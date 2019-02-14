Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,7% в отделении банка, до 5,8% в Интернет-банке);

вклад предусматривает открытие двух счетов: карточного и депозитного Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях начисленные проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях +0,1 п.п. при открытии вклада в интернет-банке Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 10:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.