Очень краткий курс маркетинга для женщин

1. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и говоришь: «Со мной классно в постели». Это прямой маркетинг.
2. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Один из твоих друзей подходит к нему и говорит: «С ней классно в постели». Это реклама.
3. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты подходишь к нему и просишь номер телефона. На следующий день ты звонишь ему и говоришь: «Со мной классно в постели». Это телефонный маркетинг.
4. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты поднимаешься и поправляешь платье, подходишь к нему и наливаешь ему напиток. Ты говоришь: «Позвольте» и подходишь к нему ближе, чтобы поправить ему галстук, и одновременно касаешься грудью его руки, а затем говоришь: «Кстати, со мной классно в постели». Это пиар.
5. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Он подходит к тебе и говорит: «Я слышал, с тобой классно в постели». Это узнаваемый брэнд.
6. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Ты уговариваешь его пойти с твоей подругой. Это торговое представительство.
7. Твоя подруга не удовлетворяет его, поэтому он звонит тебе. Это техническая поддержка.
8. Ты на пути на вечеринку и вдруг тебе в голову приходит мысль, что в тех домах, мимо которых лежит твой путь, может быть много симпатичных мужчин. Ты залезаешь на крышу одного из домов, расположенных ближе к центру и кричишь во все горло: «Со мной классно в постели!» - это спам.
9. На вечеринке ты видишь несколько симпатичных парней. Ты всем им пишешь записки о том, как с тобой будет классно в постели. Это директ-мейл.
10.Ты приходишь на вечеринку, видишь обалденного парня, подходишь к нему и говоришь «пойдем наверх, я очень хороша в постели». А он говорит «я не могу, потому что люблю мальчиков» - это неверный выбор целевой группы.
11. На вечеринке ты видишь симпатичного парня. Путем хитрых махинаций ты устраиваешь грязную склоку между присутствующими девушками, а сама остаешься в стороне. Когда все передерутся, ты говоришь «пойдем отсюда! кстати, со мной классно в постели!» - это черный пиар.
12. Ты приходишь на вечеринку и говоришь «Со мной круто в постели, но за мое тело хочу шоколад и шампанское». Это бартер.
13. Ты приходишь на вечеринку, а там куча красивых девиц. Ты приспускаешь бретельку и говоришь: «Со мной круто в постели и шоколада с шампанским не надо» - это демпинг.
14. На вечеринке ты не пользуешься успехом. Ты бежишь в центр пластической хирургии и делаешь себя похожей на Мерелин Монро. Это плагиат.
15. На вечеринке ты сразу громко заявляешь - «Кто интересуется какова я в постели - за мной!» и уводишь их на другую вечеринку. Это позиционирование...
16. На вечеринку ты вообще не пошла, но говорят там только о том, как ты хороша в постели. Это раскрученная торговая марка.
17. Вечеринка проходит у тебя дома и приглашены только парни с которыми ты переспала. Это конференция разработчиков.
18. Ты пришла на вечеринку с подругами, и вы вместе видите симпатичного парня. Каждая из вас рассказывает как круто с ней в постели и что она за это хочет получить. Это тендер.
19. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь много симпатичных парней. Ты говоришь, что с тобой очень классно в постели и переспать с тобой сможет тот, кто предложит больше шампанского и шоколада. Это аукцион.
20. Ты пришла на вечеринку с друзьями и видишь симпатичного парня. Подходишь к нему и говоришь, что тебя зовут Светка. Все знают как хорошо в постели со Светкой. При этом Светка знает, что ты выдала себя за нее. За это Светка получает шоколадку. Это франчайзинг.
21. Ты приходишь на вечеринку с подругой. На вечеринке все знают, что с тобой хорошо в постели, ты им рекомендуешь подругу и говоришь, что ты ее всему научила и она знает все то, что знаешь ты. Утром Вы делите шампанское и шоколадки между собой. Это передача технологии и научно-техническая кооперация.
Первоисточник http://www.facebook.com/#!/notes/anton-averkiev/
Мнение автора может не совпадать
с опытом Семен Семеныча.
Комментарии 10
http://www.facebook.com/#!/notes/anton-averkiev/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0
Студентка:
- на первом курсе "Никому, никому, никому"
- на втором курсе "Никому, никому, одному только ему"
- на третьем курсе "Никому, никому, одному ему, ну и еще одному"
- на четвертом курсе "Всем, всем, всем"
- на пятом "Кому, кому, кому"
А если заниматься бартером или франчайзингом, то тут и до общения с правоохранителями недалеко.
И вообще....
Букетно-конфетный период еще никто не отменял
Моя заметка не столько призыв к началу действий, сколько простейшее объяснение тем, кто уже освоился в одном деле и хочет начать разбираться в другом.
Есть еще один с бородой: "Дорогой ты обещал на мне жениться. Ну знаешь ли милая мало ли что я НА ТЕБЕ обещал."
Он наверное еще бородатее первого, но не многие его помнят и рассказанный в тему он вызывает огромный восторг у трудящихся
С удовольствием внимаю вашим репликам - давно ценю чужое мнение, стараюсь по возможности прислушиваться.
Очень ценю людей УМЕЮЩИХ спорить. Сам это дело (спорить) люблю.
Но, поверьте, мне бы не хотелось, чтобы ко мне заглядывали чтобы почитать ваши анекдоты "с бородой"
осталось дополнить пунктом про Сколково......