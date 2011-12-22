Режим работы офисов Банка СОЮЗ в новогодние праздники

Уважаемые клиенты! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!



Сообщаем вам, что в связи с новогодними праздниками изменяется режим работы дополнительных офисов Банка СОЮЗ.



Операционная касса «Шанс» в Фольксваген центре на Варшавке в праздничные дни работает в обычном режиме.



31 декабря 2011 года все дополнительные офисы банка закроются на час раньше.



С 3 по 6 января, а также 9 января 2012 года дополнительные офисы: «Отрадное», «Ленинский проспект», «Полянка» будут работать с 10:00 до 18:00



1, 2, 7 и 8 января 2012 года выходной день во всех дополнительных офисах банка.



С 1 по 9 января 2012 года дополнительные офисы «Красная Пресня», «Полежаевский», «Можайский», «Волгоградский проспект», «Профсоюзная», «Лесная», «Сущевский», «Нахимовский проспект» работать не будут.



Просим вас заблаговременно совершить запланированные операции. Надеемся, что изменение графика работы дополнительных офисов не доставит Вам существенных неудобств.



