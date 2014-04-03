Новое путешествие с мультивалютной картой

В прошлый раз путешествие было совсем коротким, хотя, не скрою, приятным! Но мысли о полноценной неделе отдыха меня не покидали. И вот, наконец-то, долгожданный отпуск наступил и уже спланирован маршрут. Опять Европа, на этот раз Испания. Берем машину в аэропорту Мадрида и нас ждет интереснейшее путешествие до Малаги . И опять со мной моя "верная спутница" мультивалютная карта. В эту поездку со мной отправляется мой сын Виктор, у него кредитная рублевая карта Банка ВТБ24. Посмотрим, какая карта будет выгоднее! Улетаем сегодня! После возвращения обещаю отчитаться и по работе карт, и обязательно будет фотоотчет. Пока напомню, какими средствами я могу располагать:- Евро- Доллары США- РублиМашина заказана, гостиницы тоже по всему маршруту, но еще ничего не списано со счета карты. Так что все самое интересное впереди!Может быть, к моменту моего возвращения будут вопросы у читателей