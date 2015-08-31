О рассылках с номера 9000

Чтобы узнать мнение клиентов о сервисе в Сбербанке, мы пользуемся самыми разными инструментами. Среди них – SMS-рассылки с номера 9000, в которых мы просим оценить качество обслуживания в наших отделениях или при обращении в контактный центр и предлагаем оценить по 10-балльной шкале. Думаю, профессионалы уже поняли, что речь об измерении показателей NPS (индекс готовности рекомендовать банк) и CSI (индекс удовлетворенности качеством обслуживания в конкретном канале). Как-нибудь я расскажу здесь об этом подробнее.Одна из таких рассылок была на прошлой неделе. Но поскольку смс-ки приходили с номера 9000, а не с привычного 900, многие забеспокоились – не от мошенников ли?Подтверждаю: это наша официальная и регулярная рассылка.Если вам пришла такая SMS, пожалуйста, не бойтесь отвечать. Нам правда очень важно ваше мнение, ведь оно поможет нам стать лучше!Ответ на это сообщение будет стоить не больше, чем любая другая ваша смс-ка – плату за отправку берет не банк, а ваш мобильный оператор по своим тарифам. Думаю, со временем (может быть, в следующем году) мы сможем сделать такие SMS для клиентов бесплатными – во всяком случае, сейчас мы ведем об этом переговоры с сотовыми операторами.В любом случае, если вы среди тех, кто принял участие в опросе, большое вам спасибо!