Брюссель – город с улыбкой

Я с самого начала не скрывала, что Брюссель у меня среди городов-любимчиков. Тому есть много причин, но больше всего мне импонирует, что он насквозь пронизан юмором. Этот город легко поднимет настроение и избавит от меланхолии. И всегда создает ощущение праздника! Достаточно просто прогуляться по его улицам. Зимой Брюссель особенно радует. И дело не только в новогодней иллюминации. Просто важно выбрать правильный маршрут!
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Самое интересное, что этот маршрут мало зависит от погоды. Если очень холодно или идет проливной дождь, его можно сократить или начать с какого-нибудь «тёплого местечка». К примеру, с кабачка под названием Poechenellekelder в самом центре города.
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Помимо внушительной палитры разных сортов пива вас порадует интерьер, где представлен в самых разных образах и ипостасях главный брюссельский герой – знаменитый Писающий Мальчик Manneken Pis.
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Сами брюссельцы именуют его Жульенеке. Кстати, фонтан с тем самым мальчиком располагается прямо напротив входа в кабачок.
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Жюльенеке – ласкательная форма имени Жюльен. По одной из легенд, (а их в Брюсселе немало), мальчишка, ставший прототипом забавного фонтанчика, писал из вредности на дверь разлучницы своих родителей. По другой, – стал жертвой проклятия злой колдуньи. По третьей, - совершил геройский поступок, затушив тем самым способом фитиль пороховой бочки, зарытой у стен родного города. По четвертой, - позволил себе шалость обдать струёй группу крестоносцев.
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Собственно, всяких забавных штучек и прикольных легенд немало и во многих других городах. Но где еще такой персонаж стал главным городским символом? Тем более, если речь идет не о каком-нибудь заштатном городишке, а о столице – причем не только Бельгии, но и объединённой Европы?
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Брюссель знаменит еще и тем, что Писающий Мальчик там не одинок. Помимо него, есть еще и Писающая Девочка (Jeanneke Pis).
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Она, правда, давно «сидит за решёткой». В темницу её, говорят, заточил владелец соседнего ресторана, которому надоело оборонять скульптуру от воров.
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Но это еще не всё! Город может похвастаться еще и скульптурой писающей собачки!
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Кто-то, конечно, скажет, что с «туалетным» юмором в Брюсселе несколько зашкаливает. Но я с этим не соглашусь. Тиражирование подобных арт-объектов здесь частично объясняется … политкорректностью. В том смысле, что несправедливо потешаться только над мальчиком, можно и над девочкой. В стране-то ведь равноправие полов! А что касается собачки по имени Zinneke Pis (её вы увидите на пересечении улиц Rue des Chartreux/Kartuizersstraat и Rue du Vieux-Marché/Oude Graanmarkt), то скульптор Том Францен специально изобразил типичную дворнягу, унаследовавшую отдельные черты от предков разных пород.
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Она символизирует единение разных национальных культур в Брюсселе. Вот так-то!
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Прямо от писающей собачки (либо от Писающего Мальчика) можно совершить и еще одну весёлую городскую экскурсию. Вас ждет знакомство с бельгийскими комиксами! Нет, я вовсе не предлагаю вам поход в библиотеку или книжный магазин. Сцены из комиксов в Брюсселе изображены прямо на стенах домов!
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Дело в том, что бельгийцы считают свою страну родиной европейских комиксов. Говорят, в стране, где около десятка миллионов жителей, насчитывается до семи сотен известных авторов комиксов!
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Более того, сами комиксы здесь во многих туристических брошюрах называют не иначе, как 9-ым видом искусств.
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Возможно, кому-то из моих читателей ничего не говорит, скажем, имя художника Франсиса Карэна, создавшего образ соперника Джеймса Бонда – агента Её Британского Величества времён 1-ой мировой войны Виктора Сэквилля.
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Но я нисколечко не сомневаюсь, что и им будет любопытно прогуляться по брюссельским улицам вдоль ярко разрисованных «городских стен», где изображен и этот персонаж.
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Уверена, после такой прогулки Вам захочется посетить Бельгийский центр искусства комиксов и купить там пару комиксов Карэна или других авторов. Чтобы вы понимали, какие именно герои на какой стене изображены, для начала зайдите в информационный центр по туризму Брюсселя, расположенный на центральной площади города Гранд-Плас.
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Там за 50 евроцентов вы купите подробнейшую карту «маршрута комиксов» с указанием и кратким описанием всех объектов.
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Можете заранее начать смеяться, ведь на карте уже сегодня 28 объектов в центре Брюсселя и еще 22 объекта в более отдаленных районах города! При этом есть приписка, что регулярно будут появляться новые… Да, юмор в Брюсселе не знает границ!
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Под №14 на этой карте сейчас значится вот эта фреска.
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Фигура, венчающая, импровизированную пирамиду – Неро, любимец фламандцев. С 1947 по 2002 год комиксы с описанием его приключений регулярно появлялись во фламандских газетах. А сейчас автор этих комиксов Марк Слеен открыл в Брюсселе Галерею комиксов (Zandstraat 33-35, Брюссель), где посетители могут попробовать пиво Неро (Nerobier), которое, согласно комиксам, озолотило героя! Сама я там еще не была, но уверена, что в этой галерее можно согреться!
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Ну, а если пиво не в вашем вкусе, то можно отправиться на площадь De Brouckère, где здания под номерами 23-29 занимает отель «Метрополь». Отправляйтесь прямо в бар и смело заказывайте Black Russian! Этот коктейль из водки и кофейного ликера в разгаре холодной войны (в 1949 году) придумал местный бармен Гюстав Топс для железной американской леди – Посла США в Люксембурге. Знаменитый коктейль уже более 60 лет занимает почётное место в меню бара отеля «Метрополь»!
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После коктейля, связанного с именем железной леди, рекомендую навестить леди бронзовую. Эта дамочка, которую в Брюсселе все называют Мадам Шапо, с 2000 года стоит на перекрестке улиц Zuidstraat и Mussenstraat. Пожилая леди в шляпе ( Шапо) у всех на глазах пересчитывает монетки в кошельке, который достала из вместительной сумки.
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Это не просто какая-та там забавная старушка, а героиня популярной в Брюсселе пьесы, написанной еще в 1938 году и с тех пор с аншлагом идущей в местных театрах. У этого персонажа есть внушительное общество поклонников. По его инициативе в городе каждое лето проводится праздник Мадам Шапо. На нём всегда выбирают обладательницу самой прикольной шляпки!
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Что касается бронзового изваяния Мадам Шапо, то у него в Брюсселе своя особая роль. Оно призвано постоянно напоминать туристам … о шустрых карманниках! По сути, Мадам Шапо уже 12 лет возглавляет здесь борьбу с этим злом.
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Будьте внимательны, улыбайтесь и с Новым Годом! Надеюсь, вам как-нибудь представится случай встретить его в этом весёлом городе.
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Комментарии 12
Не хотелось бы думать, что причиной этому - писающие мальчики, девочки и ... собаки
(шутка)
Особенно после двух частей про ГБ...
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3414.php