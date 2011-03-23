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России представлена новая форма новой полиции

23.03.2011 16:22 48 4 362 просмотра
Смотрим и наслаждаемся:


Достойнейший результат. Госсредства потрачены на приобретение костюмов к знаменитой голливудской кинокартине "Красная Жара". Стиль, элегантность, оригинальность. Лица полицейским, похоже, тоже сшиты на заказ, под нарядную форму.
Полностью - тут:http://www.gzt.ru/topnews/society/photo/-mvd-pokazalo-kak-odenut-politseiskih-/63856/

Комментарии 48

Сергей Попов  (sonnert)
#
А генеральчик-то какой молоденький... И уже аттестацию прошёл... И медалек-то у него скока...
А майорша мне больше нравится, чем генеральша
Мария Строева  (mstroeva)
#
лицо у генерала такое. счастливое. видно, прошел-таки, да.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
и мне майорша тоже больше понравилась.)))
Мария Строева  (mstroeva)
#
у генеральши костюмчик просто менее откровенный. серьезный, так сказать. под звание. не финтифлюшки какие.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Генеральше покрой заведомо поширше сделали... Обростают люди к генеральскому возрасту лишним
Мария Строева  (mstroeva)
#
ну, их же, я так понимаю, отжиматься, стрелять и бегать на время не заставляют на аттестации?!
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
тут сработал принцып:И "морда" лица smile:oops: приятная и цвет кителя удачно оттеняет. А генеральша слегка простовата и как она до такого чина дослужилась? smile:D А вообще,ребята просто выполняют "особо важное задание",какие тут фривольности?Не до улыбок!
Сергей Попов  (sonnert)
#
А что же "главная милиционерша страны" Оксана Фёдорова не оделась в генеральшу. Многим бы девчёнкам захотелось стать генеральшей, а, допустим, не под полковником
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Что то неулыбчивые они какие-то...
Наверное, за форму из з/п вычтут smile:D
А вообще, с такими лицами... В полосатую робу только наряжать. smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
#
Так мож кто был под рукой, из той камеры м вывели smile:)
Ох, любим мы нашу ми - по -люцию smile:))
Мария Строева  (mstroeva)
#
с лица воды не пить, как грица. Но одевать их в пальтишко Шварценнегера - это уже перебор.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да вот мне мой эксперт говорит, что ничего не поменялось в фасоне. Может, с тканями покомбинировали? smile:)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Говорят о форме всей российской полиции,а представляют только генеральскую.
Можно подумать,что у нас одни генералы служат в полиции/милиции.
Мария Строева  (mstroeva)
#
не, почему, по ссылке там всякие формы есть
Виталий  (Vllo)
#
некоторые виды одежды заставляют ностальгировать по 30 или 40-м годам, местами навевает воспоминания об "Место встречи.."
Хорошо потрудились, есть где поржать
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Даааа, деньги не зря потрачены. Особенно голубой "халатик" поразил. smile:|
Мария Строева  (mstroeva)
#
мы спорим - это проводница или уборщица в школе? и тряпочка приятная, даже на фото видно.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Это летний вариант формы.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Это можно увидеть,когда "Мисс МВД" выбирают. smile:)
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Халатик похож на те, которые тетеньки в сериале "Клиника" носят. Причем разных цветов: голубые, зеленые, розовые...
Мария Строева  (mstroeva)
#
ну так они видно прошлись, так сказать, по костюмерным. что осталось.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Спасибо, что спросили. Дела у Наташи сложные, 2 недели лечили почки, воспалившиеся от стентов, которые еще и слишком длинные оказались. А вынимать теперь уже и нельзя, при таком раскладе, нефростома грозит. В понедельник ей все же начали химию, тот курс, который могут сделать в центре после операции. Переносит плохо, тяжелей, чем в прошлый раз. После курса выпишут. Дальше ей надо будет лечиться по месту жительства
Сергей Попов  (sonnert)
#
"По месту жительства", не в Москве, наверное, тоже можно лечиться. Я тестя уже несколько лет вожу по онкологам, держимся.
Что-то ещё можно сделать?
Извини, что "не в тему"
Мария Строева  (mstroeva)
#
наверно, и можно. но, боюсь, не в данном случае. Наташкина операция и осложнения- вне компетенции тверских врачей, поэтому она и получила направление в Москву на третью операцию. но беда в том, что даже единственный ныне положеный послеоперационный курс химии ей в Москве не доделали, после двух сеансов отказала печень, перегруженная антибиотиками, которыми лечили воспаление почек. И Наташку в минувшую субботу выписали. Как и кто теперь будет ей лечить почки и приводить в порядок печень - неясно. В городском центре таких и анализов-то не делают. А значит, невозможен и курм химиотерапии.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Может кто из клиники и прям на показ.)))Ну а в сущности-результат не аховый,так как разницы никакой почти не видать.Освоили ,так сказать,очередную партию бабла.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Фуражка немного видоизменилась.
Нового добавили только бейсболку,женщинам шляпку,и "кубанку" из каракуля.
А в целом ничего нового.
Мария Строева  (mstroeva)
#
нового нет, есть хорошо забытое старое.
кокошник надо было внедрять.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Главное, что у девушек ПИЛОТКУ не отняли smile:))
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
согласна,в пилотке вся красота!)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Посмотрите на сайте госзаказов... Мож какой одесский портной выиграл конкурс
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Двубортный пиджак сшит плохо. Хотя возможно дело в модели - для такого фасончика пузо не помешает (кое у наших генералов завсегда наличествует). В результате мы видим не пиджак, а халат со складками.
Сергей Савельев  (kev)
#
А почему взгляды у моделей наполнены какой-то безысходностью и выражение лиц униженное?
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Потому-что в МВД,как и в вооружённых силах,есть одно золотое правило: "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый,дабы разумением своим не смущать начальство."
Сергей Савельев  (kev)
#
Это "крылатое выражение" приписывают Петру Первому (якобы употреблено в указе 1709 г.), в те времена не существовало ни МВД ни вооружённых сил РФ, соответственно к этим ведомствам не имеет никакого отношения.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Я не буквально имел ввиду.
Я имел ввиду,что в наше время его не плохо взяли на вооружение.
anifani  (anifani)
#
У всех руки в сжаты в кулак. У ребят стресс.
Кирилл  (Kirill)
#
А мне форма нравится. Жаль, что содержание не изменится.
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