Дебетовая карта Мир-Подростки в Новобанке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|Технологические особенности
|
возможно подключение к Mir Pay
|Выпуск и годовое обслуживание
|
300 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в сутки: 30 000 руб. - в ПВН банка, 1 000 руб. в сутки - в банкоматах
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|15.10.2019 12:33
|Возраст
|от 14 до 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|15.10.2019 12:33
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|15.10.2019 12:33
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Подростки» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО УКБ «Новобанк»
- Адрес
- 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
- ОГРН
- 1025300002925
- Отделения и банкоматы
-
в городе Великий Новгород
- Телефоны
-
(8162) 50-11-01