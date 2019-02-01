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Мотив Gold
Visa Gold «Мотив Gold» — Уралфинанс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 499 ₽
- cash back 1,3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
1,3%
- начисляется при покупках от 30 000 руб. в месяц, макс. 2 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
7,5%
проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. в рамках акции до 30 апреля 2019
Выпуск и обслуживание
499 ₽
взимается за весь срок действия - 5 лет
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;
- штраф за перерасход денежных средств - 0,15% + 10 руб. в день от суммы перерасхода;
- смена ПИН-кода в банкомате банка - 95 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживание карты
Минусы
Дата актуализации
01.02.2019 13:38
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мотив Gold» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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(343) 222-11-01