Подбор выгодных программ финансирования вместе с banki.ru

Наш сайт помогает людям находить лучшие банковские продукты. Достаточно потратить несколько секунд и сделать пару кликов, чтобы установить сортировку по ключевым параметрам — величине процентной ставки, продолжительности льготного периода, стоимости обслуживания и наличию кешбэка. Это позволяет оформлять кредитные карты с большим лимитом в Райффайзенбанке без лишних затрат времени.

Наши преимущества

1. Каталог с удобным интерфейсом. Возможность ознакомления с дополнительными условиями– требованиями к заемщикам, размером комиссии при совершении транзакций, ограничению по операциям в день и месяц.

2. Прямые ссылки на сайты финансовых учреждений. Рекомендации по заполнению электронных заявок, советы экспертов, реальные отзывы потребителей.

3. Множество аналитических и обучающих материалов, освещающих бонусные программы, санкции при просрочках, рефинансирование и другие особенности сотрудничества с банками.

4. Постоянное обновление сведений об известных финучреждениях — адресов и графиков работы отделений, контактов горячей линии, актуальных новостей, особенностей ведения бизнеса.

5. Составление рейтингов по устойчивости, размеру активов, качеству обслуживания и другим важным параметрам.

6. Оптимизация сайта под различные мобильные и «настольные» операционные системы. Совместимость с разными устройствами, независимо от размеров и разрешения экрана.

Процесс оформления

Выбрали лучшее предложение в каталоге banki.ru? Тогда принимайтесь за подготовку документов. Вам потребуются паспорт, налоговый номер и справка о доходах. От последней можно отказаться, но тогда банк предоставит намного меньшую сумму заемных средств. В электронную заявку также вводятся номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.

Анализ платежеспособности отнимает примерно 15–30 минут. Если вы намерены вернуть деньги и не имеете открытых задолженностей, решение наверняка будет положительным. После этого автоматика предоставит доступ к «личному кабинету». В нем можно изучать договор, устанавливать лимиты расходов, настраивать сервис автоплатежа и подключать дополнительные услуги. Когда все формальности будут завершены, останется только связаться с представителем компании, чтобы обсудить время посещения офиса или заказать услугу доставки пластиковой карточки на дом.