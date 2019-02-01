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Мотив Gold

Visa Gold «Мотив Gold» — Уралфинанс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 499 ₽
  • cash back 1,3%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
1,3%
  • начисляется при покупках от 30 000 руб. в месяц, макс. 2 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
7,5%
проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. в рамках акции до 30 апреля 2019
Выпуск и обслуживание
499 ₽

взимается за весь срок действия - 5 лет

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;
  • штраф за перерасход денежных средств - 0,15% + 10 руб. в день от суммы перерасхода;
  • смена ПИН-кода в банкомате банка - 95 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживание карты
Минусы
Дата актуализации
01.02.2019 13:38
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мотив Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
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Телефоны
(343) 222-11-01