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Большое маленькое обновление по сообществам

07.02.2012 16:45 18 1 910 просмотров
Мы наконец доделали множество мелочей, которые долго ожидались и обещались. В этом сообщении постараюсь вкратце их перечислить. Что-то появилось, что-то улучшилось, и, надеюсь, ничего не поломалось smile:)

Банковский словарь:
- В топ выводятся болше (50) авторов, ранее было меньше (10).
- Поиск по БС появился в общем поиске по сайту.
- Выбор модератором "Лучшего комментария" дарит +1 в репутацию и вешает медальку в профиле со ссылкой на этот комментарий.
- Много мелких доработок (правка алфавитных списков, выводов категорий, шапок статей, SEO-оптимизация и т.д.

Друзья банков:
- Новая главная страница.
- Список пользователей переделали, теперь мы выводим Имя, Фамилию и Ник, единообразно. Такое представление будет стандартизироваться по сайту и в дальнейшем.
- Обсуждения выглядят стандартно для Идей, Новостей, Блогов: вверху - новое сообщение, а ниже лента обсуждений.
- Обновили предпросмотр комментариев в новой ленте комментариев, в "Обсуждениях".
- Много мелких правок: шапочки главных сообщений, кнопки, подписки, голосования...

Форум:
- Изменили алгоритм работы ссылки "Цитировать" для борьбы с оверквоттингом: теперь цитировать можно только выделенный текст. Это нужно, чтобы не переносить все длинные сообщения в форму цитирования. а вести адресно-цитатное общение.
- Радость модератора: темы форума можно переносить внутри с привязкой к сообществам "Друзей банков" для более адресного общения.

Всякое разное:
- Провели большую работу по унификации форм комментариев для ускорения переключения на обновлённый (стандартный) вид в текущих разделах или их подключениях в новых разделах.
- В новой форме комментариев сделали автосохранение данных, при обрыве связи можно будет продолжить писать. Данных хранятся в локальном хранилище браузера, поэтому продолжать писать из разных мест не получится.
- Новая форма комментариев появилась при написании отзыва в Народном рейтинге и Служебном рейтинге.
- Добавили 2 новых смайлика: smile:wikigo: и smile:write_nr: , но их показали не дожидаясь этого обновления...
- Актуализировали анонс блогов на главной странице Форума, теперь там показывается тот же анонс, что и на главной странице сайта.
- Показ репутации в верхней части синей шапочки пользователя. В Блоге на этом месте - количество подписчиков на блог автора.
- Добавили возможность читать Блоги через формат RSS.

Надеюсь, нигде не наврал и ничего не забыл smile:)

P.S. Сегодня утром был открыт для общего доступа ещё один раздел http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/ - но он "не для всех", и это уже совсем другая история...

Комментарии 18

Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Забыл написать про важное: теперь в Блогах можно подписаться на "Все сообщения" (это делается в настройках, из Блогов или из профиля).

И автор сообщения будет получать вообще всё то, что пишут в комментариях к его сообщению.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
...а ещё можно ограничить круг комментирующих, включая их в игнор через соответствующую функцию в профиле smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Да, сколько всего интересного не описал ещё smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Заметил тут: новый профиль настолько профилистый, что по посещаемости за 90 дней профили пользователей обогнали по посещаемости форум smile:D
Давай возвертайте всё обратно! smile:bonk: smile:D
morrozmsk.livejournal.com  (morrozmsk.livejournal.com)
#
Не поверишь - ОМ уже работает над этим smile;)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
А я то думаю, чего это у меня вдруг на почту начали приходить уведомления с друзей.
smile:)
morrozmsk.livejournal.com  (morrozmsk.livejournal.com)
#
Да, каемся, виновны: починили smile:)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
А мы все записываем ...
ЗЫ: и двойной логин запрещен на портале. Нарушаемс? smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Ну, к сожалению, да, с моими правами администратора всея сайта не всегда получается тестировать то, как выглядит функционал для "простых авторизванных пользователей" smile:)
Тинькофф Банк  (Тинькофф Банк)
#
Хорошие, кстати, изменения - визуально приятно и функционально удобно. Есть некоторые шероховатости с цитированием - много "служебной шелухи" в сообщении-цитате, исчезла отдельная удобная строка со всеми отзывами пользователя в профиле. Но это, думаем, временное явление. Спасибо за обновления.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
"Шелуху" уберём на следующей неделе, мы же цитируем не человека, а текст, поэтому читаться будет легче.

А про "удобную строку со всеми отзывами пользователя в профиле" - это вы про что? Если речь про Народный и Служебный рейтинг - они были отключены на 2 дня, т.к. создавали проблемы с нагрузкой, планируем включить в понедельник.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Медальки, рейтинг и проч (применительно к человеку) на форуме и в обсуждениях вещь лишняя.
Когда начинаешь обсуждать с челом (ником, юзером,...) актуальный вопрос, совсем даже не обязательно видеть его звания и орденские планки. Главное - суть того, что он говорит.

Другое дело - страничка профиля данного персонажа. Здесь нужны все его достижения (и прегрешения тоже), чтобы противоположная (в споре) сторона могла получить нужное представление об оппоненте.

Чтобы не возникало не нужных вопросов:
" А ты кто такой, скажи пожалуйста? - А ты кто такой? - Нет, кто ты такой, я спрашиваю?! - А ты кто такой?!" ("Золотой теленок" И. Ильф и Е. Петров. 1931 г) smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Дык, мы и показываем медальку только в профиле, так что вроде всё нормально smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хорошо. Раз так...

Тады просьба. Может сделать так, чтобы перед тем как реплику вывешивать (кнопка "Отправить") юнит (юзер, пользователь - короче любой чел) мог предварительно посмотреть: как это выглядит, то что он нацарапал. А? Такой предварительный просмотр сделать. Можно?
Часто пишешь в спешке - буковку не ту вставляешь. А люди думают - неуч.

Ну и выделение текста не всегда работает. Опять-таки рожицы (смайлики) не всегда вставляются...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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В ближайшее время (ну скажем, в течение месяца) мы сделаем редактирование размещённых комментариев, это уже в планах. Пока на ваш комментарий нет ответа - вы сможете его отредактировать.

Насчёт предпросмотра - такая возможность сейчас есть только в обсуждениях "Друзей банков" (потому что там форумный функционал, и сделать это было несложно, отрезать не хотелось), в других местах делать это в планах не стоит, и лично я считаю что не нужно: комментарий - это быстрая форма общения.

Если вам это очень нужно - предложите идею в сообществе друзей банков.ру, но я там в комментах напишу то же мнение: предпросмотр комментов - излишнее усложнение smile:)
Арлан Дани  (nefrozok)
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Очень интересно, спасибо.
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