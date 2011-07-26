Дорогие друзья,
Рады сообщить вам о том, что подведены итоги первого ежемесячного конкурса на лучший отзыв о Банке Хоум Кредит!
По итогам голосования были выявлены безусловные лидеры рейтинга, авторы отзывов-победителей, занявшие первое, второе и третье место соответственно:
1. Perekrestok с отзывом « Что-то долго » ,
2. Ойро с отзывом « Повеселили »,
3. TAKsist с отзывом « Этот банк обещал мне сыр ».
За почетное третье место автор под ником TAKsist награждается брелком-открывашкой и ручкой с логотипом Банка.
Для получения памятного сувенира мы приглашаем призера в удобный для него день обратиться в офис Банка, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 6.
Приз за второе место уезжает в Санкт-Петербург, автору отзыва-призера с ником ойро.
Заслуга автора будет отмечена очень практичным и незаменимым зонтом-тростью, оформленным в корпоративном стиле Банка Хоум Кредит.
Награждение состоится в удобное для Клиента время, в офисе Банка Хоум Кредит, находящегося по адресу: Коломяжский пр., д.17, к.1, лит.А.
Первое заслуженное место занимает автор с ником perekrestok, составивший отзыв в стихах, который просто покорил читателей!
Успех автора будет отмечен по достоинству очень удобной и многофункциональной сумкой с логотипом Банка Хоум Кредит.
К сожалению, нам не удалось связаться с автором отзыва-победителя, но мы хотим заверить призера и всех читателей в том, что приз будет ждать своего обладателя.
Большая просьба к автору откликнуться и направить свои контактные данные на электронный адрес Ivan.Artamonov@homecredit.ru для уточнения места и времени вручения награды.
Точное время награждения будет согласовано с каждым победителем.
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