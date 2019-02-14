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Льготный пенсионный

Примсоцбанк,

Примсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 500 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
23
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 500 ₽ 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Льготный пенсионный» в 26 городах России
7 644
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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