Правила пользования блогом

1. Для возможности писать в блог требуется, чтобы репутация автора на сайте Банки.ру была не менее 2. При настройке блога настоятельно рекомендуется указать имя и фамилию пользователя сайта Банки.ру, а также загрузить фотографию. Это правило «хорошего тона», обязательное для всех Авторов.

Мы допускаем, что Автор блога может разместить не свою реальную фотографию, однако настоятельно рекомендуем не скрывать своих лиц от других членов сообщества. Автор должен быть автором, а не мифическим персонажем.

2. Блоги должны быть информативными, а размещаемые в них сообщения — осмысленными. Допускается цитирование публикаций, размещение изображений, гипертекстовых ссылок, опросов и других материалов при условии, что это не нарушает нормы авторского права и действующее законодательство Российской Федерации.

2.1. Запрещается создание Блога:

под выдуманным именем (псевдонимом) или никнеймом;

без фотографии (или картинки) Автора;

с названием (описанием), нарушающим этические нормы или законы РФ;

дублирующего другой блог, размещенный в разделе блогов Банки.ру.

2.2. Запрещается публикация сообщений:

содержащих редиректы (перенаправление Посетителей) на другие интернет-сайты с рекламной целью, в том числе на интернет-сайты, распространяющие нелицензионное программное обеспечение, генераторы серийных номеров и программы для взлома лицензионного ПО, а также содержащие ссылки на объекты авторского права (книги, музыка, видео и т.п.), распространяемые без соответствующего разрешения их правообладателей;

содержащих материалы о легком заработке в интернете;

содержащих информацию, автоматически копируемую из других источников (спам-блоги, сплоги и т.п.), за исключением случаев, когда Автор блога устанавливает автоматическое копирование информации (кросс-постинг) из собственного блога, расположенного на другой блог-площадке;

содержащих нецензурные выражения или их замаскированные варианты и сокращения, типа ё##ный, WTF и т.п.

содержание которых не соответствует требованиям Законодательства Российской Федерации.

3. Блоги и комментарии, нарушающие требования настоящих Правил, могут быть удалены в любое время по усмотрению Администрации без предварительного предупреждения их авторов, но с указанием причины удаления.

4. Просим отнестись с пониманием к факту, что Автор — хозяин в своём блоге и по своему усмотрению может установить для всех или отдельных гостей запрет на размещение комментариев, а так же удалять их без предупреждения в случаях, если считает их не соответствующими своим убеждениям или нормам собственной морали. В остальном — общение свободное — добро пожаловать! Однако Администрация не гарантирует невмешательства в особо «запущенных» случаях, со всеми вытекающими последствиями.

5. Администрация отмечает некоторые сообщения как "Интересные", и тогда они появляются в главной ленте блогов на Банки.ру. Чтобы попасть в "Интересное", требуется: