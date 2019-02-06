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Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Мир Пенсионная

Мир «Пенсионная» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3,6%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,75%, мин. 75 руб.
  • 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,75%, мин. 75 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 40 000 руб. в банкоматах, 100 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб;
  • изменение ПИН-кода - 12 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 10 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
  • невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
  • карты выдаются только для получеия пенсионных выплат, перевод пенсии в банк обязателен
Дата актуализации
06.02.2019 12:44
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Пенсионная» в 1 городе России
1 649
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба