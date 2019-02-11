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Под залог недвижимости

Банк Уралсиб, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 6 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,50 %
  • 500 000 ... 6 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира в многоквартирном доме или в таунхаусе
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    +1 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
организация-работодатель существует более 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+0,5 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    вместе со справкой 2-НДФЛ или выпиской с зарплатного счета
  • справка по форме организации-работодателя
    вместе со справкой 2-НДФЛ или выпиской с зарплатного счета
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
  • другие документы
    выписка с зарплатного счета
+0,5 п. п. при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
3 дня
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере ключевой ставки Банка России
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • низкая ставка;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • предоставляется ИП и пенсионерам
Минусы
  • требуется имущественное страхование;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • увеличение ставки при наличии отклонений от стандартных условий;
  • повышенная ставка при отсутствии справки 2-НДФЛ или выписки с зарплатного счета;
  • повышенная ставка для ИП
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 151 городе России
2 209
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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