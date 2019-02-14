Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня - по ставке 4% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях +0,1 п.п. при открытии вклада в интернет-банке Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 10:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.