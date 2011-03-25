Добрый день, уважаемые посетители портала banki.ru!

Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья Смирнова, я возглавляю Департамент клиентского обслуживания Банка ВТБ24. В сфере обслуживания клиентов я уже 16 лет, начинала свою трудовую деятельность в 1994 году оператором центра авторизации ДиалогБанка. ВТБ24 – это четвертый банк в моей карьере и, на мой взгляд, наиболее интересный и перспективный проект.
Ежедневно я читаю множество обращений клиентов по различным вопросам. Анализируя обращения, мы выявляем наиболее болезненные темы, на которых хотелось бы остановиться более подробно. И именно этим темам я хотела бы посвятить свой блог. Я остановлюсь на тех проблемах, которые наиболее остро волнуют клиентов, на основных пунктах правил, в рамках которых работают наши продукты, на основных направлениях улучшения качества клиентского обслуживания нашего банка.
Конечно, мне будет интересно ответить на ваши вопросы, решить проблемы, если они возникнут в рамках нашего взаимодействия, услышать пожелания по улучшению обслуживания клиентов.
Комментарии 23
Пользователи портала уже написали кучу предложений в "Друзьях банка". Абсолютно никакой реакции банка нет. Вы считаете, стоит продублировать сюда?
Как приятно, что опытные специалисты идут на контакт со своими клиентами. Да, будет замечательно, если вы обратите свое внимание на "Друзей банка"
Рубрика "Друзья Банка" является новым сервисом сайта www.banki.ru и, насколько я вижу, по основным постам даны комментарии пресс-службы Банка.
По ряду отзывов сотрудники банка ранее уже оставили свои комментарии, но они шли под личными логинами и не были идентифицированы как сотрудники банка.
Абсолютно не согласна с автором, что инструменты, используемые Банком на этом сайте, не работают. Проблемы, размещаемые в Народном рейтинге, активно решаются. На вопросы, размещаемые в ГЛ, даются ответы.
Задача блога - остановиться на наиболее болезненных темах для клиентов, дать разъяснения по основным возникающим проблемам.
спасибо большое, что решили открыть у нас свой блог.
Буду с интересом ждать ваши новые сообщения.
Поддерживаю!
Тоже, в принципе, согласен.
Только, имхо, не следует путать личный блог и сервисы для официальных контактов с банком.
Посмотрим, как себя позиционирует блоггер.
Чтобы выяснить какие платежи наиболее восстребованы нашими клиентами мы запустили опрос в интернете:
http://62.109.8.251/A11-13/
Вы также можете поучаствовать в нем.
Спасибо,
эксперт отдела интернет-проектов Алексей Живилов.
Хоть и не клиент Банка, "сходил", поучаствовал.
Только хочется отметить, что приводимая ссылка имеет несколько "лысый" и подозрительный вид. Вы уж будьте любезны, оформите её более интересным образом, чтобы в адресе (vtb24) присутствовал. Одно дело когда из телебанка люди по ссылкам "ходють"(с форума), и другое когда с внешних ресурсов
Да и форма опроса... Не нарядная, что ли...
Почему его не поместить в Телебанк? А то буквально на днях там поучаствовал в довольно странном, с непонятными целями.
Тоже понравился.
При всем уважении не могу с вами согласится Теже самые Банки, в которых мы все обслуживаемся, настоятельно не рекомендуют ходить по незнакомым ссылкам, следить за соответствием адресов при операциях с ДБО, для предотвращений несанкционированных списаний со счетов. Порядок в едином мнении должны быть у всех работников Банка, независимо от его названия и формы собственности. В конце концов так сохранится время, нервы, деньги как клиента, так и Банка
Давайте уж проще относиться к неформальному общению представителей банка с клиентами, а то так вообще общаться не будут без официальных бланков для ответов ))
"Добрый день,
недавно была одобрена кредитная карта «Мои Условия». При оформлении карты была выбрана категория «Мобильная связь». Карта сейчас находится в процессе изготовления и доставки в офис. Однако, в новых, появившихся на сайте без всякого уведомления, условиях начисления Cash-back данная категория отсутствует. Если она отменена, можно ли не получать карту и, соответственно, не платить стоимость годового обслуживания. Каков порядок отказа (неполучения) карты?
Задаю вопрос здесь, служба клиентского обслуживания (по телефону) не располагает информацией об изменении условий.
Спасибо за ответ."