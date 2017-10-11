ГМО - это генно-модифицированное общество .
Думал что страной последние 20 лет руководят юристы - торжество закона , справедливость и все такое .
А оказалось что генетики .
Выводят суперэффектифный продукт - ГМИ.
ГМИ - это генно-модифицированное избиратель .
Переносит любой климат , питания не требует , в период выборов массово идет на нерест .
Но генетика - это их работа .
А хобби у них - цифровые технологии .
Экономику уже почти оцифровали .
Пытаются тщательно оцифровать душу .
Ребята - ну нельзя делить на ноль .
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