Срочный
Банк «Фридом Финанс»,
Банк «Фридом Финанс» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 303 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|180 дней
|360 дней
|от 50 000 ₽
|—
|6,7
|180 дней
|360 дней
|от 1 000 $
|1
|1,3
|180 дней
|360 дней
|от 1 000 €
|0,2
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
10 000 рублей или 100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 16 городах России
14 638
Справочная информация
ООО «Банк «Фридом Финанс»
- Адрес
- 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
- ОГРН
- 1026500000317
- Сайт
- www.bankffin.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 302-92-29(495) 249-11-62
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