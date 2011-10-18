Вход
Поиск
Займ Онлайн, микрозаём

Микрозайм

Основные характеристики
  • ставка 1,5% в день
  • сумма от 2 500 до 8 000 рублей
  • срок выдачи - до 5 дней
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

Посмотрите другие микрозаймы с онлайн-заявкой

  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 500 до 8 000 рублей
Ставка
  • 1,5% в день
Срок
  • от 1 до 31 дней
Комиссии
  • 3% от суммы платежа (комиссия при погашении задолженности на сайте компании);
  • 100 рублей (плата за информационно-сервисное обслуживание)
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 09.04.2019 20:40

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

  • второй документ на выбор (действующий на дату предъявления) на имя заемщика: - водительское удостоверение, - заграничный паспорт, - военный билет, - свидетельство государственного пенсионного страхования, - свидетельство ИНН

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 5 дней
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

при возникновении просроченной задолженности процентная ставка повышается до 2% в день
Способ оплаты
  • банкоматы
  • системы денежных переводов
  • онлайн платеж картой

Виды продуктов

Вернуться на страницу поиска микрозаймов

По виду

Онлайн

Без отказа

Показать еще