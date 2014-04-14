3D Secure в действии или как мы покупали билеты на баскетбол

Еще в самом начале нашего отдыха в Испании произошла ситуация, которой хочу посветить отдельный пост. С нами в самолете в Мадрид летели баскетболисты из ПБК «Локомотив-Кубань». Спортсменам предстояла ответственная игра в рамках ТОП-16 Евролиги с «Реал Мадрид». Конечно, желание быть зрителями этого спортивного противостояния возникло у нас сразу и бесповоротно.Сказано, но не сделано…((( Самое удобное - купить билеты через интернет! Сын попытался заказать билеты, используя свою рублевую карту. Неудачно! Платеж отклонен! Пробуем мою мультивалютку - платеж отклонен! Смс нет ни в том, ни в другом случае! Совсем не понятно! Поехали за билетами на стадион - неудачно, касса начинает продажу билетов за 1 час до начала матча. Совершенно расстроенные мы вернулись в отель, решили еще раз попытать счастья в интернете. Я вспомнила, что для покупок через интернет необходимо иметь либо специальную карту, либо подключенную к 3-D Secure, и такая карта у меня есть. Как-то я про нее сразу не вспомнила, а ведь мой менеджер в отделении специально подключил ее к данной услуге (на всякий случай) и вот такой случай настал! Пробуем…!! Операция прошла!! Билеты заказаны, и мы отправились поболеть за российскую команду! Игра была захватывающей и, несмотря на то, что наша команда проиграла, мы получили огромное удовольствие от увиденного.Дорогие Клиенты! Подключайте услугу 3-D Secure, чтобы не столкнуться с проблемами при оплате услуг в интернете, а самое главное это обезопасит вас от возможных мошенничествЯ честно порадовалась, что сайт в Испании не дает провести оплату по карте, не подключенной к средству защиты, так как не все сайты, подключенные к 3-D Secure, отклоняют операции в такой ситуации. Наверное, личный пример это лучшая реклама данной услуги. Поэтому всем рекомендую...Кто заинтересуется подробностями, спрашивайте в комментах, расскажу. Также инфу по 3-D Secure можно посмотреть на сайте ВТБ24 или звоните с вопросами в контакт-центр.