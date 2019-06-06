06.06.2019 13:00 271

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина сказала, что годовая инфляция в России опустилась уже до уровня 5,0% и Центробанк готов рассматривать в ближайшее время вопрос о снижении ключевой ставки.

Центробанк на заседании 14 июня снизит прогноз инфляции на этот год и сократит ключевую ставку с текущего уровня 7,75% на 0,25%, ожидает большинство аналитиков.

"Нашу политику мы называем умеренно-жесткой и, действительно, ставка ключевая выше нейтральной. Мы оцениваем нейтральную ставку в 6-7%", — сказала Набиуллина, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе, связанных с повышением НДС. Мы опасались, что повышение НДС может вызвать вторичные эффекты из-за того, что инфляционные ожидания в нашей стране незаякоренены и остаются на повышенном уровне. Поэтому приняли упреждающие меры, они дали эффект, инфляция достаточно быстро стала снижаться и поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки", — добавила она.

МВФ советовал ЦБ не тянуть со снижением ставки, иначе инфляция может упасть ниже таргета в 4%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что инфляция может опуститься ниже 4% уже к концу 2019 года.

Дарья КОРСУНСКАЯ, Андрей ОСТРОУХ, Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ