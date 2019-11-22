22.11.2019 09:20 195

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках. Это стало реальным, после того как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС). По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, такая программа лояльности поможет сделать удаленную идентификацию более популярной. Пока же процесс буксует, в том числе из-за новостей об утечках данных из банков.

Биометрическая лояльность

О возможном внедрении удаленной идентификации в программы лояльности «Известиям» сообщили в Промсвязьбанке, банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс». Правда, пока финансовые организации не готовы сказать, на сколько они могут снизить проценты по кредитам для клиентов, сдавших слепки в ЕБС.

Как рассказали «Известиям» в ЦБ, с конца сентября банкам разрешено помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов. Еще одно послабление предусмотрено в отношении заемщиков, которые не сообщили финансовой организации об изменении паспортных данных. Раньше банки увеличивали обеспечение по кредитам таких клиентов. Теперь же, если у заемщика поменялись данные, но он сдавал слепки, то повышать резервы не придется.

Главное преимущество для банка при реализации своих продуктов с биометрической идентификацией — возможность привлечения новых клиентов и их обслуживание без обращения в отделение, рассказали в «Хоум Кредит». В ВТБ заявили, что использование инновационного способа подтверждения личности поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов, что будет выгодно как гражданину, так и банку.

Кроме того, применение технологии идентификации с помощью ЕБС позволяет финансовой организации снизить риски при проверке потенциального заемщика, заявил директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. Использование биометрии для самого клиента удобнее и безопаснее, отметили в Промсвязьбанке.

Тем не менее в кредитных организациях не ожидают, что из-за новых программ лояльности применение такого способа идентификации станет массовым: сдавать слепки в ЕБС по-прежнему будут в основном клиенты, которые нуждаются в дистанционном обслуживании, считает директор по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка Александр Пронягин.

Уже сейчас маржинальность в потребкредитовании находится на достаточно высоком уровне, благодаря чему на рынке и возникают новые программы скидок, отметил зампред правления Совкомбанка Алексей Панфёров. Кроме того, пока в ЕБС небольшое количество шаблонов, поэтому сниженные тарифы для ссуд клиентам, сдавшим биометрию, вряд ли будут широко востребованы, добавил он.

Не только кредиты

Программы лояльности будут актуальны не только при оформлении банковских услуг, но и в рамках реализации биометрического эквайринга — возможности расплачиваться «лицом» в магазинах, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором системы. В пресс-службе привели пример: с помощью биометрии можно будет одновременно оплачивать покупку, использовать карту лояльности и проверять возраст (есть ли клиенту 18 лет), а без биометрии это три разных процесса. Так организация может сократить очередь и увеличить пропускную способность торговой точки, считают в «Ростелекоме». Сейчас в ЕБС уже 80 тыс. слепков, уточнили в компании.

Интеграция программ лояльности в биометрическую систему — хороший кейс, чтобы повысить востребованность такого способа идентификации среди россиян: например, уже есть приложения, через которые можно получить скидки, если к ним привязаны биометрические данные пользователей, рассказала руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова. Она добавила, что распространение биометрии стоит ожидать, когда ее будут применять в государственных и медицинских услугах.

На начальном этапе всевозможные программы лояльности, предполагающие в том числе и использование биометрических данных при оформлении кредитов, будут применять наиболее крупные кредитные организации, но уже скоро они станут обычными для подавляющего большинства банков, считает аналитики ГК «Финам» Алексей Коренев. По его ожиданиям, если они будут активно рекламировать возможность получения ссуд на льготных условиях для тех, кто делает слепки ЕБС, то и со стороны заемщиков спрос на такие кредиты вырастет.

Более интересные ставки по ссудам повысят спрос на такие продукты со стороны заемщиков и приведут к увеличению числа желающих сдать слепки в ЕБС, ожидает коммерческий директор процессинговой компании Chronopay Сергей Алпатов.

В рамках таких программ лояльности возможно снижение ставки по кредиту на 0,5–1%, предположил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Хотя биометрия безопаснее предоставления паспортных данных, некоторые клиенты опасаются ее сдавать в том числе на фоне новостей об утечках персональных сведений, рассказал он. По словам эксперта, также есть прослойка граждан, которые отказываются от биометрии по конспирологическим соображениям: они опасаются, что их слепками лица могут воспользоваться для слежки за ними.

Наталья ИЛЬИНА

