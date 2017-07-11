Карта «Подорожник»

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Карта «Подорожник» – электронная карта для оплаты проезда в метрополитене и наземном транспорте г. Санкт-Петербурга. Проект реализован комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Организатор перевозок». Держатель может оформить на карту любой из действующих проездных билетов длительного пользования, в т. ч. «Единый электронный билет».

Карту «Подорожник» можно приобрести в кассах ГУП «Петербургский метрополитен», точках продаж и офисах продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок». На данный момент ее стоимость составляет 60 рублей. Купить карту можно только одновременно с приобретением проездного билета длительного пользования или при условии пополнения ресурса «Единого электронного билета». Держатель имеет право сдать карту «Подорожник» в течение 45 дней со дня ее приобретения в кассы ГУП «Петербургский метрополитен» с возвратом ее стоимости.

Списание средств за оплату проезда осуществляется по установленным тарифам. Чем большее количество поездок в метрополитене или наземном транспорте приобретается, тем меньше стоимость одной поездки.

Пополнить карту можно в СПб ГКУ «Организатор перевозок», в специализированных киосках продажи проездных билетов, в кассах СПб ГУП «Петербургский метрополитен». Дистанционно эту операцию можно произвести через онлайн-сервисы «Метрополитен»,«HIT CARD» и «RURU», а также интернет-банк кредитных организаций «Русский Стандарт», «Санкт-Петербург», «Банк SIAB» и «Газпробанк».

Утраченные пассажирами проездные билеты на основе электронной карты не восстанавливаются.