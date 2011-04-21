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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Коллеги, уважайте друг друга! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Ну, собственно, хотелось немного из жизни ФО... Не знаю, где уже писать, рассылку на весь РБОЛЛ делать не хочется, но уж очень хотелось бы получить ответ на один единственный вопрос: почему сотрудники РБ ведут себя УЖАСНО по-хамски по отношению к сотрудникам фронта! Складывается такое впечатление, как будто мы в отделении работаем исключительно для того, то бы ублажить все желания и чаяния коллег - сотрудников внутренних подразделений.

Почему 80% любимых коллег даже не считают возможным, подходя к оперу или манагеру, тупо задать вопрос "можно?" или "заняты?"... Почему надо кидать паспорт на стол и с таким видом, как будто я попросила отдать мне свой последний кусочек хлеба, потребовать: "мне выписку/карту/кредит/ и пр.".

Ну где же Ваша человечность, взаимоуважение и корпоративная этика? ЛЮЮЮЮДИ! Больше всего хочется рыдать от беспомощности, когда сотрудник при клиентах начинает спорить, орать и требовать что-то от фронтовиков! Ну елки-палки! Ну Вы, когда стоите и размахиваете бейджем-проходкой и орете о том, что кто-то в банке не прав - Вы же первым делом подрываете репутацию своего Банка! Ну как не стыдно?..

Так хочется после очередного "коллеги" взять все бросить и сказать - да обслуживайся ты сама/сам! и пошли бы вы все к чертям! потому как сил больше нет! Особенно, когда работаешь без обеда, из последних сил выбиваешься ради поставленной руководством Великой цели - выполнение невыполнимого плана! Смотришь на такого родного сотрудника-коллегу, ищешь в его глазах понимания и поддержку - а тут на, тебе: "ДевушКААА! Срочно мне сделайте! и побыстрее!!! я уже тут три минуты стою!"

Все, кто признал себя - большой Вам привет! И спасибо за то, что Вы есть, возможно Вы и станете причиной того, что нас, Райффовцев будет становиться все меньше и меньше...
Torini • сотрудник
21.04.2011 00:48
23 комментария
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Pavlonciy
21.04.2011 10:51
Уважаемая Torini !
Я не понял : это отзыв, или ПРИЗЫВ ? А если все-же ОТЗЫВ - тема вечная, как мир. Хамство на корпоративном уровне - не столько банковская проблема, сколько показатель развития общества вообще.
Просто, вежливыми к коллегам на работе некоторые быть не умеют...
Вы спрашиваете : "почему сотрудники РБ ведут себя УЖАСНО по-хамски по отношению к сотрудникам фронта". Они НАВЕРНЯКА вам ответят : ТЕ плохо, медленно работают, тормозят и т.д., а МЫ "выполняем невыполнимый план !" Как шутили еще советские юмористы, без МАТА любая стройка давно бы встала... На Вас же в присутствии клиентов не матом орут - а значит "все в порядке", плакать нечего !
Вы наверняка согласитесь, что ТОЛЬКО равнозначных должностей не может быть в принципе : "мастера" и "подмастерья" были, есть и будут ВСЕГДА ! А в присутствии недовольного клиента может быть разыгран спектакль типа "метродотель отчитывает молодого официанта за мелкую оплошность". Официант, как водится, должен вытянуться, щелкнуть каблуками, преданно посмотреть в глаза и бодренько отрапортовать : ВИНОВАТ, СЕЙЧАС ПОПРАВИМ, РАЗРЕШИТЕ ИДТИ ? На то он и ОФИЦИАНТ ! Клиент, потерев руки, естественно останется ДОВОЛЕН : "виновник" наказан, а в копилку выполнения невыполнимого плана упадет очередная монетка...
Вы еще спрашиваете : "Ну где же Ваша человечность, взаимоуважение и корпоративная этика? ЛЮЮЮЮДИ!" Добавьте еще : АУ ! Вы к кому обращаетесь КОНКРЕТНО ? Вас же не слышат !
И еще : "Вы же первым делом подрываете репутацию своего Банка ! ну как не стыдно?..... " Звучит прямо как издевка : о "репутации" ЕСТЬ кому позаботиться, расслабьтесь и не берите в голову...
Вы беспокоитесь : "Райффовцев станет все меньше и меньше..." А ЗРЯ : замена МНОГИМ уже наверняка стучит в дверь отдела по подбору. Кризис на рынке труда ПРОЛОЛЖАЕТСЯ и проблем с кадрами не будет еще пару лет как минимум...
РЕЗЮМЕ : просто будьте реалисткой, научитесь держать себя в руках и хорошо делать свою работу. Уважаете себя и тогда Вас будут уважать остальные. УДАЧИ Вам !

Vovikq
21.04.2011 11:42
Вакансий море, не нравится - уходи!
Я не понимаю, как можно работать там, где тебя все раздрожает!?
docne
21.04.2011 14:52
Чушь написали, г-н Pavlonciy. На странице народного рейтинга достаточно отзывов от клиентов, возмущенных подсмотренными сценками из жизни банков, когда вышестоящие сотрудники грубо обращаются с нижестоящими. Репутации банка это никак не помогает. Разве что клент сам - самодур и тиран, попадаются такие, считающие операциониста сродни личной горничной. А нормальные люди пугаются таких внутренних "высоких" отношений. Мусор из избы не выносят.
А Ваш комментарий отдает трактирным душком, где перед купчишкой спектакль с официантом разыграют, а потом надутого довольного купчишку на 100 рублей "обуют". Или по Вашему,людская нравственность за 100 лет от крика "эй, человек, пошевеливайся" недалеко ушла?
Torini, в таких ситуациях сохраняйте невозмутимый вид. Ваше дело- правильно отработать все процедуры по операции, Вы за это ответственны, а самодур того и ждет, что Вы огрызаться начнете, и дадите ему повод еще поорать. Не давайте ему такого шанса.
Pavlonciy
21.04.2011 16:43
Уважаемый (ая) docne, здрасьте ! Давайте по порядку :
1. Народный рейтинг - для клиентов ; служебный - для сотрудников и соискателей. Клиенты бывают разными и двух одинаковых банков тоже не бывает. Мнений, жалоб и реплик на все лады - миллион. А Вы все обобщаете : "достаточно отзывов от клиентов, возмущенных подсмотренными сценками из жизни банков". Уж не в замочную ли скважину ?
2. "Спектакли" разыгрываются не только в трактирах, но и много где еще : это психология и технология. Просто, ресторан был выбран в качестве примера для простоты изложения. Так что "трактирным душком" мой комментарий отдавать никак не может.
3. На мой взгляд, "людская нравственность за 100 лет" упала "ниже плинтуса" вообще. А в современных банках ее никогда и не было.
Пафосно сказали, но боюсь, и сами опоздали лет на 30.
4. "Самодур", как я понял из отзыва, не один человек, а весь коллектив, в котором надо учиться жить и нормально себя ставить. А если, как Вы советуете "Вы огрызаться начнете, и дадите ему повод еще поорать", то уж точно "вынесете сор из избы" прямо на ковер кабинета начальника. А что решит этот самый начальник - большой вопрос !
Собакевич
21.04.2011 23:50
docne, не обращайте внимания. Г-н павлонций давно обитает в СР, пишет тут бесполезные, но объемные советы. Жаль тут нет кнопки "игнорировать" как в форуме.
Pavlonciy
22.04.2011 08:02
Уважаемые коллеги ! Г-н собакевич явно вышел из ЗС (зимней спячки), решив "прочистить горло" своими короткими репликами. Не обращайте внимания. Жаль тут нет кнопки "удалить".
Mea culpa
22.04.2011 09:08
пост не о чём - с таким же успехом можно постить по случаю и без темы: "люди не ссыте в подъездах", "люди не курите в тамбурах электричек", "люди не мусорите на улице" "люди не ругайтесь матом" - в общем сам пост крик души "тургеневской девушки". Дело в элементарно порядочности, а она либо есть либо её нет. И от таких постов она не появится. Если Райфу выгодно иметь в качестве сотрудников пробивных, наглых, напористых и хамовитых - проще говоря "эффективных менеджеров" то и общаются они с окружающими так как их менталитет обязывает и не будут они переходить на разные стили общения в зависимости от того кто перед ними клиент или коллега. Райф банк, коммерческая организация, здесь с самых низовых подразделений учат рыночным отношениям, человек-человеку волк, активней работай локтями и прорывайся на верх по головам менее удачливых собратьев или тебя съедят. Корпоративная этика практически обязывает к панибратскому отношению. Это основы бизнеса. Все сотрудники как в при вербальном контакте так и по почте только имя или имя и фамилия. Ни каким отчества ни какого обращения на "Вы". Это общепринято. В любой комерческой организации. А слёзы и сопли по поводу неуважительного отношения в карьере в банковской сфере не помощники. И дело не в Райфе эта общая политика почти всех банков. Даже не банков, а всей экономики. Качество обслуживания давно отошло в сторону. Главное количество - больше, активней, напористей - не нравится? хочешь человеческого отношения? - уйди в сторону не мешай бабки делать.
docne
22.04.2011 11:33
Г-н Pavlonciy, пожалуй, я соглашусь с г-ном Собакевич. Ваши комментарии действительно ни о чем, и комментарий на мой комментарий еще менее содержательный. Так что я возьму на заметку более не вступать с Вами в диалог.
А по поводу отзыва добавлю - общий климат в банке говорит о многом. Есть банки, куда хочется прийти еще раз, а есть те, которые будешь обходить за версту. И в первую очередь это зависит и от рабочих отношений внутри коллектива.
Паук
22.04.2011 20:22
Здесь видимо одни VIP сотрудники собрались, как раз те о ком пост и был. Павлонций забей на всех а просто прими к сведению что в Райфе как в курятнике "Клюй ближнего и ... на нижнего". Я же от себя добавлю: Не верь НИКОМУ, они сейчас тебе улыбаются, а завтра за малейшую оплошность выпихнут как котенка. Есть тут на сайте пост про то кто трахается с начальником HR и что от этого имеет. Рекомендую почитать если еще не удалили.
Pavlonciy
22.04.2011 23:54
Уважаемый Паук ! Спасибо на добром слове. Что касается разного рода собакевичей и прочих с ним - давно на них "задвинул" и положил с прибором. Как гласит СТАРАЯ народная мудрость : собака лает - а караван ИДЕТ ! А еще : не всегда виноват объясняющий. Про райф лично мне известно немного : разве что наконец-то достроили старый еще РК-й недострой. Но что САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ банк РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ по-прежнему ЖИВ (хотя теперь и сидит очень тихо): убедился лично. Но проблема поднятая автором, думаю куда шире одного конкретного банка...
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