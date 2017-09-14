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Автокредиты в Банке «Санкт-Петербург»

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Предложения Банка «Санкт-Петербург» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Банка «Санкт-Петербург» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

3 автокредита

Легкая покупка
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.45% 4 000 000 до 7 лет не требуется 0%
Пробег
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.99% 2 500 000 до 5 лет 0%
Пробег (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.99% 2 500 000 до 5 лет не требуется 0%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Банк «Санкт-Петербург»

Оценка: 5 Проверяется
Решил поддержать свой банк хорошим отзывом. Давно являюсь клиентом. Недавно была проблема с платежом по кредиту, которую успешно и быстро решили в банке. Есть карта ярка, кредитная... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Спасибо за отличное обслуживание, вот уже несколько лет пользуюсь услугами Вашего банка, всегда встречаю понимание и радушное обслуживание, особое спасибо Анне Ш-вой, сотруднице... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Клиентоцентричный подход в наше время - вот что я ценю в Банке! Хочу выразить благодарность сотруднику колл-центра Д-ой Елене М-не! Работая в крупнейшей в РФ сервисной... Весь отзыв
Все отзывы
38 329

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Об автокредитах Банка «Санкт-Петербург»

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Банк «Санкт-Петербург». В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.