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3D Secure в действии или как мы покупали билеты на баскетбол

14.04.2014 18:02 3 2 024 просмотра
Еще в самом начале нашего отдыха в Испании произошла ситуация, которой хочу посветить отдельный пост. С нами в самолете в Мадрид летели баскетболисты из ПБК «Локомотив-Кубань». Спортсменам предстояла ответственная игра в рамках ТОП-16 Евролиги с «Реал Мадрид». Конечно, желание быть зрителями этого спортивного противостояния возникло у нас сразу и бесповоротно.
Сказано, но не сделано…((( Самое удобное - купить билеты через интернет! Сын попытался заказать билеты, используя свою рублевую карту. Неудачно! Платеж отклонен! Пробуем мою мультивалютку - платеж отклонен! Смс нет ни в том, ни в другом случае! Совсем не понятно! Поехали за билетами на стадион - неудачно, касса начинает продажу билетов за 1 час до начала матча. Совершенно расстроенные мы вернулись в отель, решили еще раз попытать счастья в интернете. Я вспомнила, что для покупок через интернет необходимо иметь либо специальную карту, либо подключенную к 3-D Secure, и такая карта у меня есть. Как-то я про нее сразу не вспомнила, а ведь мой менеджер в отделении специально подключил ее к данной услуге (на всякий случай) и вот такой случай настал! Пробуем… smile:ura:!! Операция прошла!! Билеты заказаны, и мы отправились поболеть за российскую команду! Игра была захватывающей и, несмотря на то, что наша команда проиграла, мы получили огромное удовольствие от увиденного.





Дорогие Клиенты! Подключайте услугу 3-D Secure, чтобы не столкнуться с проблемами при оплате услуг в интернете, а самое главное это обезопасит вас от возможных мошенничеств smile:!:
Я честно порадовалась, что сайт в Испании не дает провести оплату по карте, не подключенной к средству защиты, так как не все сайты, подключенные к 3-D Secure, отклоняют операции в такой ситуации. Наверное, личный пример это лучшая реклама данной услуги. Поэтому всем рекомендую...
Кто заинтересуется подробностями, спрашивайте в комментах, расскажу. Также инфу по 3-D Secure можно посмотреть на сайте ВТБ24 или звоните с вопросами в контакт-центр.

Комментарии 3

Валерий Барышев  (valentino2013)
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Почитал, посмотрел smile:achtung: как эта штука защищает так и не понял, а вот то, что наши проиграли это плохо smile:cry:
Наталья Смирнова  (smirnovana)
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Валерий, 3D-Secure это защищенный протокол авторизации пользователей для операций, осуществляемых в Интернете. При использовании 3D-Secure добавляется еще один шаг авторизации пользователя, что и обеспечивает дополнительную защиту. Вся передаваемая клиентом при покупке информация сохраняется на платежном сервере банка, и интернет-магазин не имеет к ней доступа. Надо сказать, что не все интеренет магазины работают с 3D-Secure, но для осуществления покупок на сайтах, его поддерживающих, необходимо, чтобы карта была подключена к 3D-Secure.
Кирилл Смирнов  (KiraSoft)
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Цитата
Валерий Барышев пишет:
Почитал, посмотрел как эта штука защищает так и не понял, а вот то, что наши проиграли это плохо


она защищает банк и продавца, а не вас
вы, как всегда, окажетесь крайним: http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/4341.php
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