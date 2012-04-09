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Кёльн. Деньги, люди и гномики.

09.04.2012 23:21 6 13 430 просмотров
Когда я собиралась в Кёльн, мне попалась статья об особенностях характера жителей этого города. «Пунктуальны, педантичны, сильно почитают традиции, консервативны, неприхотливы, трудолюбивы и обладают заметным чувством юмора» - вот главное, что явил мне интернет. Не знаю, постигла бы я кёльнский юмор, если бы приехала в город не в сезон карнавала. Всё-таки мой немецкий оставляет желать лучшего. Но карнавал позволил оценить и кёльнский юмор, и верность традициям, и неприхотливость жителей. Маски, костюмы, веселье и пиво в день начала карнавала заменяли им хлеб насущный: чуть ли не все кафе (кроме фастфуда) в первый день праздника были закрыты. Такая традиция здесь уже многие годы! Насколько в чести в Кёльне трудолюбие, педантизм и консерватизм, я поняла позже – как только вынырнула из карнавальной толпы…. smile:o

Несмотря на толпы людей и сыпавшиеся с карнавальных повозок конфеты и конфетти, буквально в считанные минуты после костюмированного шествия город оказывался чистым! smile:nunu:

Бригада уборщиков, снабженных самими передовыми орудиями борьбы за чистоту, чётко и педантично делала своё дело. smile:o

Многие скульптуры в центре города заботливо прикрыли деревянными щитами, а те, которые оказались в центре карнавального действа, - заботливо и аккуратно «припрятали» среди трибун и палаток. smile:{}

Вот эта скульптура, а точнее – фонтан, который я даже не сразу заметила за карнавальной трибуной, открыла мне глаза на причину местного трудолюбия. smile;)

Как видите, скульптурная группа состоит из фигурок гномиков и девушки, освещающей себе дорогу массивным фонарём. Не подумайте, что девушка – Белоснежка! Это местная «любопытная Варвара» - жена портного и героиня знакомого всем в Кёльне стихотворения поэта Августа Копиша.

Стихотворение основано на легенде. Если ей верить, то много столетий назад у жителей Кёльна была беззаботная жизнь. Рядом с ними жили гномы, и всё, что люди не успевали сделать днём, трудяги-гномики делали за них ночью! Помимо прочих достоинств, гномики обладали ещё и скромностью, и старались работать незаметно. smile:oops:

Возможно, беззаботное счастье кёльнцев продолжалось бы и до сих пор, если бы любопытная жена портного не сунула свой нос туда, куда не следует. Она специально рассыпала горох на лестнице, а ночью схватила фонарь и «накрыла» гномов! В общем, после такого вероломства скромные гномики бежали из города, и жителям с тех пор приходится делать всю свою работу самостоятельно! smile:cry:

Надо сказать, любую работу они делают на совесть: и убирают, и булки пекут, и хранят свою историю. Одного из таких хранителей я встретила у дверей его маленького офиса.
Согласно справочнику кельнских музеев, по адресу Neven-DuMont-Str. 15 располагалось весьма загадочное для меня учреждение под названием «Кабинет монет» (Kölner Münzkabinett ). Я знала, что этот Кабинет должен содержать коллекцию медалей и монет, но всё равно название заинтриговало. До сих пор мне приходилось посещать кабинеты только разного рода начальников, учёных или врачей. А в кабинет вещей – мне предстояло попасть впервые! smile:o

Дверь Кабинета монет в Кёльне трудно было разглядеть. Её как раз ремонтировали рабочие. Я только собиралась у них спросить, туда ли я попала, как рядом услышала голос, по интонации показавшийся мне очень знакомым. «Мадам, вы что-то ищете?»- осведомился голос по-немецки. Я оглянулась. smile:shuffle: Ко мне обращался высокий пожилой человек с удивительной улыбкой. Эту улыбку я тоже уже где-то видела! Но где?!! «Пытаюсь обнаружить Кабинет монет», - по- немецки пролепетала я. «Тогда вам ко мне, - ответил мной собеседник. – Проходите!» - и провел мимо ремонтников в помещение.

Комнатка оказалась совсем малюсенькой. В ней, и правда, располагались витрины с монетами. Мой немецкий не обещал содержательного разговора, поэтому я сразу же осведомилась, не владеет ли мой собеседник английским. «Что Вы, мадам, раньше как-то не выучил, а сейчас мне уже почти 83…» Он улыбнулся смущённой улыбкой истинного интеллигента, и я внезапно поняла, откуда у меня ощущение «дежавю». Из фильма «17 мгновений весны»! smile:idea: Гениальная Лиознова вместе с не менее гениальными Евстигнеевым и Пляттом сумела удивительно точно уловить и показать зрителям улыбку, манеру говорить и, главное, подметила совершенно особенный взгляд потомственного немецкого интеллигента 40-х годов ХХ века. В современной Германии и люди другие, и атмосфера иная. Но мой новый знакомый родился в 1929-ом и был человеком из того самого времени!
«Вы что-то принесли мне на экспертизу или пришли узнать по поводу аукциона?»» - спросил он. Оказывается, Кёльнский Кабинет Монет это ещё и Аукционный дом. Аукционы проводит 2 раза в год. Ближайший, насколько я поняла, будет в мае. Когда хозяин Кабинета – Тиль Кроха (Tyll Kroha)- узнал, что я не клиентка, а журналист, то охотно провёл для меня маленькую экскурсию по своим владениям.

В аукционной коллекции есть и монеты времён Юлия Цезаря, и древнегреческие, и кельтские, и те, что чеканились при Наполеоне, и другие. Среди них - совсем уникальные, которых-то во всём мире сохранилось «раз, два да обчёлся». smile8) Помимо монет предлагаются антикварные украшения, часы и прочие «штучки».

В Кабинете монет стоит металлический сейф, изготовленный в Марселе в 1806 году, то есть во времена Наполеона.

А красивый деревянный шкаф-комод заказали краснодеревщикам в конце XVIII века специально для хранения приданого одной немецкой девушки. Явно не бедной! smile:)

Уже покинув Кёльнский кабинет монет, я узнала, что Тиль Кроха стоял и у истоков формирования главного финансового музея Кёльна – Музея денег (Neumarkt 18-24). Сам герр Кроха об этом, как вы понимаете, скромно умолчал. smile:oops: Музей денег возник в Кёльне в 1953 году на базе крупнейшего из местных банков – Кёльнского Сбербанка (Kreissparkasse Köln). В музее собрано 40 тысяч экспонатов – старинные монеты, медали, банковские книжки и т.д. Теперь догадайтесь, где он располагается. Прямо в операционном зале головного отделения Кёльнского Сбербанка! smile:nunu:

В отличие от Кабинета монет, это просто огромнейшее помещение. Я даже не сразу разобралась, а где же там именно музейные экспонаты. smile:|

Оказалось, в специальных витринах на стенах! Их там около сорока.

Экскурсий по музею никто не проводит, но под витринами есть некоторые пояснения. В общем, музей явно рассчитан на знатоков, а не на зевак или скучающих клиентов. smile;)

О скучающих клиентах тут заботятся по-другому.

Во-первых, чётко и быстро их обслуживают (в зале я не заметила очередей), а во-вторых, очень нестандартно оформляют офис.

В период карнавала Сбербанк был украшен не менее ярко, чем кафе или магазины в городе. Ещё одно подтверждение тому, что кёльнцы во всём верны традициям и юмор им не чужд! smile:)

Когда я уже шла к выходу, то увидела в холле, разделяющем входную дверь и операционный зал, какие-то бюсты.

«Наверное, так увековечили бывших директоров Банка или министров финансов», - подумала я. И ошиблась! smile:( В холле крупнейшего банка Кёльна и одного из крупнейших банков Германии располагались бюсты … героев местного фольклора – «персонажей из народа» Тюннеса и Шелля!


Их скульптуры в полный рост украшают улицу An Groß St. Martin в центре города, у Собора Св. Мартина.

Тюннес – олицетворяет типичного кёльнского увальня, простоватого и добродушного тюфяка.

Шелль – высокого и худого хитреца и прохиндея.

В городе рядом с их скульптурами принято фотографироваться. Туристам говорят, что в этом случае у них обязательно будет шанс вернуться в Кёльн.

Ну а в холле Кёльнского Сбербанка бюсты народных героев, видимо, отражают уважение Банка ко всем своим клиентам, в том числе - и не самым состоятельным, и не самым послушным. Снимаю шляпу! smile:ura:

Комментарии 6

Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Я всегда считала: банкиры должны быть ближе к народу! В таком веселом офисе даже долги отдавать не так жаль, а уже за деньгами или кредитом зайти - вообще одно удовольствие!
В нашей же московской жизни явно не хватает юмора и красок... Спасибо за репортаж!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Я тоже в этом банке почувствовала себя как-то очень уютно. smile;) И экспозиция монет там интересная. Спасибо!
Ivan  (hNg)
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Такой замечательный офис как в "Kreissparkasse Köln" позволяет людям спокойной и быстро решить свои финансовые вопросы, при этом получить удовольствие, и не испортить себе настроение.

Замечательный репортаж.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Иван, благодарю за отклик! Честное слово, я поймала себя на мысли, что с удовольствием стала бы клиентом такого банка... smile:ок:
Георгий Окунев  (hotwinestepper)
#
Отличная статья. Кельн - замечательное место! Спасибо! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Спасибо! Рада, что Вы разделяете мои тёплые чувства к этому городу. smile:)
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