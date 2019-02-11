Под залог недвижимости
Банк Уралсиб, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 6 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 3 дня
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,50 %
- 500 000 ... 6 000 000 ₽
- 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира в многоквартирном доме или в таунхаусе
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+1 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
организация-работодатель существует более 12 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+0,5 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
-
справка по форме банка / запрос работодателю
вместе со справкой 2-НДФЛ или выпиской с зарплатного счета
-
справка по форме организации-работодателя
вместе со справкой 2-НДФЛ или выпиской с зарплатного счета
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
-
другие документы
выписка с зарплатного счета
+0,5 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
3 дня
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере ключевой ставки Банка России
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- низкая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- предоставляется ИП и пенсионерам
Минусы
- требуется имущественное страхование;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- увеличение ставки при наличии отклонений от стандартных условий;
- повышенная ставка при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета;
- повышенная ставка для ИП
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 151 городе России
2 209
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- ОГРН
- 1020280000190
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-57-57 — единая справочная служба