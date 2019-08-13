|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
|
5 846 заявок
|
Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|1 490
|есть
|
758 заявок
|
Visa Platinum
|26,5%
|до 1 000 000
|до 52
|0 - 18 000
|нет
|
621 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлены программы, в соответствии с которыми вы можете получить кредитную карту с низким процентом. Почему такие банковские продукты пользуются популярностью?
Такой пластик чрезвычайно удобен для тех, кто нередко сталкивается с финансовыми затруднениями и незапланированными тратами.
Многие программы позволяют пользоваться дополнительными опциями и бонусами. Это может быть, например, Cash Back — возврат части израсходованных средств на счет, что особенно выгодно для тех, кто часто применяет безналичный расчет при оплате покупок.
Предложения на Banki.ru
На сайте вы можете выбрать пластик с условиями, которые оптимально соответствуют вашим предпочтениям. Чтобы сделать взвешенный выбор, рекомендуем внимательно изучить условия каждого предложения. Наиболее важны следующие характеристики:
Их можно сортировать с помощью специально предусмотренной функции. Она дает возможность поднимать в верхнюю часть списка варианты, максимально соответствующие запросу. Благодаря этому поиск станет более простым и быстрым.
Мнения клиентов
Отзывы тех, кто обращался в банк, получал пластик и пользовался им — источник полезной информации. Рекомендуем внимательно ознакомиться с рассказами клиентов, чтобы узнать детали и нюансы, которые не отражены в документах. Вы тоже можете оставить отзыв, поделиться своим мнением с пользователями онлайн-сервиса и дать им ценные советы.
Один клик для оформления заявки
Для обращения в банк достаточно одного движения мышкой. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с выбранной программой, и система перенаправит вас на страницу с размещенной на ней формой заявления. Укажите основные сведения о себе, проверьте, правильно ли вы все заполнили, и отправьте заявку на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят SMS, телефонным звонком или письмом на электронную почту.