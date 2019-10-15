системы Мир Классическая

Дебетовая карта Мир-Подростки в Новобанке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)

возможно подключение к Mir Pay
Выпуск и годовое обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - до 3 000 000 руб.;
  • 7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - до 3 000 000 руб.;
  • 7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 20 000 руб. в месяц (удержанная комиссия возвращается на счет клиента в следующем месяце);
  • 1% (0,5% - в партнерской сети ВТБ и Почта Банк) - от 20 000 руб. до 3 000 000 руб. в месяц;
  • 7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% - до 3 000 000 руб. в месяц;
  • 7% - свыше 3 000 000 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных в сутки: 30 000 руб. - в ПВН банка, 1 000 руб. в сутки - в банкоматах
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц; уведомления поступают на телефонный номер, указанный в заявлении на выпуск карты; комиссия взимается со счета законного представителя несовершеннолетнего
Дата актуализации 15.10.2019 12:33
Возраст от 14 до 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 15.10.2019 12:33
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации 15.10.2019 12:33
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Подростки» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО УКБ «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
ОГРН
1025300002925
Отделения и банкоматы
в городе Великий Новгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(8162) 50-11-01

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