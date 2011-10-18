Приобретение полиса ОСАГО сегодня - обязанность каждого автовладельца. Сколько же стоит ОСАГО на 2018 год?

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В результате расчета Вы сможете не только узнать цену ОСАГО на год, но и получите возможность оформить полис в режиме онлайн. А значит, вам не понадобится посещать офис компании лично.

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