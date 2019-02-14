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Удобный

НБД-Банк,

НБД-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
12 329
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 50 000 ₽ 4,5
от 150 000 ₽ 4,75
от 500 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 15 городах России
7 818
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Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
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Телефоны
(831) 220-00-22

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