В нерасплатном долгу: каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту

19.11.2019 10:00 306

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. С января по сентябрь их число выросло на 4%, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Авторы документа подчеркивают, что в 60% случаев граждане не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем. Причина заключается в слишком скромном увеличении доходов населения, необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки, считают эксперты. При этом они опасаются, что растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все.

Платить нечем

В России 40 млн граждан имеют займы в банках. При этом у одного заемщика может быть оформлено несколько кредитных продуктов. Речь идет о всех видах обязательств: потребительских, ипотечных, по кредитным картам. Каждый четвертый более 90 дней не вносит деньги по ссуде. Причем результаты III квартала показали увеличение количества таких должников на 4% по сравнению с началом года, отмечается в исследовании НАПКА (есть в распоряжении «Известий»).

В 60% случаев причина выхода на просрочку заключается в финансовых трудностях. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга, пояснил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. В процессе исследования саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 своих участников и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ).

Если появляются финансовые проблемы, то заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. Лишь после этого они допускают пропуск платежей по кредиту, выяснили авторы исследования. В нем отмечается, что в структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

Формируется тренд, который говорит об устойчивом росте уровня просрочек по вновь выдаваемым необеспеченным кредитам, рассказал «Известиям» зампред правления ОТП Банка Сергей Капустин. Это происходит, потому что в 2017-м и 2018-м наблюдалось увеличение объемов выдачи займов на 25–30% в год, которое не подкреплялось ростом располагаемых доходов населения, пояснил он.

Показатель просрочки по портфелю ВТБ остается на минимальных значениях, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Впрочем, конкретной доли неплатежей с задержкой более 90 дней там не назвали. В общем числе займов физлицам Райффайзенбанка доля дефолтных ссуд по состоянию на конец сентября 2019 года составила 2,9%, рассказал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента финансовой организации Алексей Крамарский. На конец 2018-го она равнялась 4,6%. В остальных банках из топ-30 не ответили на запрос «Известий».

Цифры по просрочке в портфеле не выглядят радужными, поэтому банки не склонны в деталях обсуждать их и привлекать к ним внимание, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Доля просроченных обязательств может достигнуть критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов — то есть суды, приставы и коллекторы будут настолько загружены работой, что эффект от их деятельности окажется несопоставимым с ее результатами. В этом случае даже те, кто аккуратно платит по своим обязательствам, могут прекратить это делать, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, тогда появится риск, что все перестанут возвращать деньги.

— Если граждане увидят, что государство помогает тем, кто не заплатил по долгам, то они сами перестанут гасить кредиты. Зачем платить по займам, когда можно этого не делать? — объяснил Олег Лагуткин.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о количестве просроченных долгов и заемщиков с проблемными ссудами, а также о мерах, принимаемых Банком России для разрешения этого вопроса.

Дефолтной, или безнадежной, считается задолженность, по которой гражданин не платит банку более 90 дней. По таким ссудам финансовая организация обязана начислить стопроцентные резервы. Если просрочка меньше трех месяцев, это все равно негативно отражается на кредитной истории заемщика. Хоть такая задолженность и не считается дефолтной.

Лучше не становится



Эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. Лишь 30% населения имеют сбережения, пояснил генеральный директор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. По данным Росстата, за девять месяцев доходы россиян повысились лишь на 0,2%, инфляция же держится на уровне около 4%.

— По нашим данным, 7% всех заемщиков отдают на погашение кредитов половину дохода при зарплате менее 20 тыс. рублей. В этих условиях выход на просрочку выглядит объяснимо, — сказал эксперт.

На возвращение процентов по кредитам вкупе с прочими обязательными платежами в целом население направляет существенную часть денежных доходов — 14,9% за девять месяцев 2019 года, добавил он.

— Активное увеличение объемов просрочки свидетельствует о снижении уровня благосостояния граждан. Это лишает экономику драйвера роста в виде потребительского спроса. Значительная часть расширения затрат россиян происходит именно за счет использования кредитных ресурсов, — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По последним данным Росстата, рынок платных услуг населению показывает отрицательную динамику — за январь–сентябрь 2019-го он упал на 0,7%, за аналогичный период 2018 года был рост на 1,5%. Объем розничной торговли продемонстрировал минимальное увеличение за первое полугодие 2019-го — на 1,4% против 2,8% в прошлом году за тот же период. При этом с января по сентябрь 2019-го объем выданных кредитов наличными вырос на 15,4%, свидетельствуют данные ЦБ. Это подтверждает вывод о том, что россияне тратят деньги на поддержание привычного уровня жизни, а не повышают его за счет заемных средств, говорят авторы исследования.

Чтобы количество просрочек перестало увеличиваться, рост реальных доходов россиян должен составлять половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), считает эксперт РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Он привел пример: если ставка 13–15% годовых, то доход у гражданина должен расти минимум на 7,5% в год. По его словам, дальнейшее увеличение дефолтных кредитов приведет к повышению числа банкротств физлиц.

— Если долг больше 300 тыс. рублей, то надо сразу подавать на банкротство. Деваться некуда, иначе будут неприятные процедуры описи имущества, продажи коллекторам и так далее. Но процедура банкротства не бесплатная, поэтому при малой сумме долга это нецелесообразно, — отмечает эксперт.

По итогам IV квартала проявится эффект от введения ПДН: прекратится прирост новых закредитованных граждан, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он добавил, что неизбежен всплеск просрочки у граждан с высокой долговой нагрузкой. Дальше у них есть несколько путей разрешения сложившейся ситуации.

— Часть из них пойдут по пути банкротства, другие сумеют найти способы улучшить свое финансовое состояние, у кого-то получится договориться с банком о реструктуризации. Единого сценария нет, — убежден Павел Самиев.

Летом этого года министр экономического развития Максим Орешкин раскритиковал неэффективные, по его оценке, действия ЦБ по охлаждению рынка потребкредитования. Он заявил, что в России надувается кредитный пузырь, который после 2020 года спровоцирует рецессию. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ответ говорила, что никаких признаков перегрева рынка нет, а меры регулятора достаточны для замедления роста необеспеченных ссуд. В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопрос, видят ли в ведомстве до сих пор риски рецессии из-за роста потребительских займов.

Вадим АРАПОВ

