и хочет начать разбираться в другом.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Должен заметить Семен Семеныч, что старые и с бородой анекдоты помнят далеко не все. И когда рассказываешь, то во многих компаниях они как в новинку.
Есть еще один с бородой: "Дорогой ты обещал на мне жениться. Ну знаешь ли милая мало ли что я НА ТЕБЕ обещал."
Он наверное еще бородатее первого, но не многие его помнят и рассказанный в тему он вызывает огромный восторг у трудящихся
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Рад, Антон, что вы читаете мои заметки.
С удовольствием внимаю вашим репликам - давно ценю чужое мнение, стараюсь по возможности прислушиваться.
Очень ценю людей УМЕЮЩИХ спорить. Сам это дело (спорить) люблю.
Но, поверьте, smile:scratch: мне бы не хотелось, чтобы ко мне заглядывали чтобы почитать ваши анекдоты "с бородой"
Vlad3256  (Vlad3256)
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Это передача технологии и научно-техническая кооперация.
осталось дополнить пунктом про Сколково......
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:oops: предлагаете создать совместный проект подобно Ильфу и Петрову?
Игорь Пустошило  (Pif)
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Ты пришла на вечеринку и видишь много симпатичных парней. Парни пьют, общаются друг с другом, весело гогочут, бодро чистят шведский стол и ни на кого не обращают внимания. - Кто это? - спрашиваешь ты у своего друга. - Не обращай внимания, - отвечает друг. - Это Сколково.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Пока не бывал, но готов разделить с Игорем "оптимизм" smile;) по отношению к обитателям этой вчерашней деревушки.
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