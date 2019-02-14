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Карта+депозит

Примсоцбанк,

Примсоцбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
4,87%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
150
Ставка
4,87%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 3 000 ₽ 4,87
  • предусмотрено два периода начисления процентов: с первого по 180 день - 4%, со 181 по 367 день - 5,7% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,7% в отделении банка, до 5,8% в Интернет-банке);
  • вклад предусматривает открытие двух счетов: карточного и депозитного
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

начисленные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,1 п.п. при открытии вклада в интернет-банке

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 10:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Карта+депозит» в 26 городах России
10 179
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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