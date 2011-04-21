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Ну, собственно, хотелось немного из жизни ФО... Не знаю, где уже писать, рассылку на весь РБОЛЛ делать не хочется, но уж очень хотелось бы получить ответ на один единственный вопрос: почему сотрудники РБ ведут себя УЖАСНО по-хамски по отношению к сотрудникам фронта! Складывается такое впечатление, как будто мы в отделении работаем исключительно для того, то бы ублажить все желания и чаяния коллег - сотрудников внутренних подразделений.
Почему 80% любимых коллег даже не считают возможным, подходя к оперу или манагеру, тупо задать вопрос "можно?" или "заняты?"... Почему надо кидать паспорт на стол и с таким видом, как будто я попросила отдать мне свой последний кусочек хлеба, потребовать: "мне выписку/карту/кредит/ и пр.".
Ну где же Ваша человечность, взаимоуважение и корпоративная этика? ЛЮЮЮЮДИ! Больше всего хочется рыдать от беспомощности, когда сотрудник при клиентах начинает спорить, орать и требовать что-то от фронтовиков! Ну елки-палки! Ну Вы, когда стоите и размахиваете бейджем-проходкой и орете о том, что кто-то в банке не прав - Вы же первым делом подрываете репутацию своего Банка! Ну как не стыдно?..
Так хочется после очередного "коллеги" взять все бросить и сказать - да обслуживайся ты сама/сам! и пошли бы вы все к чертям! потому как сил больше нет! Особенно, когда работаешь без обеда, из последних сил выбиваешься ради поставленной руководством Великой цели - выполнение невыполнимого плана! Смотришь на такого родного сотрудника-коллегу, ищешь в его глазах понимания и поддержку - а тут на, тебе: "ДевушКААА! Срочно мне сделайте! и побыстрее!!! я уже тут три минуты стою!"
Все, кто признал себя - большой Вам привет! И спасибо за то, что Вы есть, возможно Вы и станете причиной того, что нас, Райффовцев будет становиться все меньше и меньше...
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Torini • сотрудник
21.04.2011 00:48
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Я не понял : это отзыв, или ПРИЗЫВ ? А если все-же ОТЗЫВ - тема вечная, как мир. Хамство на корпоративном уровне - не столько банковская проблема, сколько показатель развития общества вообще.
Просто, вежливыми к коллегам на работе некоторые быть не умеют...
Вы спрашиваете : "почему сотрудники РБ ведут себя УЖАСНО по-хамски по отношению к сотрудникам фронта". Они НАВЕРНЯКА вам ответят : ТЕ плохо, медленно работают, тормозят и т.д., а МЫ "выполняем невыполнимый план !" Как шутили еще советские юмористы, без МАТА любая стройка давно бы встала... На Вас же в присутствии клиентов не матом орут - а значит "все в порядке", плакать нечего !
Вы наверняка согласитесь, что ТОЛЬКО равнозначных должностей не может быть в принципе : "мастера" и "подмастерья" были, есть и будут ВСЕГДА ! А в присутствии недовольного клиента может быть разыгран спектакль типа "метродотель отчитывает молодого официанта за мелкую оплошность". Официант, как водится, должен вытянуться, щелкнуть каблуками, преданно посмотреть в глаза и бодренько отрапортовать : ВИНОВАТ, СЕЙЧАС ПОПРАВИМ, РАЗРЕШИТЕ ИДТИ ? На то он и ОФИЦИАНТ ! Клиент, потерев руки, естественно останется ДОВОЛЕН : "виновник" наказан, а в копилку выполнения невыполнимого плана упадет очередная монетка...
Вы еще спрашиваете : "Ну где же Ваша человечность, взаимоуважение и корпоративная этика? ЛЮЮЮЮДИ!" Добавьте еще : АУ ! Вы к кому обращаетесь КОНКРЕТНО ? Вас же не слышат !
И еще : "Вы же первым делом подрываете репутацию своего Банка ! ну как не стыдно?..... " Звучит прямо как издевка : о "репутации" ЕСТЬ кому позаботиться, расслабьтесь и не берите в голову...
Вы беспокоитесь : "Райффовцев станет все меньше и меньше..." А ЗРЯ : замена МНОГИМ уже наверняка стучит в дверь отдела по подбору. Кризис на рынке труда ПРОЛОЛЖАЕТСЯ и проблем с кадрами не будет еще пару лет как минимум...
РЕЗЮМЕ : просто будьте реалисткой, научитесь держать себя в руках и хорошо делать свою работу. Уважаете себя и тогда Вас будут уважать остальные. УДАЧИ Вам !
Я не понимаю, как можно работать там, где тебя все раздрожает!?
А Ваш комментарий отдает трактирным душком, где перед купчишкой спектакль с официантом разыграют, а потом надутого довольного купчишку на 100 рублей "обуют". Или по Вашему,людская нравственность за 100 лет от крика "эй, человек, пошевеливайся" недалеко ушла?
Torini, в таких ситуациях сохраняйте невозмутимый вид. Ваше дело- правильно отработать все процедуры по операции, Вы за это ответственны, а самодур того и ждет, что Вы огрызаться начнете, и дадите ему повод еще поорать. Не давайте ему такого шанса.
1. Народный рейтинг - для клиентов ; служебный - для сотрудников и соискателей. Клиенты бывают разными и двух одинаковых банков тоже не бывает. Мнений, жалоб и реплик на все лады - миллион. А Вы все обобщаете : "достаточно отзывов от клиентов, возмущенных подсмотренными сценками из жизни банков". Уж не в замочную ли скважину ?
2. "Спектакли" разыгрываются не только в трактирах, но и много где еще : это психология и технология. Просто, ресторан был выбран в качестве примера для простоты изложения. Так что "трактирным душком" мой комментарий отдавать никак не может.
3. На мой взгляд, "людская нравственность за 100 лет" упала "ниже плинтуса" вообще. А в современных банках ее никогда и не было.
Пафосно сказали, но боюсь, и сами опоздали лет на 30.
4. "Самодур", как я понял из отзыва, не один человек, а весь коллектив, в котором надо учиться жить и нормально себя ставить. А если, как Вы советуете "Вы огрызаться начнете, и дадите ему повод еще поорать", то уж точно "вынесете сор из избы" прямо на ковер кабинета начальника. А что решит этот самый начальник - большой вопрос !
А по поводу отзыва добавлю - общий климат в банке говорит о многом. Есть банки, куда хочется прийти еще раз, а есть те, которые будешь обходить за версту. И в первую очередь это зависит и от рабочих отношений внутри коллектива.