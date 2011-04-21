Ну, собственно, хотелось немного из жизни ФО... Не знаю, где уже писать, рассылку на весь РБОЛЛ делать не хочется, но уж очень хотелось бы получить ответ на один единственный вопрос: почему сотрудники РБ ведут себя УЖАСНО по-хамски по отношению к сотрудникам фронта! Складывается такое впечатление, как будто мы в отделении работаем исключительно для того, то бы ублажить все желания и чаяния коллег - сотрудников внутренних подразделений.



Почему 80% любимых коллег даже не считают возможным, подходя к оперу или манагеру, тупо задать вопрос "можно?" или "заняты?"... Почему надо кидать паспорт на стол и с таким видом, как будто я попросила отдать мне свой последний кусочек хлеба, потребовать: "мне выписку/карту/кредит/ и пр.".



Ну где же Ваша человечность, взаимоуважение и корпоративная этика? ЛЮЮЮЮДИ! Больше всего хочется рыдать от беспомощности, когда сотрудник при клиентах начинает спорить, орать и требовать что-то от фронтовиков! Ну елки-палки! Ну Вы, когда стоите и размахиваете бейджем-проходкой и орете о том, что кто-то в банке не прав - Вы же первым делом подрываете репутацию своего Банка! Ну как не стыдно?..



Так хочется после очередного "коллеги" взять все бросить и сказать - да обслуживайся ты сама/сам! и пошли бы вы все к чертям! потому как сил больше нет! Особенно, когда работаешь без обеда, из последних сил выбиваешься ради поставленной руководством Великой цели - выполнение невыполнимого плана! Смотришь на такого родного сотрудника-коллегу, ищешь в его глазах понимания и поддержку - а тут на, тебе: "ДевушКААА! Срочно мне сделайте! и побыстрее!!! я уже тут три минуты стою!"



Все, кто признал себя - большой Вам привет! И спасибо за то, что Вы есть, возможно Вы и станете причиной того, что нас, Райффовцев будет становиться все меньше и меньше...