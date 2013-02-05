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Мошенники становятся мудрее

05.02.2013 18:01 4 1 331 просмотр
Новая волна мошенничества Это касается наших личных банковских карт. Неоднократно посетители портала оставляли отзывы о подозрительных смс, в которых пишется о блокировке банковской карты. В смс содержится номер, на который можно позвонить и получить консультацию по этому поводу. Сегодня подобное смс получил и я. Я уж подумал, что с картой Сбербанка у меня получилась такая история, но тут мошенники оказались мудрее. Я являюсь клиентом многих банков и решил узнать, а чтож за карта у меня в блоке, позвонил на 8800... Представились службой поддержки, на вопрос "поддержки чего?",-ответили "Что это поддержка держателей банковских карт платежных систем VISA и MASTERCARD. Данным товарищам я задаю вопрос: "у меня больше 10 банковских карт, какая именно заблокирована в смс не указана", а далее ответ: " вам сейчас нужно перечислить данные всех карт, чтобы мы смогли определить какая именно в блоке". БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Это развод полнейший! Дальше разговор я не продолжал. Скольких людей сейчас "разведут на деньги".

Комментарии 4

И Денисов  (барбос)
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Это мошенники уже изгаляются от безнаказанности. Чем больше им задавать наводящих вопросов, тем быстрее их можно загнать в угол. Вам надо было включиться в игру и называть вымышленные данные карт, послушав что они будут отвечать.
Эдуард Бобков  (advardss)
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Большое Спасибо за предупреждение - очень актуальная тема для многих держателей
Евгений  (Ermak90)
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Добрый вечер! проблема в том , что я захожу в сбербанк он лайн выполняю действие: перевожу с карты на карту денежные средства, далее я захожу в историю платежей и вижу такую картину:
с моей кредитной карты было снято не известно мной личностью, без моего действия и согласия, было переведено на сотовый телефон 3 тысячи рублей! естественно звоню в Сбербанк России оператору! мне говорят что Я лично выполнял данные действия ! и вводил пароль подтверждения тоже Я! НО! Я этого не делал! и говорил им об этом ! случилось это 02.02.2015 в 11.18 мск. И мне сказали что Я оплатил свою сотовую связь! они говорят только последние 4 цифры. я ответил что номер мой! Но денег то нет! я бросил трубку чтобы убедиться, мало ли что а вдруг деньги есть, сижу переживаю... проверя. баланс, ничего нет! Звоню оператору Сбербанка, естественно оператор другой!!! узнаю всё тоже самое! и тут! Мне говорят что мои денежные средства в размере 3000 Три тысячи рублей ноль копеек, переведены на совсем другой номер! 4 последних цифры совершенно другие продиктовала! и тут я естественно вошёл в недоверия СберБанка РФ! на следующий день поехал я в Офис к ним! Объяснил ситуацию! нАЧАЛИ ЗВОНИТЬ В Call-центр! им ответили что всё таки с моего сотового телефона было подтверждения мною! То что Я сам перевёл эти деньги куда-то в неизвестность! в ИТОГЕ мне сказали : Мы Вам ни чем помочь не можем! вот и всё! как мне быть? Спасибо.
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