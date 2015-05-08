Французская романтика

В последнее время пишу в основном только о работе, но сегодняшний пост будет исключением. Я вернулась из долгожданного отпуска и спешу поделиться с вами, дорогие читатели, своими бурными эмоциями. На этот раз я решила поехать во Францию и прокатиться по красивейшим местам Бретани и Нормандии.Прилетев в Париж, мы решили не терять драгоценное время, поэтому сразу же арендовали машину и выдвинулись из города. Для первого дня мы поставили себе цель – доехать до Алансона, небольшого городка к востоку от Парижа. В Алансоне мы тоже не хотели задерживаться, а лишь переночевать и утром поехать дальше. По пути мы проезжали Шартр. Решили, что мы просто обязаны в нем сделать остановку, чтобы познакомиться со знаменитым собором и самим городком, который оказался очень уютным и умиротворенным. Смотрите сами!Шартрский собор.Поля вдоль дороги засеяны горчицей, а на горизонте - 2 радуги!Путь был далекий, поэтому приняли решение больше не делать остановок, чтобы побыстрее доехать до Алансона. Решение оказалось правильным - к вечеру мы уже были в городе.Очень насыщенный день. Отдохнув от длительного переезда, утром мы выехали из Алансона. Маршрут проложили в маленькую деревушку Сен-Женери-ле-Жере. Она внесена в список самых красивейших деревень Франции. И действительно - красота, тишина, покой. Только погода все портила и поливала нас дождем. Но мы стойко преодолели и это неудобство - прошли по деревне, посмотрели виды, поздоровались с лошадками, попили кофе и поехали дальше.Дальше спорили - заезжать в город Фужер, что уже в Бретани, или проехать дальше по Бретани в Динан. Про Фужер написано в книжках, что там развалины крепости, а про Динан - что городок очень даже симпатичный и его обязательно нужно посетить.Решили, что едем и туда и туда. Ну, в крайнем случае, по Фужеру просто проедем.Но просто проехать не получилось. Огромная крепость, вокруг маленькие бретонские домики, узенькие каменные улочки, а наверху, на холме над крепостью, возвышается храм Сен-Леонар. Неспешная прогулка заняла около часа. Какие замечательные виды и никого народа!Фужерский замок.Банкомат расположен очень оригинальноСледующий point of interest - Динан. Сначала крепость. Она показалась совсем разрушенной и совсем неинтересной. Даже поначалу пожалели, что поехали сюда. Но вдруг, гуляя по узким улочкам, вышли к Базилике Христа Спасителя (Basilique Saint-Sauveur), за ней парк и вид открывается на нижнюю часть города, порт, старый мост и новый мост-виадук, который построили вместо старого на огромной высоте.В Динане внутри крепостных стен целые улицы и кварталы сохранились без изменения в течение нескольких столетий. Фахверковые дома с черепичными крышами, булыжная мостовая, сохранившиеся неизменными вывески магазинов полностью воссоздают облик города 15 - 17 века.Приехали вечером в Мон-Сент-Мишель. Пошли посмотреть, где это чудо и как до него добраться. Дошли до него пешком по дамбе и по мосту (около 2,5 км), посмотрели вблизи, полюбовались закатом, попробовали походить по песку, который море во время прилива - неприятно - смесь песка и ила.Вокруг идет стройка. Видимо, строят дамбу, которая позволит не зависеть от приливов. Мои познания в географии говорили мне о ежесуточном цикле приливов. Прочитанные перед поездкой описания предупреждали о времени приливов, которое написано при входе на остров. Оказалось, что следующий прилив «запланирован» только на 3 мая, поэтому ограничений в посещении острова нет. Обратно уже вернулись на бесплатном автобусе, который курсирует каждые 5-10 минут.Утром поехали гулять по аббатству и острову. Хорошо, что поехали рано и около 10 утра уже были там. Поднялись к аббатству, взяли аудиогид на русском и пошли. Это сооружение 12 века. Гуляешь и представляешь себе, как по этим камням ходят монахи и паломники, как трапезничают, как молятся.С террас и из витражных окон открываются потрясающие виды. Мы были во время отлива, и моря не было видно почти совсем. Только зыбучие пески вперемешку с илом. По ним тоже водят экскурсии специально обученные люди.Уехали из Мон-Сент-Мишель. Дальше путь лежал в Байё. Но сын увидел рекламу зоопарка почти по дороге к Байё. Решили заехать. Очень рекомендую, особенно тем, кто путешествует с детишками! Прекрасный зоопарк, много разнообразных животных, красивых птиц. Козлов можно покормить попкорном, который продается прямо рядом с загоном. С лемурами можно поговорить и погладить!Насмотрелись, наигрались и двинулись дальше.Утро в Байё. Первым делом идем смотреть на ковер, созданный в 10 веке. Изображение на ковре рассказывает об истории битвы при Гастингсе, в которой Вильгельм Нормандский нанес поражение королю Англии Гарольду. Это вышивка ручной работы - шерсть по льну.В Байё обязательно нужно посетить мемориальный музей битвы за Нормандию. Это история подготовки и высадки союзных войск. Дальше держим путь на место этой самой высадки - побережье Нормандии. Место высадки американцев - пляжи Юта и Омаха, а в промежутке - место высадки американских рейнджеров. Эта часть побережья ухожена, хорошо оформлена, все аккуратно. На месте высадки рейнджеров - Пуан дю Ок - оставшиеся от немцев укрепления.Пляж Омаха - самый большой по площади и самый трагический. Здесь не смогли качественно провести подготовку высадки, и в результате погибло очень много американцев. Самое впечатляющее - кладбище с рядами белых крестов, монумент, прекрасно оформленный парк. Кладбище производит сильнейшее впечатление. Пожалуй, это то самое место, ради которого стоит сюда приехать.Пляжи Джуно и Голд - место высадки англичан. Здесь все намного проще, указатели не такие явные, обращает на себя внимание крест на границе двух пляжей - это место, с которого Шарль де Голль начал возвращение на Родину.На этом закончу свое повествовании о первой части путешествия. Специально старалась успеть выложить фотографии Нормандии ко Дню Победы. Я искренне поздравляю вас, мои дорогие читатели, с этим замечательным праздником! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!В комментариях буду рада ответить на ваши вопросы по маршруту