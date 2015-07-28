Македония. Скопье – старый город с новым лицом.

О Македонии я только что писала. Правда, вынуждена была обойти своим вниманием столицу страны – Скопье. Вовсе не потому, что та не представляет интереса для туриста. Наоборот, Скопье, на мой взгляд, заслуживает отдельного подробного рассказа. Там немало достойных памятников, потрясающие старинные церкви, отличные возможности для шопинга и, главное, совсем не столичные цены. Готова подтвердить свои слова фотографиями и ценниками!
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
У Македонии непростая судьба. Тысячелетиями её делили между собой разные империи. Современному македонскому государству чуть больше 20 лет. Теперь здесь живут не греки, как при Александре Македонском, а, в основном, славяне. Столица Македонии – Скопье – тоже пережила тяжёлые времена. Страдала от врагов, но ещё больше - от стихии. Город не раз переживал пожары и землетрясения. Последнее (в 1963 году) унесло более тысячи жизней и практически сравняло его с землёй. Однако, старый город не только стал новой столицей, но и обрёл новое и весьма яркое лицо. Такое, согласитесь не каждому под силу!
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Видела, что в интернете многие Скопье ругают. Кому-то старины не хватает, другим – уюта. Не готова с ними согласиться! Да, старины после землетрясения в Скопье осталось не очень много. Зато есть истинные шедевры! Это, в первую очередь, касается храмов.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
В центре города среди старых торговых улочек спрятался Храм Святого Спаса. Свой нынешний вид он приобрёл в начале XIX века, но был возведён на месте, где уже была церковь в XVI веке. Это археологи выяснили, когда обнаружили фрески того времени.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Увы, в 1689 году в Скопье так свирепствовала холера, что город было решено сжечь до тла. Нынешний храм внешне смотрится совсем неприметно. Обычно православные храмы парят над землей, сияя куполами. А эта церковь кажется маленькой, поскольку наполовину врыта в землю. На самом деле, так построено много македонских православных церквей. Те, что появились во времена, когда эти земли принадлежали Османской империи. Турки строго следили, чтобы христианские церкви были заметно ниже мечетей, и строители вынуждены были считаться с их условиями.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но стоит зайти в эту церковь, и она потрясёт вас своим красивейшим резным иконостасом из орехового дерева. Он выполнен в стиле барокко с элементами рококо.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Македонские мастера проделали филигранную работу: вырезали целые библейские сцены, геометрические орнаменты, элементы флоры и фауны Македонии.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
В некоторых сценах герои даже облачены в национальные костюмы. Иконостас длиной 10 метров восхищает…
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Еще один удивительный православный храм – Церковь Святого Димитрия в честь великомученика Дмитрия Солунского. Когда-то этот храм считался кафедральным собором скопской епархии. Его высокая колокольня видна отовсюду. Правда, она появилась лишь в 1908 году, на излёте османской власти.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается самого храма, то он был построен в XVIII веке на столбах старого православной церкви XVI века. В 1886-1894 годы церковь была отреставрирована и расширена. А совсем недавно – 8 апреля 2012 года – верующие, собравшиеся на службу, стали свидетелями настоящего чуда. Вдруг старинные фрески на их глазах стали сами очищаться от копоти и пыли! Причем, прежде всего, очищались позолоченные нимбы. Сначала они становились красноватыми, а потом приобретали яркий золотистый оттенок. Так церковь обновилась без всякого участия художников-реставраторов…
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
В македонских православных церквях особые правила. Часто свечи ставят не в храме, а у его входа, на улице. Женщины входят в храм с непокрытой головой, а к иконам верующие иногда кладут … деньги.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это я заметила в Монастыре Святого Пантелеймона.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Церковь Святого Пантелеймона возвышается над деревней Горно Нерези в 3-х км к югу от Скопье, на склоне горы Водно. Она пережила много бедствий - пожары, землетрясения, разрушения и грабежи - но это, по-прежнему, единственный сохранившийся памятник 12-го века в районе Скопье.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Церковь по своей архитектуре очень напоминает некоторые старинные Храмы в Охриде, о которых я уже писала . Она построена из кирпича и камня в форме креста.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
В центре – большой восьмиугольный купол, вокруг него – четыре маленьких купола. Фресковая живопись выполнялась в три периода – сразу после постройки в XII веке, потом - после разрушительного землетрясения 1555 года, и, наконец, - во второй половине XIX века.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
На одной из фресок неизвестного мастера из Нерези изображены Святые воины и отшельники. Прекрасна фреска Пресвятой Богородицы с Христом.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Справа от иконостаса – лик покровителя церкви, целителя Святого Пантелеймона.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Из внушительных старых построек в самом Скопье, помимо церквей, осталась крепость Кале и бывшие турецкие бани Даут-Паши XV века (сейчас там художественная галерея).
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ещё пешеходный Каменный мост, тоже XV века. Остальные заметные сооружения в городе появились, начиная с 70-х годов ХХ века.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
После ужасного землетрясения 1963 года восстанавливать город поручили японскому архитектору Кэндзо Тангэ, которого по праву считают создателем и вдохновителем современной архитектуры Японии. В конце 40-х он восстанавливал Хиросиму, а во второй половине 60-х взялся за Скопье. Тогда этой город был столицей одной из республик в составе Югославии. План Кензо был поддержан Организацией Объединенных Наций и частично реализовывался местными архитекторами.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, сегодня архитектурные идеи Кензо в городе уже не так заметны. В XXI веке правительство Македонии сочло, что центр столицы должен быть символом идентичности этого маленького государства. Авторы проекта явно черпали вдохновение в архитектурных стилях античности.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Было намечено строительство около 20 зданий, в том числе, музеев, театров, концертных залов, гостиниц и административных офисов. Часть из них можно увидеть уже сегодня.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
По новому плану, в городе должно быть чуть ли не 15 конных статуй. Некоторые готовы уже сейчас. К примеру, 22-метровую бронзовую конную статую Александра Великого на центральной площади города.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еще – огромную статую его отца Филиппа Македонского. К ней надо идти от площади Македония по старому Каменному мосту через реку Вардар.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Там же памятник основоположникам славянский письменности Кириллу и Мефодию.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вообще памятников и статуй столько, что их надо рассматривать не один день! Такое впечатление, что вокруг вас собрались персонажи из всех этапов македонской истории.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Греки, римляне, славянские герои, турки и революционеры, боровшиеся с Османской империей.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Женщины, погибшие в еврейском гетто, жертвы последнего землетрясения…
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Много мрамора, благо его добывают в самой Македонии. Старые фасады и мосты обновлены, чтобы соответствовать выбранной эстетике проекта.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне некоторые называют все это новое строительство в центре Скопье гигантоманией. Центр полон крупных памятников и масштабных скульптурных композиций, там достаточно огромных зданий, которые вроде бы совсем не вписываются в приземистую архитектуру старых торговых улочек.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уверена, если бы новые объекты были бы столь же приземистыми и ничем не выделялись, те же самые критики обвинили бы архитекторов в отсутствии идей.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Другие пеняют македонцам, что те присвоили себе чужих героев. Ведь ни для кого не секрет, что и Филипп II, и Александр Македонский были греками. Но разве можно обвинять ребёнка в том, что он хочет носить фамилию отчима?
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Все запечатленные ныне в камне и бронзе персонажи действительно провели немало времени на этой земле, заложили здесь многие города. Если бы, ради нового строительства, в Скопье сносили какие-то прежние здания или монументы, можно было бы возмущаться. А когда город, изуродованный землетрясением, обрёл столько любопытных объектов, надо радоваться! Как хотите, а мне новое лицо Скопье понравилось.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, в Скопье отлиты в бронзе не только цари, полководцы и прочие герои. Тут явно очень ценят традиции и не торопятся от них отказываться.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Одна из них – чистильщики сапог на улицах. В том, что их здесь ценят, убеждает вот эта скульптура.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё один любопытный артефакт – статуя нищего. Реальных нищих я в Скопье не видела. Может быть, просто уж больно быстро пробежала по этому городу: увы, я там была всего один день. Надеюсь, вы выделите на него побольше времени.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но даже при беглом осмотре столичные цены не могли меня не впечатлить. Учтите, что македонский денар в конце июня был примерно равен российскому рублю.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Да что там еда! Здесь много симпатичного и недорогого текстиля.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот такие броши и кулоны из настоящего македонского рубина, да еще и в оправе из серебряной филиграни стоили 3-5 тысяч рублей.
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Для любительниц красивых украшений – просто подарок судьбы…
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
Скопья и сама – подарок. Подарок своим жителям, потому что устояла, несмотря ни на что. Подарок архитекторам и скульпторам, ведь дала им много работы. И подарок нам, туристам. Не упустите шанс его принять…
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
P.S. Благодарю за помощь в организации поездки Ассоциацию «Визит в Македонию» .
Комментарии 4
А в интернете вообще все города ругают. Привычка такая.
"Видела, что в интернете многие Скопье ругают. Кому-то старины не хватает, другим – уюта".
<br />А в интернете вообще все города ругают. Привычка такая.
Именно поэтому я не стесняюсь с такими критиками спорить, если считаю, что они неправы. А в случае со Скопье, на мой взгляд, они слишком придираются. А уж с Македонией - тем более. [img]https://instagram.com/p/4fE53KDB4S/?taken-by=marina.toptygina[/img]
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