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Испания. Многоликая Малага.

24.09.2013 01:06 6 4 212 просмотров
Давненько я не бывала в Испании. Уж лет пять, поди. А недавно вот выбралась в Малагу. Всего на три денёчка. А впечатлений столько, как будто неделю по ней бродила! Если кто-то вам скажет, что в Андалусии немало городов и поярче, не верьте. Севилья, Кордова, Гранада, конечно, тоже хороши, но Малага, на мой взгляд, им не уступает. Готова привести аргументы!

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У Малаги много лиц. Она стара и молода, современна и патриархальна, серьёзна и весела. У неё свои вкусы, свои традиции, свои кумиры.

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Одного из них вы всегда встретите в центре города. Он сидит на площади Пласа де ла Мерсед (Plaza de la Merced). На скамейке. В шлепанцах. В любую погоду. Хотя … любая погода бывает совсем не часто в городе, где, по статистике, 300 солнечных дней в году! smile:scratch:

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Но для бронзового Пабло Пикассо погода уже мало что значит. Зато сколько сам Художник значит и для Малаги, и для Испании, и для нас!

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Кажется, Пикассо застыл в глубоких раздумьях. Может быть, вспоминает свою жизнь? smile:| Детские годы, которые прошли в доме, что как раз у него за спиной? Ныне здесь его дом-музей. Небольшой, но любопытный.

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Здесь его детские фотографии. Тот, кто создал более 20 тысячи артобъектов, кого эксперты называли самым дорогим художником, кто слыл любимцем женщин и королем эпатажа, выглядит на своем детском фото пай-мальчиком, одетым в юбку!

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И ведь, опять же, как серьезен! Отец, преподаватель в художественной школе Хосе Руис, с ранних лет стал учить сына рисовать. И даже доверял (да и как не доверить такому паиньке! smile:shuffle: ) завершать свои работы: к примеру, мальчику позволялось рисовать лапки голубей на картинах папы. Возможно, и на этой, которая стоит теперь в кабинете отца, воспроизведенном в Музее сына.

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Именно от отца Пикассо унаследовал страсть изображать голубей. Говорят, в какой-то момент Хосе Руис пришел в такой восторг от техники сына, что сам навсегда бросил рисовать. А ведь он так и не увидел самого знаменитого Голубя Пикассо! Шедевр был создан в 1949 году, а отец Художника ушел в мир иной в 1913-ом…

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Работы самого уроженца и любимца Малаги ныне можно увидеть в отдельном музее – Музее Пикассо. Располагается он в красивейшем Дворце Буэнависта, который когда-то был Резиденцией испанских королей. В коллекции музея около 200 картин Пикассо. Чтобы насладиться ими сполна, поверьте, стоит выделить на визит в музей побольше времени.

«PicassoMuseum2» на Яндекс.Фотках
Возможно, когда-нибудь в Малаге будет и музей, посвященный творчеству другого местного кумира – голливудского актёра Антонио Бандераса. Он тоже родился в этом городе и здесь же делал первые шаги в профессии. И сейчас частенько наведывается в свой родной город.

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О том, где именно в Малаге он любит бывать, вы узнаете, если будете внимательно смотреть по сторонам. smile:yep: К примеру, в популярном ресторанчике-баре El Pimpi.

«MalagaElPimpi6» на Яндекс.Фотках
Собственно, этому заведению уже больше 100 лет, и называют его здесь бар-бодега, то есть «погребок». В этот погребок жители Малаги приходят, чтобы быстро перекусить, а заодно и пообщаться с друзьями. Здесь много больших и шумных компаний, а официанты носятся по проходам стрелой, умудряясь крепко держать над головой тяжёлые подносы. На подносах – блюда местной кухни (как холодные закуски, так и горячее).

«MalagaElPimpi2» на Яндекс.Фотках
И, конечно же, вино как раз из тех бочек, на одной из которых автограф Бандероса.

«MalagaBanderas2» на Яндекс.Фотках
Есть здесь, конечно, и десертное вино Malaga, которым по праву гордится этот город. Это вино делают в Андалусии из знаменитого здесь сорта винограда Педро Хименес. Если вам повезет, то в El Pimpi вы насладитесь еще и verdiales. То есть verdial - настоящими местными оливками,- равно как хамоном, местным сыром и рыбой, вы там полакомитесь в любом случае.

«MalagaElPimpi1» на Яндекс.Фотках
А вот если повезет, увидите еще и verdiales - местную разновидность фламенко. Мне повезло! Мы обедали здесь во второе воскресенье сентября за несколько часов до начала ежегодного религиозного праздника – Дня Вирхен де Ла Виктория, покровительницы Малаги. Уже днем по всему городу можно было услышать музыку и увидеть танцы. smile:flowers:

«MalagaDance3» на Яндекс.Фотках
Одна из групп исполнителей verdiales забрела и в El Pimpi.

«MalagaDance1» на Яндекс.Фотках
Сначала они отплясывали прямо внутри ресторанчика, потом вышли на террасу и танцевали на фоне крепости Алькасаба и Римского амфитеатра, которые с террасы прекрасно просматриваются.

«MalagaElPimpi5» на Яндекс.Фотках
Малагу основали финикийцы в VIII веке до нашей эры. За более чем 2 тысячи лет хозяева города часто менялись. Здесь были греки, карфагеняне, римляне. Именно о римских временах до сих пор напоминает неплохо сохранившийся в городе Римский амфитеатр.

«Alkazaba1» на Яндекс.Фотках
В VIII веке нашей эры Малагу захватили арабы. Они тут же начали строить на холме крепость, хотя заложена она была еще финикийцами. Такие оборонительные сооружения, окруженные прочной стеной, у арабов назывались «алькасаба». Со временем имя нарицательное превратилось в имя собственное.

«Alkazaba5» на Яндекс.Фотках
Арабы строили свою крепость в том числе и из мрамора, который возили из римских поселений, а для ее украшения не гнушались брать статуи из Римского амфитеатра.

«AlkazabaLena1» на Яндекс.Фотках
Внутри крепости был построен роскошный дворец с прекрасными садами и создающими ощущение прохлады фонтанами.

«Alkazaba4» на Яндекс.Фотках
Малага в то время процветала. Сюда вереницей шли торговые суда. Вокруг города раскинулись фруктовые сады. Во времена арабского владычества о городе с восторгом отзывались путешественники. smile:gramercy: К примеру, мой средневековый коллега Ибн-Баттута, которого ветер странствий занёс в Малагу в начале XIV века, писал о ней как об «одном из самых больших и самых красивых городов Андалусии, где сочетаются все плюсы как моря, так и суши».

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Могу засвидетельствовать: они там столь же успешно сочетаются и в XXI веке! Малага остается одним из важнейших для своей страны портов.

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В ней и вокруг нее, жемчужины побережья Коста дель Соль, активно развивается туризм: как пляжный и оздоровительный, так и познавательный.

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Здесь и сейчас трижды в год собирают виноград. И каждый сбор предназначен для особых сортов вин. А в крепости Алькасаба и ныне растут фруктовые деревья и зреют гранаты!

«Alkazaba6» на Яндекс.Фотках
В 1487 году крепость перешла в руки кастильцев, а потом к целой череде католических королей. Некоторые из них, как Фердинанд Арагонский и Филипп IV, сделали ее своей резиденцией. Благодаря этому, восточный замок приобрел некоторые заметные европейские черты.

«MalagaAlcazaba01» на Яндекс.Фотках
Та же метаморфоза произошла и с мечетью в центре Малаги. После изгнания мавров ее снесли, а на ее фундаменте решили построить католический собор.

«MalagaCathedrale01» на Яндекс.Фотках
Строили с 1528 по 1782 год, но так и не достроили. В какой-то момент решили помочь деньгами борца за независимость США. В итоге собор имеет впечатляющий барочный фасад, но так и остался с одной башней вместо запланированных двух. В народе его прозвали «одноручка». smile:cry:

«MalagaCathedral02» на Яндекс.Фотках
В интерьере величественного Кафедрального собора сочетаются элементы готики и Ренессанса. Много прекрасных скульптур. К примеру, вот это прекрасное мраморное изваяние покровителей Малаги – Святых Мучеников Кириака и Паулы.

«MalagaCathedrale6» на Яндекс.Фотках
Собор, единственная башня которого достигает высоты 84 м, доминирует над городом.

«MalagaCathedrale02» на Яндекс.Фотках
Он – символ памяти о прошлом и светлой веры в будущее. А еще он прекрасный ориентир для туристов, место начала многих маршрутов и экскурсий.

«MalagaCathedrale1» на Яндекс.Фотках
У меня интересных экскурсий по Малаге было так много, что сегодня уже просто не успею обо всем рассказать. Надеюсь, как-нибудь попозже еще поделиться впечатлениями. А, может быть, и вы поможете? smile:yes!!!:

«MalagaView7» на Яндекс.Фотках

Комментарии 6

Alex  (BankCoda)
#
Испания красивая страна. Только статья большая. Может ее на две разделить?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Alex, согласна! Но я ведь еще далеко не все написала, что хотела бы. А если это всё еще делить... Боюсь, будет автоматная очередь из восьми постов. Хотела сберечь здоровье читателей. smile:)
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Спасибо за напоминание о чудесной поездке в Малагу! Из двух музеев Пикассо мы успели посетить лишь один. где выставлены его картины, но впечатления получили очень сильные. И еще нам удалось попасть в Малагу в дни празднования Ферии - ежегодной ярмарки, и это было действительно феерично. Всем советую съездить ( в середине августа)! Фантастическая атмосфера с танцами и песнями фламенко, дружелюбие местных жителей, которое заставляет улыбаться каждому встречному. На наших праздниках нет ничего подобного и в помине! А кухня!.. суп из морепродуктов в одном из уличных кафе был произведением искусства!
Буду рада прочесть и новые репортажи об этом замечательном месте.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Лариса, спасибо за интересное дополнение! Личный опыт всегда очень ценен. smile:)
Иван_Петров14  (Иван_Петров14)
#
ох какие фото! захотелось туда !
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Иван, очень советую! Там много интересного. Постараюсь попозже еще кое-что рассказать. smile:)
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