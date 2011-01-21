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Экстремальный маркетинг – Гениальный маркетинг

21.01.2011 18:23 6 2 490 просмотров
Дорогие друзья!

Последнее время все чаще отмечаю в себе страсть к смелому, захватывающему, а иногда, «убойному» экстрим маркетингу!
А ведь и правда, наступила эра Маркетинга, гениального маркетинга.
Можно часами говорить о его капризах , выраженных в меж брендовых войнах и причудах, выливающихся в вирусную болезнь, захватывающую Сеть.
А посмотрите на мировые бренды с их наследием и многолетней историей, которыми они так гордятся. С каким усердием они трансформируются в угоду меняющемуся времени!?!







А знаете почему это происходит?!
Современный рынок с его жесточайшей конкуренцией требует от компаний радикальных инноваций в построении маркетинговой стратегии бренда , а также в разработке и совершенствовании продукции. Это , как раз, предполагает реализацию агрессивных и высокоэффективных ходов в маркетинге и непревзойденный уровень креативности
В ближайшее время, я буду выкладывать в свой блог самые интересные маркетинговые решения нашего времени. Из разных производственных секторов и от разных гениев .

Думаю, захватить ваше внимания))
ШУЧУ)


Комментарии 6

Дмитрий  (Dimon)
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Очень интересная подборка. Мне больше всего реклама BMW понравилась.
Урри Кадыков  (Дистандер)
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Что значит "наступила эра маркетинга" ?
Рекламе Пепси заведомо больше 10 лет, Конкорды уже давно не летают.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Цитата
"Современный рынок с его жесточайшей конкуренцией требует от компаний радикальных инноваций в построении маркетинговой стратегии бренда , а также в разработке и совершенствовании продукции. Это , как раз, предполагает реализацию агрессивных и высокоэффективных ходов в маркетинге и непревзойденный уровень креативности".

Эра в одночасье не возникает.
Эра в маркетинге- путь, который измеряют по разному....
Кто- то внутренним маркетингом жизнедеятельности каждой конкретной компании, кто-то выделяет в историческую хронологию наряду с политическими и экономическими периодами, этапами в обществе.
Из примера компании PepsiCo можно почерпнуть немало полезных уроков, актуальных и для сегодняшнего модного маркетинга))))
Накануне кризиса, компания заявила о ребрендинге продуктовой линейки, на который будет потрачено $1,2 млрд.
XIIX  (XIIX)
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На самом деле можно считать данные примеры экслюзивом, тогда как большенство рекламы, особенно, которая на ТВ почти на 90 % обыгрывают самые низменные человеческие чувства, как жадность, упрямство и конфронтацию, причем нещадно сдобренную дворовым молодежным сленгом...
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