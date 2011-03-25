Добрый день, уважаемые посетители портала banki.ru!

Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья Смирнова, я возглавляю Департамент клиентского обслуживания Банка ВТБ24. В сфере обслуживания клиентов я уже 16 лет, начинала свою трудовую деятельность в 1994 году оператором центра авторизации ДиалогБанка. ВТБ24 – это четвертый банк в моей карьере и, на мой взгляд, наиболее интересный и перспективный проект.Ежедневно я читаю множество обращений клиентов по различным вопросам. Анализируя обращения, мы выявляем наиболее болезненные темы, на которых хотелось бы остановиться более подробно. И именно этим темам я хотела бы посвятить свой блог. Я остановлюсь на тех проблемах, которые наиболее остро волнуют клиентов, на основных пунктах правил, в рамках которых работают наши продукты, на основных направлениях улучшения качества клиентского обслуживания нашего банка.Конечно, мне будет интересно ответить на ваши вопросы, решить проблемы, если они возникнут в рамках нашего взаимодействия, услышать пожелания по улучшению обслуживания клиентов.