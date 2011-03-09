Банк СОЮЗ - в числе 30 самых надежных российских банков

По данным на 01 января 2011 г. Банк СОЮЗ входит в число самых надежных из 100 крупнейших коммерческих российских банков. Об этом свидетельствует опубликованный рейтинг еженедельного делового журнала «Профиль» (№ 7 от 28 февраля 2011 г.). По сравнению с предыдущим рейтингом (на 01 октября 2010 г.) Банк улучшил свои позиции и поднялся с 39-го на 22-е место.



При расчете степени надежности в составлении данного рейтинга учитываются такие параметры, как размер активов и капитала, ликвидность деятельности, объем работающих активов, суммарных обязательств и обязательств до востребования, защита капитала, продолжительность работы кредитной организации на рынке банковских услуг и прочие параметры.



Кроме этого, по состоянию на 01 января 2011 г., согласно данным издания, Банк СОЮЗ занимает 51-е место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала» и 60-е место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов».

