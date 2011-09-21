"Почему упал рубль, если проблемы в Европе?" Мнение Станислава Дужинского, аналитика Банка Хоум

После некоторого относительно спокойного периода, с прошлой недели мировые рынки снова переживают сложные времена. Возмутители спокойствия прежние – Греция и Италия. Для получения международной помощи в 100 млрд. евро, кредиторы предложили Греции пакет мер жесткого сокращения государственных расходов. Похоже, что после принятия этих мер правительство страны встретится лицом к лицу с недовольством демоса и как никогда ранее остро почувствует значение слова «демократия».



Что касается объективных показателей, то, по данным Банка Греции, доходность по государственным облигациям со сроком погашения 10 лет, выросла 16 сентября до рекордных 17,94% (в январе – 11,73%), и это наглядно демонстрируют увеличение рисков. А сегодня еще и рейтинговое агентство Standard and Poor’s снизило кредитный рейтинг Италии.



А почему же на российском рынке не спокойно, если проблемы в Южной Европе? Рынок России еще более волатилен по сравнению с европейским, инвесторы покидают рублевую зону, уходя в наличные доллары и золото. Вот и причина стремительного падения обменного курса рубля.



Валютные колебания пока носят чисто спекулятивный характер. Крупнейшие страны ЕС – Франция и Германия, да и весь остальной мир, никак не заинтересованы в дестабилизации зоны евро и ими делается все скорейшего решения сложившейся ситуации. Сегодня основные европейские фондовые индексы показывают положительную динамику, после сообщения греческого Минфина о том, что переговоры с представителями Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского ЦБ в отношении нового кредитного транша прошли продуктивно. Цена на нефть марки Urals держится на уровне 110 долларов за баррель. Поэтому есть все основания полагать, что как только спадет накал страстей вокруг Европы, ситуация с рублем нормализуется.