Клиенты, операторы и аффект неадекватности

на этот вопрос точно никто не ответит

сохраняя при этом исполинское спокойствие

Сколько лет работаю в бизнесе КЦ, столько наблюдаю одну и ту же картину:Клиенты ругают операторов, Операторы костерят клиентов.Если про «жалобы» и претензии клиентов к отдельным операторам КЦ и целым Call-центрам, мы совсем недавно говорили (да и без нас можно много чего найти), то про неадекватность звонящих – попробую начать сегодня.Сделать это будет не просто. Люди – клиенты и операторы - и процессы – связаны. Практически невозможно разделить процесс обслуживания только на взаимоотношения людей и только на последовательность операций. Как нельзя отделить человеческие эмоции от их последствий.Посему сначала обсудим адекватность операторов. Именно обсудим, так какОдин мой знакомый присылал мне в прошлом году отзыв, оставленный одним из Клиентов его банка на сайте. Клиент получил исчерпывающую информацию по телефону от оператора КЦ и, находясь в полном восторге, написал примерно следующее:Тот мой знакомый, пересылая текст этого отзыва, от себя приписал: какие у нас недогадливые клиенты. Во-первых, его обслужил оператор КЦ не самого высокого уровня обученности, во-вторых, КЦ в банке работает уже полтора года, в-третьих, за всё это время этот отзыв ЕДИНСТВЕННЫЙ, в котором хоть косвенно, но по достоинству оценён предоставленный КЦ сервис.Многократно (и не мной) отмечалось, что. Например, это стресс от реакции недовольных клиентов, которые стремятся в телефонном разговоре вылить весь негатив на оператора, а оператор должен все это выслушать и реагировать в ответ в исключительно дружелюбной манере со стремлением помочь клиенту.Вот результат одной проверки действий операторов КЦ, которую проводили НЕКТО (я надеюсь не из праздного любопытства). Даю вам честное благородное слово, я ни под каким предлогом в этом «мероприятии» не участвовал. Увидел когда-то, теперь вот решил использовать. Желающие получить детализацию этой проверки (вопросы, ответы, …), могут сделать это самостоятельно. В интернете эти данные есть. С названиями банков и проч.Мне в данном случае достаточно процитировать сделанные по полученным результатам выводы:Мне, к сделанным по итогам опроса выводам, ПОКА добавить нечего. Хотелось бы послушать мнения других.