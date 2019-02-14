Рациональный
Примсоцбанк,
Примсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
673 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня - по ставке 4% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,1 п.п. при открытии вклада в интернет-банке
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рациональный» в 26 городах России
7 535
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42
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