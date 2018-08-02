Справка Banki.ru

Новокузнецкий коммерческий инновационный банк был учрежден в ноябре 1991 года в Новокузнецке Кемеровской области. В образовании уставного фонда банка участвовали строительно-монтажный трест «Кузнецкпромстромстрой», научно-производственная фирма «Контур», Нижневартовский коммерческий инновационный банк (см. «Книгу памяти»), ТОО «Дисконт» и ТОО «Триада-1». С октября 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Ранее акционерами банка выступали основатели угольного холдинга «Сибуглемет», в том числе Владимир Мельниченко (45,24% акций банка), Валентин Бухтояров (45,24%), Александр Щукин (9,16%)* и миноритарии (0,37%). В октябре и ноябре 2016 года по счету уставного капитала банка были отмечены внутримесячные обороты без изменения его величины, что должно было свидетельствовать об изменениях долей в структуре акционеров. В результате, согласно раскрываемой на сайте ЦБ информации, банк полностью перешел под контроль Александра Щукина, доля которого в капитале составила 99,94%. В июне 2018 года владельцем 99,94% акций стала супруга Александра Щукина — Евгения Щукина. Оставшаяся часть акций принадлежит миноритариям.

В Кемеровской области Новокиб располагает двумя офисами: головным в Новокузнецке и дополнительным в Междуреченске. Среднесписочная численность персонала банка на 1 июля 2018 года — 53 человека (годом ранее — 56 человек). В регионе присутствия фининститут располагает девятью собственными банкоматами.

Физическим лицам банк предлагает рублевые и валютные вклады, кредитование (потребительское, ипотечное и автокредитование), пластиковые карты платежной системы «Мир», денежные переводы («Золотая Корона», Contact и Western Union), дистанционное банковское обслуживание (Faktura.ru), аренду депозитарных ячеек, оплату жилищно-коммунальных платежей и других услуг, обмен валюты. Услуги фининститута для юридических лиц включают в себя расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, корпоративные карты и зарплатные проекты, дистанционное обслуживание, выдачу банковских гарантий, конверсионные операции, инкассацию наличных денег. Фининститут имеет большой опыт по реализации зарплатных проектов на крупных предприятиях Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска.

Банк отмечает, что кредитует предприятия всех основных отраслей экономики, а его заемщиками являются компании и организации Кемеровской и Новосибирской отраслей, а также республики Алтай. Тем не менее, традиционно в отраслевой структуре кредитного портфеля, согласно данным промежуточной бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2018 года, крупнейшим сегментом являются «прочие виды деятельности», занимающие 37,5% на 1 июля 2018 года (38% годом ранее). На частных лиц приходится 36,4% (30,1% годом ранее), 13,1% формируют предприятия торговли (9,3%), обрабатывающие производства — 7,0% (7,9%), транспорт и связь — 0,8% (14,7% годом ранее), и еще столько же приходится на операции с недвижимостью, годом ранее отсутствовавшие в отраслевой структуре кредитов. Общая доля кредитов связанным сторонам в портфеле, согласно отчетности, невысокая — 7,1% (годом ранее — 8,4%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 48,8% (или 1,6 млрд рублей), составив 1,7 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 3,3% до 9,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 55,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 84,6% до 63,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,7 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 385,9 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6,6% (или 23,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 22,7% и 77,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 43,29% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 53% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 87,8% и 12,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 15,8% до 34,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 68,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 79,8% до 53%, при этом их номинальный объем сократился на 1,7 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,4% до 10,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 57 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 0,8% до 1,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 591,1 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 68,7 млн рублей (или 13,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 59,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 73,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,4% до 2,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 766,6 млн рублей (129,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 899,9 млн рублей, из которых 898,8 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 82,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 27,8 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 28,8 млн рублей.

Совет директоров: Виктория Чуднова (председатель), Иван Орлов, Ольга Мельниченко, Оксана Схоменко, Петр Бухтояров.

Правление: Алена Разваляева (председатель), Оксана Гирш.

* Согласно рейтингу журнала Forbes, Владимир Мельниченко, Валентин Бухтояров и Александр Щукин в 2013 году занимали соответственно 198-е, 192-е и 152-е место в списке богатейших российских бизнесменов, являясь основателями и акционерами предприятий угольного холдинга «Сибуглемет». При этом журнал отмечал, что с 2010 года между партнерами идет корпоративная война.

В 2013 году Владимир Мельниченко и Валентин Бухтояров продали свои доли в «Сибуглемете» группе «Акрополь», а Александр Щукин вышел из холдинга еще раньше, забрав себе шахту «Полосухинская». После продажи акций «Сибуглемета» губернатор Кемеровской Области Аман Тулеев выразил свое недовольство тем, что Владимир Мельниченко перед продажей сменил место жительства, в результате чего бюджет области не получил налог от продажи акций. В 2014 году в различных интернет-изданиях появилась информация о том, что СК РФ по Кемеровской области возбудил в отношении Владимира Мельниченко уголовное дело о незаконном предпринимательстве. В числе фигурантов дела, по информации СМИ, значился и Валентин Бухтояров.

В рейтинге богатейших бизнесменов в 2015 году присутствовали Владимир Мельниченко (176-е место) и Валентин Бухтояров (174-е) с одинаковыми объемами активов — по 450 млн долларов США. В 2016 году финансовое состояние обоих бизнесменов, по данным Forbes, не изменилось, при этом в рейтинг вошел Александр Щукин с активами на 400 млн долларов США (195-е место).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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