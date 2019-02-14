Удобный
НБД-Банк,
НБД-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 329 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 50 000 ₽
|4,5
|от 150 000 ₽
|4,75
|от 500 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 15 городах России
7 818
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
- Адрес
- 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
- ОГРН
- 1025200000022
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
(831) 220-00-22
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