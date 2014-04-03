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Новое путешествие с мультивалютной картой

03.04.2014 12:05 11 1 873 просмотра
В прошлый раз путешествие было совсем коротким, хотя, не скрою, приятным! Но мысли о полноценной неделе отдыха меня не покидали. И вот, наконец-то, долгожданный отпуск наступил и уже спланирован маршрут. Опять Европа, на этот раз Испания. Берем машину в аэропорту Мадрида и нас ждет интереснейшее путешествие до Малаги . И опять со мной моя "верная спутница" мультивалютная карта. В эту поездку со мной отправляется мой сын Виктор, у него кредитная рублевая карта Банка ВТБ24. Посмотрим, какая карта будет выгоднее! Улетаем сегодня! После возвращения обещаю отчитаться и по работе карт, и обязательно будет фотоотчет. Пока напомню, какими средствами я могу располагать:
- Евро
- Доллары США
- Рубли
Машина заказана, гостиницы тоже по всему маршруту, но еще ничего не списано со счета карты. Так что все самое интересное впереди!
Может быть, к моменту моего возвращения будут вопросы у читателей smile:-)

Комментарии 11

Валерий Барышев  (valentino2013)
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Мне кажется что мультикарта выиграет против рублевой... Вот если бы вторая евро картой была, то такой "батл" был бы интереснее smile:)
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Валерий, вариант взять с собой мультивалютную карту и рублевую мы посчитали для нас предпочтительнее, так как валюту (евро и доллары США) для пополнения счета моей мультивалютной карты я покупала, и заплатила за такую покупку. Если у Виктора карта была бы в евро, нам бы пришлось покупать больше евро, в том числе и для оплаты задолжности по кредитной карте, которая возникнет после покупок, следовательно, больше платить за конвертацию.
Хочу заметить, что банковские карты ВТБ24 в валюте евро выпускаются владельцам пакетов «Приоритет», «Привилегия».
Павел Павел  (pasha83)
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Cпасибо за отличные посты. Очень познавательно и информативно, как про мультивалютную карту так и про путешествие:)

Присоединяюсь к Валерию и тоже считаю, что у мультивалютной карты будет преимущество. С нетерпением жду окончание путешествия и отчета)
Роман  (1001126)
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Надо было брать КУку и просто снимать налик! smile:D
Валерий Барышев  (valentino2013)
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Роман а куку это че такое? карта кукуруза чтоли?
Павел Павел  (pasha83)
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КУку - это новая платежная система взамен Visa и МС)) А то мало ли))
Алексей Чернов  (tcher.alexei2015)
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А к основной мультивалютной карте можно дополнительную выпустить? Она тоже будет в трех валютах?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Алексей, можно. Она будет стоить дешевле и также будет в трех валютах.
Ira V  (volkovais)
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Очень интересная информация про мультивалютную карту ! Как раз в сезон отпусков полезно знать
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