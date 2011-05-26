Иностранцы в России

Ведомости, цитаты:
"Банк HSBC намерен закрыть в России розничный бизнес. Об этом он уведомил своих клиентов, разослав им предложение закрыть счета до 30 июня"
"С 2009 г. готовится покинуть Россию бельгийская KBC Group"
"В декабре 2010 г. Россию покинул и испанский Santander"
"В феврале 2011 г. британский Barclays заявил о намерении продать «Барклайс банк», а нидерландский Rabobank вообще закрыл российскую «дочку»".
Осенью 2008 года закрыл розничный проект банк РБС.
От таких новостей хочется поменять заголовок на Иностранцы из России. Как человека, которые довольно долгое время проработал в иностранных банках, меня мучает вопрос "почему". Что и как было сделано не так? Какие морозы остановили нашествие дочек иностранных банков в Россию?
Можно не анализировать ситуацию на рынке 2008 года, но ведь сегодня рынок постепенно поднимается, объемы ипотеки растут, ставки падают. В этом плане наоборот иностранцам легче конкурировать с государственными банками, так как они могут получать дешевые деньги от материнских кампаний. Есть определенная ориентация на качество обслуживания, на клиента, до чего российские банки пытаются дорасти.
Конечно, не без сбоев, но ведь для ухода с рынка нужны более весомые аргументы? Убыточность? Вполне возможно. Вернее, так и есть. Но при стандартном развитии бизнеса обычно составляют бизнес план, стратегию. Вряд ли можно достичь результата за 1-2 года.
В 2005 - 2007 Россия считалась одним из основных банковских рынков, и была в фокусе развития большинства международных банков. Теперь, после закрытия вернуться будет уже сложно. Потеряны не только деньги и время, но и доверие потребителя.
Тут больше вопросов, чем ответов. Мне было бы интересно узнать Вашу точку зрения.
Комментарии 13
1. Политика, а именно HSBC и дело Магнитского
2. Глупость материнских компаний, которые хотят согласовывать каждый чих Русской дочки, Российский рынок, молодой и меняется ежемесячно, сегодня условия продуктов одни, а завтра другие. Сегодня можно взимать комиссии, а завтра нельзя, сам регулятор еще не опытен и учится по факту, пошли жалобы на не понятные тарифы банка, на малый шрифт в рекламе как тут же вносятся по правки. А вот Барклайс, знаю точно, утверждал свои продукты месяцами, ожидай ответа из Лондона, выпуская, по сути, проект уже не актуальным.
Что делать, доверять или не доверять русским топам? Думаю да, но при этом иметь грамотного наблюдателя, который пытается понять не только банковскую систему, но и менталитет, так вот этот симбиоз, на мой взгляд, может сработать.
Опыт Райфа и Хомки показывает, что когда приходят всерёз а не для галочки, то можно не только "присутствовать в России", но и занимать очень достойные места с хорошей прибылью и стабильными перспективами
За границей строгие антикоррупционные законы и преследуются любые попытки иностранных чиновников и глав компаний. Ну, что скажите может предложить глава иностранной дочки руководителю средне-крупной российской компании, который пришел к нему обсудить условия перехода его компании на обслуживание в банк? Выпустить всем работникам карточки с овердрафтом? А российский банк найдет, чем лично заинтересовать хорошего потенциального клиента.
В России банк беззащитен перед любыми видами мошенничества и воровства. Милиция расследует все дела, в которых нет интереса у кого-то из сильных мира сего - формально, результативность расследований минимальна.
Вы правы! Не понятно, почему убыточность на "первых парах" так сильно пугает иностранцев! Не понятно, ведь это нормальное состояние бизнеса, когда он только начинает разгоняться, зарекомендовываться, предлагать новые сервисы, европейский (иностранный) уровень обслуживания и стандарты ведения бизнеса, и так далее.
Ведь по-немногу развиваться было можно. Уж не так у нас здесь в РОССИИ и страшно
Но видимо ждать подъемов никто не хочет. Решили поискать, где можно делать деньги быстро, дешево и долго. ответ не заставил себя ждать - азиатские просторы. Во многом инвестициооный бизнес ушел именно туда. Но что мешало по-немногу в России развиваться (розницу к примеру), не совсем понятно.
Но факт на-лицо, бизнес ликвидируют, значит что-то настораживает!
А всё очень просто. Не секрет, что 90% населения имеет не больше 10% общей денежной массы. Доходы низкие. Нестабильные. Вот первый же кризис и вышиб начинающий образовываться средний класс практически напрочь. А откуда доходы розницы? Оттуда и есть. А молоденький средний класс ещё не научился творить себе "подушки безопасности. Вдруг появившиеся высокие доходы несколько опьянили. Почти никому не пришло в голову делать накоплений. Отложенный спрос был высоким. Следствия известны. Дефолты. Думаю, что массовые. Именно среднего класса.
Наш банковский рынок хоть и выглядит привлекательным с точки зрения ведения бизнеса (прежде всего получение максимально возможной процентной маржи), но в плане конкуренции все очень и очень сложно. Присутствие в розничном и корпоративном бизнесе Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка и Альфа-Банка делает мало возможным получить сладкий кусочек пирога (дисциплинированных и платежеспособных клиентов).
Однако, обратите внимание, что некоторые иностранные "дочки" (ОТП Банк, ХКФБ, Кредит Евпропа Банк и др.) вполне успешно работают в России. Так что я думаю, что возможно, если грамотно подойти к вопросу работы в нашей стране, можно зарабатывать и даже "кормить" материнские организации, как это делает ОТП Банк (по данным МСФО за 2010 год на российскую "дочку" прищлось порядка 40% совокупной прибыли венгерской банковской группы "OTP Bank").
Это было время подъема рынка, видимой стабильности в политике и экономике. И они успели пустить корни до 2008 года.
А сейчас правила игры меняются, рынок стал тяжелее, политическая ситуация нестабильная. И если еще не пущены корни, то не за что держаться.