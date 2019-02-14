до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование сумма кредита может превышать остаток долга рефинансируемого кредита, излишние средства выдаются на потребительские цели Ставки Минимальная 10,80 %

300 000 ... 3 000 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Максимальная 11,90 %

100 000 ... 300 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2,3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы оригинал выписки по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемым кредитам Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

длительный срок кредитования;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без обспечения;

низкая ставка Минусы рассмотрение заявки - до 5 дней;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения ставка 10,8% годовых действует при подаче заявки по 31 марта 2019 года;

по заявкам клиентов, имеющих место регистрации, отличное от местонахождения кредитного подразделения - рассмотрения до 10 рабочих дней

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 14.02.2019 17:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.