|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
|
5 846 заявок
|
Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|1 490
|есть
|
758 заявок
|
Visa Platinum
|26,5%
|до 1 000 000
|до 52
|0 - 18 000
|нет
|
621 заявка
|
Mastercard World Black Edition
|26,5%
|до 1 000 000
|до 52
|0 - 60 000
|нет
|
140 заявок
|
Visa Classic
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|890
|нет
|
60 заявок
|
Mastercard World
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|2 990
|нет
|
14 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Подбор выгодных программ финансирования вместе с banki.ru
Наш сайт помогает людям находить лучшие банковские продукты. Достаточно потратить несколько секунд и сделать пару кликов, чтобы установить сортировку по ключевым параметрам — величине процентной ставки, продолжительности льготного периода, стоимости обслуживания и наличию кешбэка. Это позволяет оформлять кредитные карты с большим лимитом в Райффайзенбанке без лишних затрат времени.
Наши преимущества
1. Каталог с удобным интерфейсом. Возможность ознакомления с дополнительными условиями– требованиями к заемщикам, размером комиссии при совершении транзакций, ограничению по операциям в день и месяц.
2. Прямые ссылки на сайты финансовых учреждений. Рекомендации по заполнению электронных заявок, советы экспертов, реальные отзывы потребителей.
3. Множество аналитических и обучающих материалов, освещающих бонусные программы, санкции при просрочках, рефинансирование и другие особенности сотрудничества с банками.
4. Постоянное обновление сведений об известных финучреждениях — адресов и графиков работы отделений, контактов горячей линии, актуальных новостей, особенностей ведения бизнеса.
5. Составление рейтингов по устойчивости, размеру активов, качеству обслуживания и другим важным параметрам.
6. Оптимизация сайта под различные мобильные и «настольные» операционные системы. Совместимость с разными устройствами, независимо от размеров и разрешения экрана.
Процесс оформления
Выбрали лучшее предложение в каталоге banki.ru? Тогда принимайтесь за подготовку документов. Вам потребуются паспорт, налоговый номер и справка о доходах. От последней можно отказаться, но тогда банк предоставит намного меньшую сумму заемных средств. В электронную заявку также вводятся номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.
Анализ платежеспособности отнимает примерно 15–30 минут. Если вы намерены вернуть деньги и не имеете открытых задолженностей, решение наверняка будет положительным. После этого автоматика предоставит доступ к «личному кабинету». В нем можно изучать договор, устанавливать лимиты расходов, настраивать сервис автоплатежа и подключать дополнительные услуги. Когда все формальности будут завершены, останется только связаться с представителем компании, чтобы обсудить время посещения офиса или заказать услугу доставки пластиковой карточки на дом.