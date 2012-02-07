Большое маленькое обновление по сообществам

Мы наконец доделали множество мелочей, которые долго ожидались и обещались. В этом сообщении постараюсь вкратце их перечислить. Что-то появилось, что-то улучшилось, и, надеюсь, ничего не поломалось
Банковский словарь:
- В топ выводятся болше (50) авторов, ранее было меньше (10).
- Поиск по БС появился в общем поиске по сайту.
- Выбор модератором "Лучшего комментария" дарит +1 в репутацию и вешает медальку в профиле со ссылкой на этот комментарий.
- Много мелких доработок (правка алфавитных списков, выводов категорий, шапок статей, SEO-оптимизация и т.д.
Друзья банков:
- Новая главная страница.
- Список пользователей переделали, теперь мы выводим Имя, Фамилию и Ник, единообразно. Такое представление будет стандартизироваться по сайту и в дальнейшем.
- Обсуждения выглядят стандартно для Идей, Новостей, Блогов: вверху - новое сообщение, а ниже лента обсуждений.
- Обновили предпросмотр комментариев в новой ленте комментариев, в "Обсуждениях".
- Много мелких правок: шапочки главных сообщений, кнопки, подписки, голосования...
Форум:
- Изменили алгоритм работы ссылки "Цитировать" для борьбы с оверквоттингом: теперь цитировать можно только выделенный текст. Это нужно, чтобы не переносить все длинные сообщения в форму цитирования. а вести адресно-цитатное общение.
- Радость модератора: темы форума можно переносить внутри с привязкой к сообществам "Друзей банков" для более адресного общения.
Всякое разное:
- Провели большую работу по унификации форм комментариев для ускорения переключения на обновлённый (стандартный) вид в текущих разделах или их подключениях в новых разделах.
- В новой форме комментариев сделали автосохранение данных, при обрыве связи можно будет продолжить писать. Данных хранятся в локальном хранилище браузера, поэтому продолжать писать из разных мест не получится.
- Новая форма комментариев появилась при написании отзыва в Народном рейтинге и Служебном рейтинге.
- Добавили 2 новых смайлика: и , но их показали не дожидаясь этого обновления...
- Актуализировали анонс блогов на главной странице Форума, теперь там показывается тот же анонс, что и на главной странице сайта.
- Показ репутации в верхней части синей шапочки пользователя. В Блоге на этом месте - количество подписчиков на блог автора.
- Добавили возможность читать Блоги через формат RSS.
Надеюсь, нигде не наврал и ничего не забыл
P.S. Сегодня утром был открыт для общего доступа ещё один раздел http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/ - но он "не для всех", и это уже совсем другая история...
Комментарии 18
И автор сообщения будет получать вообще всё то, что пишут в комментариях к его сообщению.
Давай возвертайте всё обратно!
ЗЫ: и двойной логин запрещен на портале. Нарушаемс?
А про "удобную строку со всеми отзывами пользователя в профиле" - это вы про что? Если речь про Народный и Служебный рейтинг - они были отключены на 2 дня, т.к. создавали проблемы с нагрузкой, планируем включить в понедельник.
Когда начинаешь обсуждать с челом (ником, юзером,...) актуальный вопрос, совсем даже не обязательно видеть его звания и орденские планки. Главное - суть того, что он говорит.
Другое дело - страничка профиля данного персонажа. Здесь нужны все его достижения (и прегрешения тоже), чтобы противоположная (в споре) сторона могла получить нужное представление об оппоненте.
Чтобы не возникало не нужных вопросов:
" А ты кто такой, скажи пожалуйста? - А ты кто такой? - Нет, кто ты такой, я спрашиваю?! - А ты кто такой?!" ("Золотой теленок" И. Ильф и Е. Петров. 1931 г)
Тады просьба. Может сделать так, чтобы перед тем как реплику вывешивать (кнопка "Отправить") юнит (юзер, пользователь - короче любой чел) мог предварительно посмотреть: как это выглядит, то что он нацарапал. А? Такой предварительный просмотр сделать. Можно?
Часто пишешь в спешке - буковку не ту вставляешь. А люди думают - неуч.
Ну и выделение текста не всегда работает. Опять-таки рожицы (смайлики) не всегда вставляются...
Насчёт предпросмотра - такая возможность сейчас есть только в обсуждениях "Друзей банков" (потому что там форумный функционал, и сделать это было несложно, отрезать не хотелось), в других местах делать это в планах не стоит, и лично я считаю что не нужно: комментарий - это быстрая форма общения.
Если вам это очень нужно - предложите идею в сообществе друзей банков.ру, но я там в комментах напишу то же мнение: предпросмотр комментов - излишнее усложнение