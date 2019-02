Справка Banki.ru

Банк основан в Томске в 1992 году. В числе основных учредителей — московский Промстройбанк и местные предприятия строительной отрасли и топливно-энергетического комплекса: Сибирский химический комбинат, строительно-промышленное акционерное общество «Химстрой», ПО магистральных нефтепроводов Центральной Сибири, ПОЭиЭ «Томскэнерго», Томский нефтехимический комбинат, ПГО «Томскнефтегазгеология», ПО «Томсктрансгаз», территориальный лесной концерн «Томлеспром», СПО «Томскстрой», Томская строительно-промышленная ассоциация. С 1997 года полное фирменное наименование кредитной организации — открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк», сокращенное — ОАО «Томскпромстройбанк». В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В ноябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов.

Согласно раскрываемой информации, наиболее значимыми долями владеют председатель совета директоров Виталий Попов (13,31%), Томская область через Департамент по управлению государственной собственностью (8,77%), Андрей Тютюшев (4,67%), Александр Семес (4,57%), а также его сын, член совета директоров банка Владимир Семес (3,64%), члены совета директоров Анатолий Озеров (3,31%) и Антон Кноль (2,11%), Владимир Прец (2,11%). Оставшаяся часть акций (57,51%) распределена между акционерами-миноритариями.

Томскпромстройбанк располагает семью филиалами (расположенными преимущественно в Томской области) и тремя операционными кассами вне кассового узла в Томске и области. 11 декабря 2015 года советом директоров банка было принято решение о закрытии Александровского филиала. Среднесписочная численность сотрудников на начало 2018 года составляла 414 человек. Собственная сеть банкоматов насчитывает 41 устройство.

Корпоративным клиентам банк предлагает РКО, кредитование, депозиты, зарплатные проекты, валютные операции, инкассацию, банковские ячейки, эквайринг и др. Основными клиентами являются местные строительные компании, предприятия торговли, сельского хозяйства, транспорта, связи, риелторские и государственные учреждения. В число корпоративных клиентов в различные периоды входили Администрация Городского Округа Стрежевой, Ао «Гск Югория», ОАО «Дорремстрой», КФХ Колпакова М. П., ЗАО «Металлист», ОАО «Реатон», ЗАО «Сибирская Недвижимость», АО «Томскавтотранс», ОАО «Томскводпроект», ПАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ЗАО «Химстрой», ООО «Томскжилстрой», ООО «Сибтерм», ООО «Лотер», ООО «Руссибпром», ООО «ТП «Экспресс-такси», ОАО «Региональный деловой центр», производитель стальных шариков и пневматических пуль ООО «Завод малых серий», Ассоциация инженерного образования России, ФГУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Ключи» и др.

Физическим лицам, помимо линейки вкладов, банк предлагает кредитование (потребительское кредитование, ипотеку, рефинансирование), денежные переводы через системы Western Union, «Золотая Корона», банковские карты («Мир» и Visa), аренду банковских ячеек.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,6% (или 46,4 млн рублей), составив 8,3 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 68,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 68,4% до 68,3%, при этом их номинальный объем сократился на 37,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15,2% до 14,7%, при этом их номинальный объем сократился на 46,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 979,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,1% (или 29,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,7% и 88,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,26% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 66,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 82% и 18% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 63,1% до 66,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 241,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 20,1% до 15,7%, при этом их номинальный объем сократился на 370 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,3% до 7,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 63,6 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 8,2% до 8,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,6 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,2% до 2,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 16,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 241,8 млн рублей (или 4,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 63,1%. По состоянию на 1 октября 2016 года основная доля в объеме ссудной и приравненной к ней задолженности приходится на организации, оказывающие финансовые услуги (26,8%), предприятия оптовой и розничной торговли (18,2%), транспорта и связи (14,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 70,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2% до 2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 8,6 млрд рублей (155,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 1,3 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 168 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 71,3 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 30,3 млн рублей.

Совет директоров: Виталий Попов (председатель), Сергей Барабанов, Владимир Кноль, Владимир Мамонтов, Анатолий Озеров, Наталья Попова, Евгений Рубцов, Владимир Семес, Ирина Цырфа.

Правление: Надежда Кайдаш (председатель), Анна Казьмина, Ольга Кох, Татьяна Рощина.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru