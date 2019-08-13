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Кредитные карты с большим лимитом в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
6 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок
Visa Platinum
 26,5% до 1 000 000 до 52 0 - 18 000 нет
621 заявка
Mastercard World Black Edition
 26,5% до 1 000 000 до 52 0 - 60 000 нет
140 заявок
Visa Classic
 от 29% до 600 000 до 52 890 нет
60 заявок
Mastercard World
 от 29% до 600 000 до 52 2 990 нет
14 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с большим лимитом в Райффайзенбанке в городах:

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Наш сайт помогает людям находить лучшие банковские продукты. Достаточно потратить несколько секунд и сделать пару кликов, чтобы установить сортировку по ключевым параметрам — величине процентной ставки, продолжительности льготного периода, стоимости обслуживания и наличию кешбэка. Это позволяет оформлять кредитные карты с большим лимитом в Райффайзенбанке без лишних затрат времени.

Наши преимущества

1. Каталог с удобным интерфейсом. Возможность ознакомления с дополнительными условиями– требованиями к заемщикам, размером комиссии при совершении транзакций, ограничению по операциям в день и месяц.

2. Прямые ссылки на сайты финансовых учреждений. Рекомендации по заполнению электронных заявок, советы экспертов, реальные отзывы потребителей.

3. Множество аналитических и обучающих материалов, освещающих бонусные программы, санкции при просрочках, рефинансирование и другие особенности сотрудничества с банками.

4. Постоянное обновление сведений об известных финучреждениях — адресов и графиков работы отделений, контактов горячей линии, актуальных новостей, особенностей ведения бизнеса.

5. Составление рейтингов по устойчивости, размеру активов, качеству обслуживания и другим важным параметрам.

6. Оптимизация сайта под различные мобильные и «настольные» операционные системы. Совместимость с разными устройствами, независимо от размеров и разрешения экрана.

Процесс оформления

Выбрали лучшее предложение в каталоге banki.ru? Тогда принимайтесь за подготовку документов. Вам потребуются паспорт, налоговый номер и справка о доходах. От последней можно отказаться, но тогда банк предоставит намного меньшую сумму заемных средств. В электронную заявку также вводятся номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.

Анализ платежеспособности отнимает примерно 15–30 минут. Если вы намерены вернуть деньги и не имеете открытых задолженностей, решение наверняка будет положительным. После этого автоматика предоставит доступ к «личному кабинету». В нем можно изучать договор, устанавливать лимиты расходов, настраивать сервис автоплатежа и подключать дополнительные услуги. Когда все формальности будут завершены, останется только связаться с представителем компании, чтобы обсудить время посещения офиса или заказать услугу доставки пластиковой карточки на дом.