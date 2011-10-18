Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Новокиб», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
18,00%
|
до 500 000
|
60 мес.
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
от 2 до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
17,00%
|
до 5 000 000
|
60 мес.
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
от 2 до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
13,00%
|
до 500 000
|
120 мес.
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
от 2 до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
17,00%
|
до 300 000
|
36 мес.
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
от 2 до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
17,00%
|
до 300 000
|
60 мес.
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
от 2 до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.