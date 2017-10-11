ГМО

ГМО - это генно-модифицированное общество .

Думал что страной последние 20 лет руководят юристы - торжество закона , справедливость и все такое .

А оказалось что генетики .

Выводят суперэффектифный продукт - ГМИ.

ГМИ - это генно-модифицированное избиратель .

Переносит любой климат , питания не требует , в период выборов массово идет на нерест .

Но генетика - это их работа .

А хобби у них - цифровые технологии .

Экономику уже почти оцифровали .

Пытаются тщательно оцифровать душу .

Ребята - ну нельзя делить на ноль .