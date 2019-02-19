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Потребительский без обеспечения

Хлынов, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • 5 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 15,00 %
  • 5 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +1 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    не требуется, если предоставлен СНИЛС
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    справка об имущественном и финансовом положении физического лица для ИП
Документы
  • другие документы
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • для пенсионеров: пенсия установлена не позднее, чем 2 месяца назад
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
21 день
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
+ 12 п.п. к ставке договора
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • крупная сумма кредита
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • повышенная процентная ставка без личного страхования
Особые ограничения
  • льготная ставка при подтверждении дохода выпиской из ПФР и при участии в программе добровольного страхования жизни и здоровья(с 19.11.2018 по 01.06.2019)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 19.02.2019 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 14 городах России
3 766
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Сайт
www.bank-hlynov.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-27-77

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