Кёльн. Деньги, люди и гномики.

Когда я собиралась в Кёльн, мне попалась статья об особенностях характера жителей этого города. «Пунктуальны, педантичны, сильно почитают традиции, консервативны, неприхотливы, трудолюбивы и обладают заметным чувством юмора» - вот главное, что явил мне интернет. Не знаю, постигла бы я кёльнский юмор, если бы приехала в город не в сезон карнавала. Всё-таки мой немецкий оставляет желать лучшего. Но карнавал позволил оценить и кёльнский юмор, и верность традициям, и неприхотливость жителей. Маски, костюмы, веселье и пиво в день начала карнавала заменяли им хлеб насущный: чуть ли не все кафе (кроме фастфуда) в первый день праздника были закрыты. Такая традиция здесь уже многие годы! Насколько в чести в Кёльне трудолюбие, педантизм и консерватизм, я поняла позже – как только вынырнула из карнавальной толпы….Несмотря на толпы людей и сыпавшиеся с карнавальных повозок конфеты и конфетти, буквально в считанные минуты после костюмированного шествия город оказывался чистым!Бригада уборщиков, снабженных самими передовыми орудиями борьбы за чистоту, чётко и педантично делала своё дело.Многие скульптуры в центре города заботливо прикрыли деревянными щитами, а те, которые оказались в центре карнавального действа, - заботливо и аккуратно «припрятали» среди трибун и палаток.Вот эта скульптура, а точнее – фонтан, который я даже не сразу заметила за карнавальной трибуной, открыла мне глаза на причину местного трудолюбия.Как видите, скульптурная группа состоит из фигурок гномиков и девушки, освещающей себе дорогу массивным фонарём. Не подумайте, что девушка – Белоснежка! Это местная «любопытная Варвара» - жена портного и героиня знакомого всем в Кёльне стихотворения поэта Августа Копиша.Стихотворение основано на легенде. Если ей верить, то много столетий назад у жителей Кёльна была беззаботная жизнь. Рядом с ними жили гномы, и всё, что люди не успевали сделать днём, трудяги-гномики делали за них ночью! Помимо прочих достоинств, гномики обладали ещё и скромностью, и старались работать незаметно.Возможно, беззаботное счастье кёльнцев продолжалось бы и до сих пор, если бы любопытная жена портного не сунула свой нос туда, куда не следует. Она специально рассыпала горох на лестнице, а ночью схватила фонарь и «накрыла» гномов! В общем, после такого вероломства скромные гномики бежали из города, и жителям с тех пор приходится делать всю свою работу самостоятельно!Надо сказать, любую работу они делают на совесть: и убирают, и булки пекут, и хранят свою историю. Одного из таких хранителей я встретила у дверей его маленького офиса.Согласно справочнику кельнских музеев, по адресу Neven-DuMont-Str. 15 располагалось весьма загадочное для меня учреждение под названием «Кабинет монет» (Kölner Münzkabinett ). Я знала, что этот Кабинет должен содержать коллекцию медалей и монет, но всё равно название заинтриговало. До сих пор мне приходилось посещать кабинеты только разного рода начальников, учёных или врачей. А в кабинет вещей – мне предстояло попасть впервые!Дверь Кабинета монет в Кёльне трудно было разглядеть. Её как раз ремонтировали рабочие. Я только собиралась у них спросить, туда ли я попала, как рядом услышала голос, по интонации показавшийся мне очень знакомым. «Мадам, вы что-то ищете?»- осведомился голос по-немецки. Я оглянулась.Ко мне обращался высокий пожилой человек с удивительной улыбкой. Эту улыбку я тоже уже где-то видела! Но где?!! «Пытаюсь обнаружить Кабинет монет», - по- немецки пролепетала я. «Тогда вам ко мне, - ответил мной собеседник. – Проходите!» - и провел мимо ремонтников в помещение.Комнатка оказалась совсем малюсенькой. В ней, и правда, располагались витрины с монетами. Мой немецкий не обещал содержательного разговора, поэтому я сразу же осведомилась, не владеет ли мой собеседник английским. «Что Вы, мадам, раньше как-то не выучил, а сейчас мне уже почти 83…» Он улыбнулся смущённой улыбкой истинного интеллигента, и я внезапно поняла, откуда у меня ощущение «дежавю». Из фильма «17 мгновений весны»!Гениальная Лиознова вместе с не менее гениальными Евстигнеевым и Пляттом сумела удивительно точно уловить и показать зрителям улыбку, манеру говорить и, главное, подметила совершенно особенный взгляд потомственного немецкого интеллигента 40-х годов ХХ века. В современной Германии и люди другие, и атмосфера иная. Но мой новый знакомый родился в 1929-ом и был человеком из того самого времени!«Вы что-то принесли мне на экспертизу или пришли узнать по поводу аукциона?»» - спросил он. Оказывается, Кёльнский Кабинет Монет это ещё и Аукционный дом. Аукционы проводит 2 раза в год. Ближайший, насколько я поняла, будет в мае. Когда хозяин Кабинета – Тиль Кроха (Tyll Kroha)- узнал, что я не клиентка, а журналист, то охотно провёл для меня маленькую экскурсию по своим владениям.В аукционной коллекции есть и монеты времён Юлия Цезаря, и древнегреческие, и кельтские, и те, что чеканились при Наполеоне, и другие. Среди них - совсем уникальные, которых-то во всём мире сохранилось «раз, два да обчёлся».Помимо монет предлагаются антикварные украшения, часы и прочие «штучки».В Кабинете монет стоит металлический сейф, изготовленный в Марселе в 1806 году, то есть во времена Наполеона.А красивый деревянный шкаф-комод заказали краснодеревщикам в конце XVIII века специально для хранения приданого одной немецкой девушки. Явно не бедной!Уже покинув Кёльнский кабинет монет, я узнала, что Тиль Кроха стоял и у истоков формирования главного финансового музея Кёльна – Музея денег (Neumarkt 18-24). Сам герр Кроха об этом, как вы понимаете, скромно умолчал.Музей денег возник в Кёльне в 1953 году на базе крупнейшего из местных банков – Кёльнского Сбербанка (Kreissparkasse Köln). В музее собрано 40 тысяч экспонатов – старинные монеты, медали, банковские книжки и т.д. Теперь догадайтесь, где он располагается. Прямо в операционном зале головного отделения Кёльнского Сбербанка!В отличие от Кабинета монет, это просто огромнейшее помещение. Я даже не сразу разобралась, а где же там именно музейные экспонаты.Оказалось, в специальных витринах на стенах! Их там около сорока.Экскурсий по музею никто не проводит, но под витринами есть некоторые пояснения. В общем, музей явно рассчитан на знатоков, а не на зевак или скучающих клиентов.О скучающих клиентах тут заботятся по-другому.Во-первых, чётко и быстро их обслуживают (в зале я не заметила очередей), а во-вторых, очень нестандартно оформляют офис.В период карнавала Сбербанк был украшен не менее ярко, чем кафе или магазины в городе. Ещё одно подтверждение тому, что кёльнцы во всём верны традициям и юмор им не чужд!Когда я уже шла к выходу, то увидела в холле, разделяющем входную дверь и операционный зал, какие-то бюсты.«Наверное, так увековечили бывших директоров Банка или министров финансов», - подумала я. И ошиблась!В холле крупнейшего банка Кёльна и одного из крупнейших банков Германии располагались бюсты … героев местного фольклора – «персонажей из народа» Тюннеса и Шелля!Их скульптуры в полный рост украшают улицу An Groß St. Martin в центре города, у Собора Св. Мартина.Тюннес – олицетворяет типичного кёльнского увальня, простоватого и добродушного тюфяка.Шелль – высокого и худого хитреца и прохиндея.В городе рядом с их скульптурами принято фотографироваться. Туристам говорят, что в этом случае у них обязательно будет шанс вернуться в Кёльн.Ну а в холле Кёльнского Сбербанка бюсты народных героев, видимо, отражают уважение Банка ко всем своим клиентам, в том числе - и не самым состоятельным, и не самым послушным. Снимаю шляпу!