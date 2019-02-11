до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,50 %

500 000 ... 6 000 000 ₽

1 год ... 15 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог квартира в многоквартирном доме или в таунхаусе недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное и личное базовая ставка

имущественное +1 п. п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

работники бюджетной сферы / госслужащие

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: организация-работодатель существует более 12 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор +0,5 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю вместе со справкой 2-НДФЛ или выпиской с зарплатного счета

справка по форме организации-работодателя вместе со справкой 2-НДФЛ или выпиской с зарплатного счета

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

другие документы выписка с зарплатного счета +0,5 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) 3 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере ключевой ставки Банка России Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

низкая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возраст заемщика - от 18 лет;

предоставляется ИП и пенсионерам Минусы требуется имущественное страхование;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения увеличение ставки при наличии отклонений от стандартных условий;

повышенная ставка при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета;

повышенная ставка для ИП

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.