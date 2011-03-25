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Добрый день, уважаемые посетители портала banki.ru!

25.03.2011 13:47 23 2 675 просмотров
Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья Смирнова, я возглавляю Департамент клиентского обслуживания Банка ВТБ24. В сфере обслуживания клиентов я уже 16 лет, начинала свою трудовую деятельность в 1994 году оператором центра авторизации ДиалогБанка. ВТБ24 – это четвертый банк в моей карьере и, на мой взгляд, наиболее интересный и перспективный проект.


Ежедневно я читаю множество обращений клиентов по различным вопросам. Анализируя обращения, мы выявляем наиболее болезненные темы, на которых хотелось бы остановиться более подробно. И именно этим темам я хотела бы посвятить свой блог. Я остановлюсь на тех проблемах, которые наиболее остро волнуют клиентов, на основных пунктах правил, в рамках которых работают наши продукты, на основных направлениях улучшения качества клиентского обслуживания нашего банка.

Конечно, мне будет интересно ответить на ваши вопросы, решить проблемы, если они возникнут в рамках нашего взаимодействия, услышать пожелания по улучшению обслуживания клиентов.

Комментарии 23

Игорь Пустошило  (Pif)
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Цитата
мне будет интересно ответить на ваши вопросы, решить проблемы, если они возникнут в рамках нашего взаимодействия, услышать пожелания

Пользователи портала уже написали кучу предложений в "Друзьях банка". Абсолютно никакой реакции банка нет. Вы считаете, стоит продублировать сюда?
Анна  (UnAr)
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Приветствуем!
Как приятно, что опытные специалисты идут на контакт со своими клиентами. Да, будет замечательно, если вы обратите свое внимание на "Друзей банка"
Юсиф Кардос  (УжасУжас)
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Выходит, дружба может быть такой же безответной, как и любовь.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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smile:D smile:D Здорово подмечено
Lоki™  (Lоki™)
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Ещё один инструмент, которым Банк не пользуется. На мой вопрос, заданный более месяца назад на ГЛ, ответа не последовало. На письмо в "книгу жалоб" последовала отписка. Так что смысла в блоге не вижу. Никакого. Не справляетесь даже с тем, что уже было.
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Уважаемые господа!
Рубрика "Друзья Банка" является новым сервисом сайта www.banki.ru и, насколько я вижу, по основным постам даны комментарии пресс-службы Банка.
По ряду отзывов сотрудники банка ранее уже оставили свои комментарии, но они шли под личными логинами и не были идентифицированы как сотрудники банка.
Абсолютно не согласна с автором, что инструменты, используемые Банком на этом сайте, не работают. Проблемы, размещаемые в Народном рейтинге, активно решаются. На вопросы, размещаемые в ГЛ, даются ответы.

Задача блога - остановиться на наиболее болезненных темах для клиентов, дать разъяснения по основным возникающим проблемам.
bugnut  (bugnut)
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Наталья, а темы Вы будете задавать и предлагать к обсуждению, или можно свои "наиболее болезненные темы" выкладывать здесь в блоге?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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У меня есть свои темы, на которых я хотела бы остановиться, и несомненно, они найдут здесь свое отражение. Но я также буду признательна, если у посетителей блога возникнут какие-либо идеи.
Наталья Романова  (NNatalia)
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Наталья!
спасибо большое, что решили открыть у нас свой блог.
Буду с интересом ждать ваши новые сообщения.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Буду с интересом ждать ваши новые сообщения.

Поддерживаю!
Цитата
Абсолютно никакой реакции банка нет.

Тоже, в принципе, согласен.
Только, имхо, не следует путать личный блог и сервисы для официальных контактов с банком.
Посмотрим, как себя позиционирует блоггер. smile;)
Алексей Живилов  (primalscream)
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Друзья, мы следим за перепиской и вашими предложениями в разделе "Друзья Банка". Большинство из предложений касается интернет-банка "Телебанк". Это говорит о том, что данный сервис восстребован и есть пути для развития. Все ваши предложения разработчики постараются учесть при запуске новой версии "Телебанка".
Чтобы выяснить какие платежи наиболее восстребованы нашими клиентами мы запустили опрос в интернете:
http://62.109.8.251/A11-13/
Вы также можете поучаствовать в нем.

Спасибо,
эксперт отдела интернет-проектов Алексей Живилов.
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Вы также можете поучаствовать в нем

Хоть и не клиент Банка, "сходил", поучаствовал.
Только хочется отметить, что приводимая ссылка имеет несколько "лысый" и подозрительный вид. Вы уж будьте любезны, оформите её более интересным образом, чтобы в адресе (vtb24) присутствовал. Одно дело когда из телебанка люди по ссылкам "ходють"(с форума), и другое когда с внешних ресурсов smile8)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Присоединюсь к предыдущему комментатору. Я не решился участвовать в таком опросе. По адресу я никак не мог его отличить от мошеннического сбора информации.
Дмитрий  (Dimon)
#
Алексей, если вы вобьете просто адрес http://62.109.8.251/ , то увидите там также папки Альфа-банка, Номос-банка, ПСБ и пр. Не знаю, кто вам делал этот опрос, Студия Лебедева или еще кто-то, но, по-моему, сделано очень непрофессионально. И замечания пользователей, написавших чуть выше, абсолютно правильные. Странный адрес для такого крупного банка, а потому и опрос странный.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Странный адрес для такого крупного банка, а потому и опрос странный.

Да и форма опроса... Не нарядная, что ли... smile:shuffle:
bugnut  (bugnut)
#
Поучаствовал, хороший содержательный опрос. Дали прямую ссылку - не вижу в этом проблемы. Важнее содержание.
Почему его не поместить в Телебанк? А то буквально на днях там поучаствовал в довольно странном, с непонятными целями.
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Поучаствовал, хороший содержательный опрос.

Тоже понравился.
Цитата
Дали прямую ссылку - не вижу в этом проблемы.

При всем уважении не могу с вами согласится smile:| Теже самые Банки, в которых мы все обслуживаемся, настоятельно не рекомендуют ходить по незнакомым ссылкам, следить за соответствием адресов при операциях с ДБО, для предотвращений несанкционированных списаний со счетов. Порядок в едином мнении должны быть у всех работников Банка, независимо от его названия и формы собственности. В конце концов так сохранится время, нервы, деньги как клиента, так и Банка smile:)
bugnut  (bugnut)
#
Ну это же не операция с ДБО, а набор чек-боксов! К тому же ссылку предоставил представитель банка (даже если кто-то не в курсе этого, но факт остается фактом).
Давайте уж проще относиться к неформальному общению представителей банка с клиентами, а то так вообще общаться не будут без официальных бланков для ответов ))
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Приятно, что Банк старается обращать внимание на проблемы во взаимоотношениях со своей аудиторией, и пытается их решать организацией подобных блогов.
ajuri  (ajuri)
#
К вопросу о клиентском обслуживании. Объясните, пожалуйста, почему дважды удаляется мой вопрос с горячей линии.
"Добрый день,
недавно была одобрена кредитная карта «Мои Условия». При оформлении карты была выбрана категория «Мобильная связь». Карта сейчас находится в процессе изготовления и доставки в офис. Однако, в новых, появившихся на сайте без всякого уведомления, условиях начисления Cash-back данная категория отсутствует. Если она отменена, можно ли не получать карту и, соответственно, не платить стоимость годового обслуживания. Каков порядок отказа (неполучения) карты?
Задаю вопрос здесь, служба клиентского обслуживания (по телефону) не располагает информацией об изменении условий.
Спасибо за ответ."
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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C Горячей линии были удалены дубликаты ваших вопросов. Один экземпляр остался, сотрудник Отдела клиентской поддержки связался с Вами и предоставил комментарии по Вашему вопросу.
Дмитрий Ковшов  (KODV)
#
Наталья, вы упорно не хотите отвечать на мои вопросы и претензии на ГЛ и в НР. Может здесь как-то прокомментируете свою позицию?
Евгений Мироненко  (jenya_ttt)
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Думаю обратиться в ваш банк за потребительским кредитом, какие советы можете подсказать для положительного итога?
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