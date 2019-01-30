до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки Минимальная 10,00 %

100 000 ... 20 000 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Максимальная 14,75 %

100 000 ... 20 000 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог как альтернатива недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно прав требования, обязательно гарантийный депозит размещенный депозит (вклад), обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, обязательно юридических лиц, обязательно под поручительство - до 1 млн руб. Страхование без страхования +1 п.п. к базовой ставке

имущественное базовая ставка (под залог авто) Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя с указанием занимаемой должности и стажа работы (для лиц, работающих по найму)

другие документы копии налоговой декларации (при ЕНВД – за последние 4 отчетных периода, при УСН – за последний завершенный год) с отметкой налогового органа Документы паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

без страхования;

длительный срок кредитования;

крупная сумма кредита;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента;

возможно кредитование ИП Минусы рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит на рефинансирование

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.