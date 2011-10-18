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Потребительские кредиты банка «Новокиб»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Новокиб», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

5 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 18,00% до 500 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,00% до 5 000 000 60 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,00% до 500 000 120 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,00% до 300 000 36 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,00% до 300 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в банке «Новокиб»
4 488

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