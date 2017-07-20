2. У «классического пятидневочника» всего 2 выходных дня в неделю (за исключением тех недель, на которые выпадают нерабочие праздничные дни, перечисленные в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации), а в месяц от 8 до 10 выходных дней. У «двухдневочника» же, как правило, в месяц получается от 14 до 16 выходных дней. Да, «дополнительные» выходные накапливаются у «двухдневочника» за счёт того, что его рабочий день длится на 3 часа дольше, чем у «пятидневочника». Но есть нюанс: из трёх вечерних часов «пятидневочник» может извлечь пользы куда меньше, чем «двухдневочник» – из целого выходного. Наконец, «пятидневочник» ждёт пятницы, как манны небесной, чтобы в субботу выспаться; стало быть, на досуг у него остаётся лишь половина субботы и целое воскресенье – а дальше снова пять рабочих дней подряд. У «двухдневочника» же всё по ништяку, как на Кубе: первый рабочий день после выходного, а второй рабочий день перед выходным , поэтому суммарная усталость куда ниже, чем у «классического пятидневочника».
3. «Классическому пятидневочнику» крайне затруднительно попасть в присутственные места, ибо значительная часть этих мест тоже работает по классической пятидневке. Да, в последние годы в России открылась сеть МФЦ – многофункциональных центров предоставления государственных услуг (в Москве их недавно переименовали в «Мои документы») с более широким графиком приёма посетителей, зависящим от региона. В Нерезиновой, к примеру, центры госуслуг работают семь дней в неделю, с 08:00 до 20:00 (правда, графики работы некоторых служб могут отличаться ). Однако далеко не в каждом городе есть такие замечательные учреждения, да и охватывают они не весь спектр присутственных мест. Некоторые возражают: «Ну ведь не каждый же день надо ехать в какую-нибудь контору. А раз в месяц отпроситься можно». Ну раз в месяц, предположим, отпроситься реально (да и то далеко не у каждого насяльника), а вот раз в неделю уже куда сложнее. «Двухдневочник» же (равно как и люди, работающие по графику 3/3, 1/1 и так далее) избавлен от необходимости уведомлять коллег о своём намерении посетить то или иное заведение бюрократического, медицинского либо иного профиля и, как следствие, от вопросов «Почему?», «Зачем?», «Чего тебе так часто там нужно?» и тому подобного. Съездил в свой нерабочий день, выпавший на период с понедельника по пятницу, – и никому не должен ничего рассказывать, объяснять и так далее.
Проиллюстрирую мысль своим примером: в течение 2014 года я посетил стоматолога (да, уважаемые читатели, у Вурдалака зубы тоже могут разрушаться и/или болеть) 26 раз . Это, конечно, рекорд для меня, но всё-таки. Для справки, я посещаю только государственную стоматологическую поликлинику: вопреки распространённому мнению, там могут хорошо лечить зубы, да и удалять не поддающиеся лечению зубы тоже умеют – главное найти подходящих докторов. А частные клиники оставим
4. Транспорт
«Классические пятидневочники» наслаждаются простаиванием в пробках и/или давкой в общественном транспорте не только по утрам с понедельника по пятницу, но и по вечерам указанных дней. А «двухдневочники» и тут в выигрыше: даже если два их рабочих дня подряд выпадают на будни, то хотя бы вечером они могут ехать в относительно свободном общественном транспорте либо на тачке по не самой загруженной автомобильной дороге; ну а если подряд идущие суббота и воскресенье оказываются рабочими для «двухдневочника», то вообще ништяк . Кстати, с учётом того, что рабочих дней в году у «классических пятидневочников» больше, чем у «двухдневочников» (смотри пункт 2), то и на проезд от дома до работы и обратно первые тратят времени в сумме за год гораздо больше, чем вторые.
В студенческие годы мне очень нравилось, когда тот или иной экзамен проводился в субботу или воскресенье: народу в метро по утрам этих двух дней куда меньше, чем с понедельника по пятницу. Ещё больше мне нравилось, когда какие-то обязательные для посещения занятия (в основном семинары) ставили в расписание на субботу, а необязательные (название, конечно, условное: я имею в виду те лекции, забивание на которые не отражалось на успеваемости и качестве образования ) – на какой-то из будних дней. Свою симпатию к нерабочим будням и рабочим субботам я сохранил и по окончании учёбы.
5. Думаю, что по данному пункту у значительной части клерков возражений не будет. По субботам и воскресеньям ненавистный дресс-код можно не соблюдать . Исключение составляют фронт-офисы и те конторы, рукой водители которых патологически повёрнуты на «соблюдении делового стиля»; к счастью, таковых гораздо меньше 100%. Так что немалая доля «классических пятидневочников» (кроме тех клерков, работодатели которых не вводят дресс-код) и тут в проигрыше: у них есть возможность приходить на работу в удобной одежде только по пятницам, да и то не везде.
6. Посещение собеседований
Ещё один момент, перекликающийся с пунктом 3. Если появилась мечта сменить работо-и-зарплатодателя, то осуществить её «классическому пятидневочнику» весьма проблематично: ведь чуть меньше 100% эйчаров и профильных руководителей назначают встречи (по-клерковски интервью) соискателям строго в рамках «классической пятидневки». Можно, конечно, «отпроситься к врачу» либо «по семейным обстоятельствам», но 1 – 2 раза. А если такие «обстоятельства» будут возникать в течение нескольких недель, да по 2 или 3 раза (тёртые калачи знают, что многие корпорации следуют принципу «Чем круче компания, тем больше собеседований надо проводить»), то даже очень добрый нацайника заподозрит неладное и предложит бесплатную путёвку на бессрочный отдых по собственному желанию . Так что у «двухдневочника» (равно как и у человека, работающего по графику 3/3, 1/1 и так далее) и здесь преимущество: он может прошвырнуться по конторам, не уведомляя об этом коллег. Конечно, бывает, что представители принимающей стороны звонят на текущее место работы соискателя и таким образом «палят» его; но всё-таки это не катастрофически часто происходит.
7. Стереотипы
Существует распространённое мнение: «Зато у пятидневочников выходные, как у белых людей, по субботам и воскресеньям. Можно куда-нибудь съездить с семьёй и/или друзьями». Вроде бы да, но упомянутое «куда-нибудь» оказывается доверху забито «классическими пятидневочниками» . Для любителей пробок и толкотни самое то, но… в общем, вы поняли, уважаемые читатели. Кстати, есть и такие люди, которые стремятся к тому, чтобы у большинства работающих членов их семьи графики отдыха совпадали. Задача сложная, но в ряде случаев решаемая.
Согласно другой заморочке, успешные люди работают только по классической пятидневке с 9 до 18 часов, а по другим графикам трудятся исключительно неудачники – обитатели нижних ступеней карьерной лестницы. Ясен пень, что эта ересь придумана для
8. Для людей, не читавших мои предыдущие пейсания, следует отметить, что плюсы и минусы различных графиков работы я смог ощутить на собственном опыте, а потому изложенная теория зиждется на практическом фундаменте.
8.1. Продавцом автокредитов от банка МДМ я трудился так: в течение двух месяцев по «сдвинутой пятидневке», то есть со вторника по субботу, с 10 до 19 часов; в течение последующих пяти месяцев по графику 3/3, с 9 до 20 часов (по воскресеньям с 9 до 19 часов).
8.2. Андеррайтером в банке МДМ я работал в течение года с лишним по «классической пятидневке», с 9 до 18 часов с понедельника по четверг, а по пятницам с 9:00 до 16:45: на обед было выделено 45 минут, а не 60, поэтому за счёт 15-минутной разницы набегал пятничный «бонус».
8.3. «Звонарём» в том же банке МДМ я в течение года с лишним трудился по графику 2/2, с 9 до 21 часа (из них около трёх месяцев с 10 до 22 часов по моей просьбе).
8.4. Андеррайтером (точнее, старшим андеррайтером, хотя это не принципиально) Сбербанка я работал чуть менее трёх лет по графику 1/1, с 8 до 21 часа (по факту нередко до 23 часов и позже , но сейчас не об этом).
По совокупности факторов располагаю перечисленные графики в порядке ухудшения моего отношения к ним: 2/2, 3/3, 1/1, 5/2.
9. А что думают по этому поводу работодатели?
Конечно, ни к кому из них в голову не залезть и мыслей не прочитать. Но всё-таки иногда эти люди пробалтываются: на собраниях, в интервью, в
Из перечисленных фрагментов складывается довольно информативная картинка: немалая доля (хотя, к счастью, далеко не 100%) работодателей считает, что наёмные работники в выходные дни бездельничают и пьянствуют. Вот характерный пример: как только проходит слух насчёт обсуждения вопроса сокращения продолжительности рабочей недели, то в бизнес-кругах тут же начинается дикое бурление **** – и в десятки миллионов глаз и ушей русскоязычных людей льётся поток апокалиптических прогнозов: «Страна сопьётся!», «Экономика развалится!!», «Уровень преступности резко возрастёт!!!» Ну типа культурный досуг могут проводить только владельцы бизнеса и/или на худой конец топ-менеджеры, а рядовые сотрудники (которых шишки пока не решаются во всеуслышание обозвать быдлом) вообще не способны ни гулять по улице без выпивки, ни тем более читать книги либо посещать концерты, музеи и театры.
10. Про «вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу ****» ©
На основании вышеизложенного, позицию значительной части (хотя, повторю, далеко не 100%) работодателей можно изложить так: «Чем меньше у наёмного работника свободного времени, тем лучше» . Одним из косвенных подтверждений сформулированной позиции можно считать тот факт, что графики с суммированным учётом рабочего времени (1/1, 2/2, 3/3 и так далее) распространены гораздо меньше, чем пятидневка (классическая либо сдвинутая на час назад/вперёд). Конечно, следует помнить и о стремлении сэкономить на всём и всех, кроме себя, любимых. Ведь при переводе хотя бы части коллектива на график, отличный от пятидневки, численность сотрудников неизбежно возрастает, а значит, возрастают и расходы на оплату их труда. И только если упущенная выгода может оказаться значительной, работодатели скрепя сердце добавляют «непятидневочные» должности в штатное расписание.
Но всё-таки жадность тут, как ни странно, я не считаю доминирующим фактором. Вот ещё один пример на основе реальных событий. Во время очередной волны кризиса объявляется «оптимизация расходов на персонал». Допустим, предлагается увольнение 10% рядовых сотрудников: рассматриваю упрощённую модель, чтобы не утопить неподготовленного читателя в алгебраических глубинах. Ведь можно же, к примеру, вместо увольнения 10% работников предложить 20% клерков этого звена снизить зарплату в 2 раза и количество рабочих часов в 2 раза, с 40 до 20 часов в неделю. Ясное дело, согласятся не все, но найдутся ведь такие люди, которые вместо увольнения предпочтут урезание зарплаты с пропорциональным снижением нагрузки. Конечно, если человеку предложат за половину жалования трудиться 5 дней в неделю по 4 часа, да по утрам, он откажется . Но если не извращаться, то можно раскидать 20 часов на два с половиной дня: одному человеку предложить трудиться весь понедельник, весь вторник и половину среды, а другому – вторую половину среды, весь четверг и всю пятницу. В сумме они отработают 40 клерко-часов за одну клерко-зарплату. Даже рабочее место можно закрепить за ними одно, чтобы сэкономить на инвентаре. Однако если похожий вариант где-то когда-то и реализуется, то количество таких случаев микроскопически мало. По-видимому, желание покрепче привязать к себе наёмных работников (смотри пункт 6) нередко превалирует над стремлением сэкономить.
Ну чё , вроде как всё.
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