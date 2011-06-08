С 06.06.2011 г. Клиенты, оформившие онлайн-заявку на кредитную карту или кредит наличными на сайте http://www.homecredit.ru, получают подарки и скидки по своим кредитным продуктам.
Клиенты по кредитам наличными могут получить комплект «Близкие вещи» бесплатно или скидку в размере последнего ежемесячного платежа – она предоставляется за счет снижения процентной ставки тем Клиентам, которые без просрочек погашали свой кредит в течение всего срока.
Для Клиентов, оформивших заявку на кредитную карту, кроме комплекта «Близкие вещи», Хоум Кредит предусмотрел скидку в размере -3% от процентной ставки по кредитной карте.
Напомним, что в начале мая Банк объявил аналогичную акцию по вкладам - при оформлении онлайн-заявки на вклад «Только плюсы» через Интернет-сайт, ставка увеличивается на 0,25% годовых.
Ознакомиться с условиями акции и заполнить онлайн-заявки можно на сайте Банка: http://www.homecredit.ru/online.php
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