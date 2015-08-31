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О рассылках с номера 9000

31.08.2015 19:27 6 67 837 просмотров
Чтобы узнать мнение клиентов о сервисе в Сбербанке, мы пользуемся самыми разными инструментами. Среди них – SMS-рассылки с номера 9000, в которых мы просим оценить качество обслуживания в наших отделениях или при обращении в контактный центр и предлагаем оценить по 10-балльной шкале. Думаю, профессионалы уже поняли, что речь об измерении показателей NPS (индекс готовности рекомендовать банк) и CSI (индекс удовлетворенности качеством обслуживания в конкретном канале). Как-нибудь я расскажу здесь об этом подробнее.

Одна из таких рассылок была на прошлой неделе. Но поскольку смс-ки приходили с номера 9000, а не с привычного 900, многие забеспокоились – не от мошенников ли?



Подтверждаю: это наша официальная и регулярная рассылка.

Если вам пришла такая SMS, пожалуйста, не бойтесь отвечать. Нам правда очень важно ваше мнение, ведь оно поможет нам стать лучше!

Ответ на это сообщение будет стоить не больше, чем любая другая ваша смс-ка – плату за отправку берет не банк, а ваш мобильный оператор по своим тарифам. Думаю, со временем (может быть, в следующем году) мы сможем сделать такие SMS для клиентов бесплатными – во всяком случае, сейчас мы ведем об этом переговоры с сотовыми операторами.

В любом случае, если вы среди тех, кто принял участие в опросе, большое вам спасибо!

Комментарии 6

RusLan Rokfeler  (RusLan Rokfeler)
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И тут же на официальном сайте в разделе о мошенниках, тот же Сбербанк пишет, что он при рассылке в СМС обращается адресно, по ИМЕНИ ОТЧЕСТВУ. А ко мне обратились просто "клиент". Раздвоение личности у банка? smile:)
Алексей  (rert03)
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Это просто СберГрефГлюкБанк!!!
Вячеслав Неминущий
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Цитата
Алексей Симоненко пишет:
Это просто СберГрефГлюкБанк!!!

Вообще бы написать ходатайство в генпрокуратуру и в конституционный суд чтоб проверили работу и законность работы банка в плане взаимодействия с МВД.
Умышленно затягиваются сроки предоставления данных (в 21 веке почтой на бумаге, хорошо хоть не на лошадях), пока срок возбуждения уголовного дела, проходит и мошенники дальше спокойно обманывают людей.
Нарушая при этом конституционное право на защиту граждан государством!
Тем самым порождая еще большую "армию" мошенников.
-=LEXX=-  (mr.Lexx)
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Вообще возникает ещё один резонный вопрос: кто такая Яна Павлова, которая здесь вещает от имени Сбербанка...
Антон Сорокин  (Calm)
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Получил sms с номера 9000 с просьбой оценить недавнюю операцию - снятие средства со вклада в отделении банка.
Так вот, никаких вкладов я не закрывал и ничего с них не снимал. И в офис к ним я пойду только в самом крайнем случае, уж точно не для снятия вклада.

Поэтому рассказал всем, что это очередное мошеничество.
На сайте сбера номер 9000 нигде не упоминается.
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