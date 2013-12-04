Перепост. Без перевода с украинского...

Это ваша кровь, много и зря



Я украинец. И я хочу жить в Европе. Мне нравятся чистые подъезды, отремонтированные дороги и вежливые люди. Я хочу, чтобы учителя и врачи получали больше, чем грузчики и мерчендайзеры. Только этого достаточно, чтобы хотеть жить в Европе.



Поэтому я понимаю тех, кто вышел на Евромайдан. Вышел выразить своё мнение и свой протест. Когда я стоял на Площади Независимости, среди людей с зажжёнными свечами, мне казалось, что у народа, страны есть мечта, отнять которую не сможет ни Азаров, ни «Беркут», ни Янукович.

Но так было до определённого периода. Пока Евромайдан не стал превращаться из места, куда приходят с детьми, в точку сбора гопников и фашистов, маргиналов и провокаторов.



Так начался другой Евромайдан. И он был обречён. Потому что зло, как писал Дитрих Бонхеффер, всегда несёт в себе зародыш саморазложения. Вопрос был лишь в том, как приговорят новый Евромайдан.



Приговорили жутким, нелепым образом. Власть расписалась в измене своему народу. И тем отвратительнее выглядят их перекладывания вины друг на друга.



Но я не о них. С ними и так всё понятно.



Я о вас. Я к вам. К тем, кто вышел на новый Евромайдан.



Да, не вы начали эту войну. Но вы, уставшие, разозлённые, превратили её в ад.



Усталость и гнев — чудовищное сочетание. Логические процессы нарушены. Адекватность реакций снижена. Особенно, если всё это приправлено местью.



Вы швыряете в милицию кирпичами, арматурой, гранатами. Тараните бульдозером машины. Бьёте окна ведомственных зданий. Вламываетесь в администрацию. Избиваете людей.



Попадись вам Янукович или Азаров — вы вздёрнете их на дыбе. Но они вам не попадутся. И вы вздёрнете кого-нибудь другого.

Ради чего? Ради чести, свобод, справедливости. Ради победы над этим гнусным коррупционным режимом. Вы ведь верите, что победите?

Но, поверьте, всё против вас. Никто не поддержит. Ни Европа, ни США, ни западенцы и татары из тренировочных лагерей. А главное — вас не поддержат украинцы.



Я, наверное, удивлю вас, но есть те, кто не хочет Европы. Не хочет Майдана. Не хочет революций. Их много таких. Хуже того (для вас хуже) — они, как и вы, украинцы.



Вы, наверное, думаете, что всё дело в Януковиче. В том, что он не захотел подписывать Соглашение с Евросоюзом. Он хотел, больше вашего хотел. Он не мог не хотеть больших денег.



Но вопросы надо задавать не ему, а вашему любимому Евросоюзу. Это он кинул вас. Не лично Януковича, а вас, украинцев. Где обещанные 610 миллионов? Почему Евросоюз не выполнил ни одного обещания? Что помешало?



Еврокомиссары лишь требовали. И ничего больше. Увеличить тарифы ЖКХ, заморозить зарплату, перестать развивать сельское хозяйство — вот чего они хотели. Лишить вас зарплаты и оставить без электричества, воды и газа. Нет, так не поступают с друзьями.



Визы не отменяют. Пособий не платят. Рабочих мест не дают. И за своих никогда не примут. Спросите у украинских проституток, наводнивших Европу — они подтвердят.



Вы ещё помните, что я хочу в Европу? Хочу, но не в эту. Такая Европа мне не нужна.



Так что реально изменится после вступления в Евросоюз? Отвечая на этот вопрос, попросите совета у греков или болгар. Может, они вам подскажут. Да и пример революционной Грузии у вас под боком. Может, стоит хоть иногда поучиться?



Согласен, Европа звучит гордо. Как бренд. Как идея. Как обещание рая. Я понимаю. Более того, могу допустить, что вы победили в этой войне. Свергли режим, оторвали голову донецкой гидре. Янукович — в тюрьме. Азаров — в тюрьме. Представим.



Что дальше? Что вы будете делать дальше?



Ну, отпразднуете. Ну, устроите шествие. Ну, помашете флагами.



А дальше?



Я скажу вам, что будет дальше. Вы пойдёте на работу. Утомительную, муторную, но к которой вы, в общем-то, привыкли. Но отныне всё будет по-новому: новый начальник, новый курс, новая зарплата, новые условия труда. Это же украинская традиция — менять после выборов всё на новое. И такое новое будет везде.



Да, звучит приятно — «новое», так бы и раскатал, как желейную конфету, на языке. Но скажите, когда «новое» в Украине было лучше старого? И «кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?»



Или вы забыли историю? Вспомните, не поленитесь.



Кто освобождал Малороссию от царского империализма? Кто устроил кровавую жатву семнадцатого года? Кто вырезал людей в украинских городах и сёлах? Отвечайте.



Двадцать шесть евреев-агитаторов, поднявших революцию? Сто двадцать матросов, присланных из Петрограда? Или вы, украинцы? Такие, как вы.

Им жаждалось свобод, благополучия, справедливости — алкалось рая на грешной земле. Они его получили. Чтобы ненавидеть оставшиеся семьдесят четыре года.



А потом вновь идти на Майдан, обвиняя проклятый Советский Союз, требуя независимости. И двадцать два года не знать, что с ней делать. С независимостью, в которую вляпались.



У вас был интеллигентный Кравчук — вы погнали его взашей. Дипломатичный Кучма — послали далеко и надолго. Патриот Ющенко — вы прокляли его как предателя. Вы — не Путин, не Янукович, а вы — избирали и выгоняли, каждый раз подтверждая, что лоханулись. Сколько можно тасовать людей, точно карты в колоде? Научитесь сначала играть.



Пришло время Януковича, да? Пора убирать? Так кого вы поставите вместо него?



Только не надо излюбленного: «Кого угодно, хуже не будет». Давайте конкретнее, серьёзнее. Так всё же — кого? Яценюка? Кличко? Тимошенко? Тягнибока? Они лучше? Вы верите им? Гарантируете, что наша жизнь реально изменится? Уверены, что она станет лучше? Или опять, как в семнадцатом, как в девяносто первом, как с Кравчуком-Кучмой-Ющенко вас что-то в избранниках, в стране не устроит?



Хоть раз вы можете поручиться за результат? Здесь и сейчас. Не снимая ответственности. Больше нет прав на ошибку.



Ответьте. Себе, мне, Украине. Ответьте в перерывах между тем, как будете лить кровь, свою и чужую. Лить много и зря.





Автор: Платон Беседин